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Стихи

"Нет пути домой"

Липкий страх щекочет разум мой,
Я мёртв, мне нет пути домой...
Без тела - дух - по воле злого рока:
Визг тормозов, темно и одиноко.

Повсюду лес, дремучий страшный лес,
А в его дебрях свежая могила,
Копавший второпях её исчез -
Уже не вспомню, как давно всё это было!

Убийцы помню влажные глаза, в растерянности он стоял на трассе,
Велосипед, бессонница, гроза - в ужасный пазл в вечер тот сложились части.
И он решил, был ужасом ведом. Велосипед и тело тщетно спрятал,
Следы исчезли, смытые дождём. И к жизни прошлой больше нет возврата.

Брожу я здесь, потерянный для всех, схожу с ума, привязанный к могиле -
Пусть и не я свершил ужасный грех, противиться безумию не в силе!
Забуду скоро - всех, кто близок был, как сердце от эмоций трепетало,
Как счастлив был, как просто жил! Забуду час, когда меня не стало...

Мне больно, я его ищу,
Возможно, кровоточит в сердце рана?
В душе? Быть может, что когда-то я прощу,
И жаждать мести справедливой перестану.

Без тела - дух - по воле злого рока,
Визг тормозов, темно и одиноко.
Вновь липкий страх щекочет разум мой,
Я мёртв... И нет пути домой...


"Нет пути домой"


Новость отредактировал Qusto - Вчера, 17:40
19-04-2019, 21:18 by QustoПросмотров: 141Комментарии: 8
+11

Ключевые слова: Трасса авария могила грех душа авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
19 апреля 2019 21:22
+1
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (3015|-2)
Публикаций: 352
Комментариев: 7 045
Потрясающе классно! Стиль мне особенно понравился) От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#2 написал: зелёное яблочко
19 апреля 2019 21:27
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1609|-1)
Публикаций: 77
Комментариев: 4 948
А ведь найдёт
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: Sniff
19 апреля 2019 21:44
+1
Группа: Авторы
Репутация: (96|0)
Публикаций: 63
Комментариев: 1 027
Мне понравилось, и смена размера хорошо звучит, +++
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#4 написал: Qusto
19 апреля 2019 21:53
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (902|-2)
Публикаций: 321
Комментариев: 2 471
Спасибо, дорогие девушки! blush
Зарегистрирован: 14.07.2012
                  
#5 написал: Сделано_в_СССР
19 апреля 2019 21:59
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2751|-1)
Публикаций: 1 615
Комментариев: 10 474
Что то я не догнал, кого в могилу безвестную закопали, ....велосипедиста или автолюбителя?! scream +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#6 написал: Qusto
19 апреля 2019 22:05
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (902|-2)
Публикаций: 321
Комментариев: 2 471
Цитата: Сделано_в_СССР
Что то я не догнал, кого в могилу безвестную закопали, ....велосипедиста или автолюбителя?! scream +++


Ну, как думаешь, кто стал жертвой при столкновении велосипеда и авто?

Того и закопали велосипедиста! grinning

Спасибо за отзыв!
Зарегистрирован: 14.07.2012
                  
#7 написал: Сделано_в_СССР
19 апреля 2019 22:24
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2751|-1)
Публикаций: 1 615
Комментариев: 10 474
Цитата: Qusto
Цитата: Сделано_в_СССР
Что то я не догнал, кого в могилу безвестную закопали, ....велосипедиста или автолюбителя?! scream +++


Ну, как думаешь, кто стал жертвой при столкновении велосипеда и авто?

Того и закопали велосипедиста! grinning

Спасибо за отзыв!

Я то подумал, подстава с этим велосипедистом.))) Ан нет, ошибся.) Теперь вот есть стих про неизвестных погибших на дорогах! Браво!
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#8 написал: Гюльнара
Вчера, 09:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 550
Хорошее стихотворение. Действительно, ужас нагоняет, как подумаешь, что всё так и происходит, что умерший внезапно человек привязан к могиле, и не может ничего предпринять, чтобы вернуться...домой? Да вроде бы даже и нет. Но всё равно страшно. И хотя стихотворение написано с ошибками, например, ужасом не "видом", а все-таки "ведом", но по силе воздействия на читателя, во всяком случае на меня, очень мощное. Ну и еще возникает один вопрос: "велосипед и тело тщетно спрятал" - "тщетно" - это значит, их потом найдут, или автор хотел сказать "тщательно"?
Ну и кстати вспомнились жизнеутверждающие строчки М. Светлова (из дневников): "Ну вот, я умер. Чем бы теперь заняться?"
Зарегистрирован: 7.10.2016
 
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