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Стихи

Проклятье

Звенящий крик потерянной души.
Бреду, не знаю я, откуда,
Холодный ветер дует в камыши,
Колышет воду в ожиданьи чуда.

Небесный свод накроет тьма,
В затменье лета ночь безлунна,
Хрустальным блеском отразит трава
Мою судьбу, борьбу ведуньи.

Невыносимая печаль
Терзает душу, рвет и мечет.
Зачем пришел ко мне? Зачем?
В последний миг волнует сердце.

Пришла пора, начало колдовства -
Достану травы, да случится чудо!
Заблещет свет, в руке моей звезда,
Заклятье кровью оговор коснется.

Проклятье темного родства,
Никто мне больше не поможет.
Рассвет заблещет, я уже мертва,
Душа уйдет и больше не вернётся.

Схлыснутся тени света, тьмы,
Огонь, вода и сожаленье.
Судьбою выбраны не м,ы
Мы - лишь венец любви творенья.
Проклятье

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:42
Сегодня, 11:42 by ШерриПросмотров: 9Комментарии: 0
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Ключевые слова: Ведунья заклятье проклятье авторский стих

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