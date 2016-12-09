Мысли старого кота

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:44

Причина: Авторская стилистика сохранена

Qusto Просмотров: 25 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 21:43 by

Я бродяга, старый слишком,Лапы ломит, хвост облез,Шерсть клоками, всюду шишки...И замучил диатез!Одинока и печальна, но свободна жизнь моя...А мечта моя банальна - дом, жена, уют, семья!Но меня никто не любит... Гонят палкой сразу прочь,Чёрный я - за это судят! Понимает только ночь...Она также одинока... Люди видят в чёрном зло!Это жутко и жестоко - не таким быть - не свезло...Что за странные приметы? Если в сердце моём свет?Судят внешность, как одеты... Так хочу я знать ответ!Я всего лишь кот блохастый, на исходе своих дней -Мне одно лишь стало ясно, страшно жить среди людей!Вы придумали приметы, с того мира голоса...В душах ваших мало света! Нет в них веры в чудеса...Я бродяга, старый слишком,Лапы ломит, хвост облез,Шерсть клоками, всюду шишки...И замучил диатез!

Ключевые слова: Кот люди жизнь авторский стих

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