Русалка (шуточное)

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:51

Шерри Просмотров: 22 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 15:51 by

Довела меня тропинкаНа закате до реки…Там забавная картинка:Рыбу ловят мужики…Расставляют дружно сетиИ беседуют всерьез…Написали в интернете,Что нашли русалий хвост…Говорили без умолку,Как русалочку поймать,Отвезти на барахолкуИ повыгодней продать…Рюмку выпили - другую,И уже серьезный спор:Кто русалку молодуюПонесет к себе во двор…Я разделась за кустами,Русы косы расплела…А потом пред мужикамиИз глубоких вод всплыла…А на берегу не в шуткуВ ход пустили кулаки…Только за одну минуткуОнемели мужики…Рты открыли в изумленииИ упомянули «мать»…Но уже, на удивленье,Не хотят меня поймать…Побросали свои сетиИ пустились наутек…Позабыв об интернете,Мчались к дому, кто как мог…Я им вслед кричу: "Постойте!Как же светлая мечта?!Оплачу вам неустойку!"А в ответ - лишь тишина…Хохотала, как шальная,Будет, что им вспоминать…Угодила в сеть нагаяНе русалка - её мать…Автор - Елена Есаулова.

Ключевые слова: Русалка смех стих

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