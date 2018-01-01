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Стихи

Надгробие

Руками вырыв землю,
Склонился у плиты.
Лишь тени злобно внемлют
(Глаза у них пусты).
И пот струится быстро,
Предчувствуя беду.
Горгульи чуют лихо
И ждут, когда уйду.

И дождь холодный, нервный —
Как божия слеза.
И смех протяжный, дикий
Прорвался из меня.
Теперь в твоей могиле
Сижу, гляжу, как ты
Гниешь, отдавшись пыли,
Отринув все мечты.

И ты меня не бросишь...
С тобой я буду мил.
"Утешь меня, родная.
Ведь ты не замолчишь!"
Пусть орган детородный —
Давно сырая гниль:
"Прошу тебя, родная,
Уж боле нету сил".

Кусок тебя отрежу,
Печально проглотив.
"Ты думаешь, я брежу
Раз взгляд не потупил?"
Твой вкус прекрасен, сладок.
(Отвратен этот мир)
И очень, очень жалок
Весь мой прекрасный лик.

Моя любовь истлела,
Погибла и душа.
Как, впрочем, твое тело, —
Теперь она пуста.
Ну-ну, не бойся бездны,
Туда ты не уйдешь.
Там слишком двери тесны,
Туда не увильнешь.

Но вот размыло землю,
Вокруг могилы той.
Увидел я воочью:
Aн — Смерть передо мной.
Плитой меня накрыло, —
Навеки погребен.
Теперь с моей любимой.
Я oбъединён.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:28
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 03:28 by _Lor_Просмотров: 4Комментарии: 0
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Ключевые слова: Mогила мертвая любовь тоска смерть авторский стих

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