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Стихи

"Верни мне боль"

Верни мне боль,
Забыл земных я чувств в душе немое отраженье.
Вновь жить позволь!
Питать к холодным звёздам небывалое влеченье.

Никто, и пустота внутри,
Сочится кровь из ран, мне нанесенных Смертью.
Верни мне боль, хоть что-то сотвори!
Пусть время мчится предо мною круговертью.

Повсюду хаоса безвольные рабы...
И все зовутся словом странным - люди...
Понацепив рутины гибельной горбы,
В ней утопают - не отведав жизни и её прелюдий.


Верни мне боль.
Из призрачных миров освободи, Владыка!
Мне жить позволь,
Пустая вечность не близка, она ничто, она безлика...
Вчера, 23:27 by QustoПросмотров: 36Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Смерть боль рутина призрак авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 23:50
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1166|0)
Публикаций: 132
Комментариев: 1 459
Почему-то напомнило.

Я отринул свет и тьму,
Лишь огню теперь служу,
Не блаженству и не боли

Не думаю что там настолько плохо. Но плюс поставил.
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#2 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 00:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (112|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 321
Я так понял, что стих про человека, который когда-то любил, но "обжогся" этим чувством. Но тот, кто не любит, да и вообще не болеет - тот не живёт. Или я ошибаюсь? В любом случае мне понравилось. Вообще считаю, что даже если любой автор, закладывает свой смысл, а читатель понимает что-то своё и по своему, то и автору это зачитывается плюсом. Ну и тут ставлю плюс, так, как свой смысл, да уловил))
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
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