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Стихи

Русалка (шуточное)

Довела меня тропинка
На закате до реки…
Там забавная картинка:
Рыбу ловят мужики…
Расставляют дружно сети
И беседуют всерьез…
Написали в интернете,
Что нашли русалий хвост…

Говорили без умолку,
Как русалочку поймать,
Отвезти на барахолку
И повыгодней продать…
Рюмку выпили - другую,
И уже серьезный спор:
Кто русалку молодую
Понесет к себе во двор…

Я разделась за кустами,
Русы косы расплела…
А потом пред мужиками
Из глубоких вод всплыла…
А на берегу не в шутку
В ход пустили кулаки…
Только за одну минутку
Онемели мужики…

Рты открыли в изумлении
И упомянули «мать»…
Но уже, на удивленье,
Не хотят меня поймать…
Побросали свои сети
И пустились наутек…
Позабыв об интернете,
Мчались к дому, кто как мог…

Я им вслед кричу: "Постойте!
Как же светлая мечта?!
Оплачу вам неустойку!"
А в ответ - лишь тишина…
Хохотала, как шальная,
Будет, что им вспоминать…
Угодила в сеть нагая
Не русалка - её мать…

Русалка (шуточное)

Автор - Елена Есаулова.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:51
Сегодня, 15:51 by ШерриПросмотров: 22Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Русалка смех стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:40
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Комментариев: 11 201
laughing классный юморной мистический стих, спасибо за положительные эмоции.))) +++

русалка
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#2 написал: Шерри
Сегодня, 18:26
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Цитата: Сделано_в_СССР
laughing классный юморной мистический стих, спасибо за положительные эмоции.))) +++

русалка

С началом русалочной недели Ивана Купала)))
Зарегистрирован: 3.06.2019
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:38
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Цитата: Шерри
С началом русалочной недели Ивана Купала)))

Спасибо! Ещё бы русалку увидеть?! )))
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
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