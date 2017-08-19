Русалка (шуточное)Довела меня тропинка
На закате до реки…
Там забавная картинка:
Рыбу ловят мужики…
Расставляют дружно сети
И беседуют всерьез…
Написали в интернете,
Что нашли русалий хвост…
Говорили без умолку,
Как русалочку поймать,
Отвезти на барахолку
И повыгодней продать…
Рюмку выпили - другую,
И уже серьезный спор:
Кто русалку молодую
Понесет к себе во двор…
Я разделась за кустами,
Русы косы расплела…
А потом пред мужиками
Из глубоких вод всплыла…
А на берегу не в шутку
В ход пустили кулаки…
Только за одну минутку
Онемели мужики…
Рты открыли в изумлении
И упомянули «мать»…
Но уже, на удивленье,
Не хотят меня поймать…
Побросали свои сети
И пустились наутек…
Позабыв об интернете,
Мчались к дому, кто как мог…
Я им вслед кричу: "Постойте!
Как же светлая мечта?!
Оплачу вам неустойку!"
А в ответ - лишь тишина…
Хохотала, как шальная,
Будет, что им вспоминать…
Угодила в сеть нагая
Не русалка - её мать…
Автор - Елена Есаулова.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:51
Сегодня, 15:51 by ШерриПросмотров: 22Комментарии: 3
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