Надгробие

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:28

Причина: Авторская стилистика сохранена

_Lor_ Просмотров: 4 Комментарии: 0 0 Сегодня, 03:28 by

Руками вырыв землю,Склонился у плиты.Лишь тени злобно внемлют(Глаза у них пусты).И пот струится быстро,Предчувствуя беду.Горгульи чуют лихоИ ждут, когда уйду.И дождь холодный, нервный —Как божия слеза.И смех протяжный, дикийПрорвался из меня.Теперь в твоей могилеСижу, гляжу, как тыГниешь, отдавшись пыли,Отринув все мечты.И ты меня не бросишь...С тобой я буду мил."Утешь меня, родная.Ведь ты не замолчишь!"Пусть орган детородный —Давно сырая гниль:"Прошу тебя, родная,Уж боле нету сил".Кусок тебя отрежу,Печально проглотив."Ты думаешь, я брежуРаз взгляд не потупил?"Твой вкус прекрасен, сладок.(Отвратен этот мир)И очень, очень жалокВесь мой прекрасный лик.Моя любовь истлела,Погибла и душа.Как, впрочем, твое тело, —Теперь она пуста.Ну-ну, не бойся бездны,Туда ты не уйдешь.Там слишком двери тесны,Туда не увильнешь.Но вот размыло землю,Вокруг могилы той.Увидел я воочью:Aн — Смерть передо мной.Плитой меня накрыло, —Навеки погребен.Теперь с моей любимой.Я oбъединён.

Ключевые слова: Mогила мертвая любовь тоска смерть авторский стих

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