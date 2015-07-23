"Верни мне боль"

Qusto Просмотров: 36 Комментарии: 2 +4 Вчера, 23:27 by

Верни мне боль,Забыл земных я чувств в душе немое отраженье.Вновь жить позволь!Питать к холодным звёздам небывалое влеченье.Никто, и пустота внутри,Сочится кровь из ран, мне нанесенных Смертью.Верни мне боль, хоть что-то сотвори!Пусть время мчится предо мною круговертью.Повсюду хаоса безвольные рабы...И все зовутся словом странным - люди...Понацепив рутины гибельной горбы,В ней утопают - не отведав жизни и её прелюдий.Верни мне боль.Из призрачных миров освободи, Владыка!Мне жить позволь,Пустая вечность не близка, она ничто, она безлика...

Ключевые слова: Смерть боль рутина призрак авторский стих

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