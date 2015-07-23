"Верни мне боль"Верни мне боль,
Забыл земных я чувств в душе немое отраженье.
Вновь жить позволь!
Питать к холодным звёздам небывалое влеченье.
Никто, и пустота внутри,
Сочится кровь из ран, мне нанесенных Смертью.
Верни мне боль, хоть что-то сотвори!
Пусть время мчится предо мною круговертью.
Повсюду хаоса безвольные рабы...
И все зовутся словом странным - люди...
Понацепив рутины гибельной горбы,
В ней утопают - не отведав жизни и её прелюдий.
Верни мне боль.
Из призрачных миров освободи, Владыка!
Мне жить позволь,
Пустая вечность не близка, она ничто, она безлика...
Вчера, 23:27 by QustoПросмотров: 36Комментарии: 2
Ключевые слова: Смерть боль рутина призрак авторский стих