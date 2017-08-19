Демоны тоже любят . . ."Спи, мой Ангел, во сне забудь
О печалях былого дня."
Демон нежно укрыл крылом,
Низко голову наклоня.
Сможет он полюбить? Секрет,
Ведь тернисты порой пути.
Можно странствовать много лет,
Что б однажды Её найти.
У распахнутого окна
Будет спать поднебесья дочь.
За спиной его ночь темна,
Если мог- улетел бы прочь!
В глубине алых глаз - огонь,
Душу пламенем обожжёт.
Он погладит её ладонь,
Лгать захочет, но не солжёт.
В час, когда его восемь " да "
Перекроют сто сорок " нет ",
Он посмотрит в её глаза
И найдёт на вопрос ответ.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:00
Сегодня, 07:00 by kusiПросмотров: 76Комментарии: 9
Ключевые слова: Ангел демон любовь