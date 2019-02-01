Таможня

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:12

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Джа Просмотров: 26 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:12 by

В фиолетовом небе сверкало два солнца,Заливались дрозды в олеандровой роще.Кто-то дикий на вид, со стараньем японца,Выводил на песке «Будь мудрее и проще».Это было смешно, но для сна – простовато,Наш герой обожал, когда глупое снится,Напевая под нос «Ты сама виновата…»,Обогнул олеандр и увидел – «Граница».Смена кадра: томленье к окошку «Таможня»,Неразборчивый шёпот, разборчивый ропот.Самый первый в ряду закрывал осторожноЧемоданчик с наклейками «Жизненный опыт».Почему-то все были в нелепых хламидах,Друг на друга смотрели – кто зло, кто с усмешкой.Молодая девица, скуля от обиды,Оторвать норовила подол, безуспешно.Зазвучала мелодия скучной свирели –Встрепенулся мужчина с курчавой бородкой.Заглушая свирель, с воплем: «Блин, надоели!»Повалилась в траву краснощёкая тётка.Поднимать её кинулся длинный очкарик –Он до этого что-то кропал на ладошке,Бормотал о какой-то «плохой рифмопаре»И чесал своё ухо с дурацкой серёжкой.Где-то в самом «хвосте» кто-то выл эпатажноО величии сущего в спектре событий…«Поскорей бы пройти… А куда? Да не важно!Может там, за границей, пивнушки открыты».Вот и он у окна – заглянуть, улыбнуться.Миловидная девушка смотрит пытливо.- Я вчера перебрал… Мне бы только проснуться…Здесь прикольно… ещё бы бутылочку пива…- Что у вас за душой? – прозвучало чуть строго.- Ни гроша! – получилось ответить на шутку.- Что возьмёте с собой в молодую дорогу?- Э… мне кажется… я здесь… всего на минутку?В голове замигало неоново «Выбор»,Замелькали машинки, бутылки, колени…И с вопросом-испугом: «Я что, уже выбыл?»Всё закончилось титрами «Без накоплений».***Впереди замаячили пляжи залива.Он один. Оторвался от разных и прочих.Было как-то тревожно. Было как-то тоскливо.От пустого баула с наклейкой «Челночник».Вдруг припомнилась глупая надпись «японца».Наклонился за веткой: «Будь мудрее и проще!»В фиолетовом небе спускалось два солнца.Целовались дрозды в олеандровой роще…[/url]Автор - Рика Сорбус.

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