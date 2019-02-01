ТаможняВ фиолетовом небе сверкало два солнца,
Заливались дрозды в олеандровой роще.
Кто-то дикий на вид, со стараньем японца,
Выводил на песке «Будь мудрее и проще».
Это было смешно, но для сна – простовато,
Наш герой обожал, когда глупое снится,
Напевая под нос «Ты сама виновата…»,
Обогнул олеандр и увидел – «Граница».
Смена кадра: томленье к окошку «Таможня»,
Неразборчивый шёпот, разборчивый ропот.
Самый первый в ряду закрывал осторожно
Чемоданчик с наклейками «Жизненный опыт».
Почему-то все были в нелепых хламидах,
Друг на друга смотрели – кто зло, кто с усмешкой.
Молодая девица, скуля от обиды,
Оторвать норовила подол, безуспешно.
Зазвучала мелодия скучной свирели –
Встрепенулся мужчина с курчавой бородкой.
Заглушая свирель, с воплем: «Блин, надоели!»
Повалилась в траву краснощёкая тётка.
Поднимать её кинулся длинный очкарик –
Он до этого что-то кропал на ладошке,
Бормотал о какой-то «плохой рифмопаре»
И чесал своё ухо с дурацкой серёжкой.
Где-то в самом «хвосте» кто-то выл эпатажно
О величии сущего в спектре событий…
«Поскорей бы пройти… А куда? Да не важно!
Может там, за границей, пивнушки открыты».
Вот и он у окна – заглянуть, улыбнуться.
Миловидная девушка смотрит пытливо.
- Я вчера перебрал… Мне бы только проснуться…
Здесь прикольно… ещё бы бутылочку пива…
- Что у вас за душой? – прозвучало чуть строго.
- Ни гроша! – получилось ответить на шутку.
- Что возьмёте с собой в молодую дорогу?
- Э… мне кажется… я здесь… всего на минутку?
В голове замигало неоново «Выбор»,
Замелькали машинки, бутылки, колени…
И с вопросом-испугом: «Я что, уже выбыл?»
Всё закончилось титрами «Без накоплений».
***
Впереди замаячили пляжи залива.
Он один. Оторвался от разных и прочих.
Было как-то тревожно. Было как-то тоскливо.
От пустого баула с наклейкой «Челночник».
Вдруг припомнилась глупая надпись «японца».
Наклонился за веткой: «Будь мудрее и проще!»
В фиолетовом небе спускалось два солнца.
Целовались дрозды в олеандровой роще…
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Автор - Рика Сорбус.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:12
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 22:12 by ДжаПросмотров: 26Комментарии: 0
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