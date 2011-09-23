"Нет пути домой"
Липкий страх щекочет разум мой,
Я мёртв, мне нет пути домой...
Без тела - дух - по воле злого рока:
Визг тормозов, темно и одиноко.
Повсюду лес, дремучий страшный лес,
А в его дебрях свежая могила,
Копавший второпях её исчез -
Уже не вспомню, как давно всё это было!
Убийцы помню влажные глаза, в растерянности он стоял на трассе,
Велосипед, бессонница, гроза - в ужасный пазл в вечер тот сложились части.
И он решил, был ужасом ведом. Велосипед и тело тщетно спрятал,
Следы исчезли, смытые дождём. И к жизни прошлой больше нет возврата.
Брожу я здесь, потерянный для всех, схожу с ума, привязанный к могиле -
Пусть и не я свершил ужасный грех, противиться безумию не в силе!
Забуду скоро - всех, кто близок был, как сердце от эмоций трепетало,
Как счастлив был, как просто жил! Забуду час, когда меня не стало...
Мне больно, я его ищу,
Возможно, кровоточит в сердце рана?
В душе? Быть может, что когда-то я прощу,
И жаждать мести справедливой перестану.
Без тела - дух - по воле злого рока,
Визг тормозов, темно и одиноко.
Вновь липкий страх щекочет разум мой,
Я мёртв... И нет пути домой...
Я мёртв, мне нет пути домой...
Без тела - дух - по воле злого рока:
Визг тормозов, темно и одиноко.
Повсюду лес, дремучий страшный лес,
А в его дебрях свежая могила,
Копавший второпях её исчез -
Уже не вспомню, как давно всё это было!
Убийцы помню влажные глаза, в растерянности он стоял на трассе,
Велосипед, бессонница, гроза - в ужасный пазл в вечер тот сложились части.
И он решил, был ужасом ведом. Велосипед и тело тщетно спрятал,
Следы исчезли, смытые дождём. И к жизни прошлой больше нет возврата.
Брожу я здесь, потерянный для всех, схожу с ума, привязанный к могиле -
Пусть и не я свершил ужасный грех, противиться безумию не в силе!
Забуду скоро - всех, кто близок был, как сердце от эмоций трепетало,
Как счастлив был, как просто жил! Забуду час, когда меня не стало...
Мне больно, я его ищу,
Возможно, кровоточит в сердце рана?
В душе? Быть может, что когда-то я прощу,
И жаждать мести справедливой перестану.
Без тела - дух - по воле злого рока,
Визг тормозов, темно и одиноко.
Вновь липкий страх щекочет разум мой,
Я мёртв... И нет пути домой...
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 17:40
19-04-2019, 21:18 by QustoПросмотров: 141Комментарии: 8
Ключевые слова: Трасса авария могила грех душа авторский стих