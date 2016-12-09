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Стихи

Мысли старого кота

Я бродяга, старый слишком,
Лапы ломит, хвост облез,
Шерсть клоками, всюду шишки...
И замучил диатез!

Одинока и печальна, но свободна жизнь моя...
А мечта моя банальна - дом, жена, уют, семья!
Но меня никто не любит... Гонят палкой сразу прочь,
Чёрный я - за это судят! Понимает только ночь...

Она также одинока... Люди видят в чёрном зло!
Это жутко и жестоко - не таким быть - не свезло...
Что за странные приметы? Если в сердце моём свет?
Судят внешность, как одеты... Так хочу я знать ответ!

Я всего лишь кот блохастый, на исходе своих дней -
Мне одно лишь стало ясно, страшно жить среди людей!
Вы придумали приметы, с того мира голоса...
В душах ваших мало света! Нет в них веры в чудеса...

Я бродяга, старый слишком,
Лапы ломит, хвост облез,
Шерсть клоками, всюду шишки...
И замучил диатез!
Мысли старого кота

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:44
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 21:43 by QustoПросмотров: 25Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Кот люди жизнь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 21:49
+1
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Комментариев: 2 673
Печальна судьба кота, ажно до слез! +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#2 написал: Летяга
Сегодня, 22:04
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А на картинке котяра выглядит вполне довольным и судьбою и собою))
А бездомных жалко. До старости они не доживают обычно.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#3 написал: FataMorgana
Сегодня, 22:10
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Очень глубокое стихотворение.
И правда, черный кот не виноват, что он черный))
Плюс.
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#4 написал: kusi
Сегодня, 22:15
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Классный стих! От меня океанический плюс
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