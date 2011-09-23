"Нет пути домой"

Липкий страх щекочет разум мой,

Я мёртв, мне нет пути домой...

Без тела - дух - по воле злого рока:

Визг тормозов, темно и одиноко.



Повсюду лес, дремучий страшный лес,

А в его дебрях свежая могила,

Копавший второпях её исчез -

Уже не вспомню, как давно всё это было!



Убийцы помню влажные глаза, в растерянности он стоял на трассе,

Велосипед, бессонница, гроза - в ужасный пазл в вечер тот сложились части.

И он решил, был ужасом ведом. Велосипед и тело тщетно спрятал,

Следы исчезли, смытые дождём. И к жизни прошлой больше нет возврата.



Брожу я здесь, потерянный для всех, схожу с ума, привязанный к могиле -

Пусть и не я свершил ужасный грех, противиться безумию не в силе!

Забуду скоро - всех, кто близок был, как сердце от эмоций трепетало,

Как счастлив был, как просто жил! Забуду час, когда меня не стало...



Мне больно, я его ищу,

Возможно, кровоточит в сердце рана?

В душе? Быть может, что когда-то я прощу,

И жаждать мести справедливой перестану.



Без тела - дух - по воле злого рока,

Визг тормозов, темно и одиноко.

Вновь липкий страх щекочет разум мой,

Я мёртв... И нет пути домой...

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 17:40

Qusto Просмотров: 141 Комментарии: 8 +11 19-04-2019, 21:18 by

Ключевые слова: Трасса авария могила грех душа авторский стих

Другие, подобные истории: