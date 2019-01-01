Проклятье

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:42

Шерри Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:42 by

Звенящий крик потерянной души.Бреду, не знаю я, откуда,Холодный ветер дует в камыши,Колышет воду в ожиданьи чуда.Небесный свод накроет тьма,В затменье лета ночь безлунна,Хрустальным блеском отразит траваМою судьбу, борьбу ведуньи.Невыносимая печальТерзает душу, рвет и мечет.Зачем пришел ко мне? Зачем?В последний миг волнует сердце.Пришла пора, начало колдовства -Достану травы, да случится чудо!Заблещет свет, в руке моей звезда,Заклятье кровью оговор коснется.Проклятье темного родства,Никто мне больше не поможет.Рассвет заблещет, я уже мертва,Душа уйдет и больше не вернётся.Схлыснутся тени света, тьмы,Огонь, вода и сожаленье.Судьбою выбраны не м,ыМы - лишь венец любви творенья.

Ключевые слова: Ведунья заклятье проклятье авторский стих

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