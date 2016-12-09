Мысли старого кота

Мысли старого котаЯ бродяга, старый слишком,
Лапы ломит, хвост облез,
Шерсть клоками, всюду шишки...
И замучил диатез!
Одинока и печальна, но свободна жизнь моя...
А мечта моя банальна - дом, жена, уют, семья!
Но меня никто не любит... Гонят палкой сразу прочь,
Чёрный я - за это судят! Понимает только ночь...
Она также одинока... Люди видят в чёрном зло!
Это жутко и жестоко - не таким быть - не свезло...
Что за странные приметы? Если в сердце моём свет?
Судят внешность, как одеты... Так хочу я знать ответ!
Я всего лишь кот блохастый, на исходе своих дней -
Мне одно лишь стало ясно, страшно жить среди людей!
Вы придумали приметы, с того мира голоса...
В душах ваших мало света! Нет в них веры в чудеса...
Я бродяга, старый слишком,
Лапы ломит, хвост облез,
Шерсть клоками, всюду шишки...
И замучил диатез!
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:44
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 21:43 by QustoПросмотров: 25Комментарии: 4
Ключевые слова: Кот люди жизнь авторский стих