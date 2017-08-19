Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Демоны тоже любят . . .

"Спи, мой Ангел, во сне забудь
О печалях былого дня."
Демон нежно укрыл крылом,
Низко голову наклоня.

Сможет он полюбить? Секрет,
Ведь тернисты порой пути.
Можно странствовать много лет,
Что б однажды Её найти.

У распахнутого окна
Будет спать поднебесья дочь.
За спиной его ночь темна,
Если мог- улетел бы прочь!

В глубине алых глаз - огонь,
Душу пламенем обожжёт.
Он погладит её ладонь,
Лгать захочет, но не солжёт.

В час, когда его восемь " да "
Перекроют сто сорок " нет ",
Он посмотрит в её глаза
И найдёт на вопрос ответ.
Демоны тоже любят . . .

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:00
Сегодня, 07:00 by kusiПросмотров: 76Комментарии: 9
+9

Ключевые слова: Ангел демон любовь

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 07:27
+2
Группа: Журналисты
Репутация: Выкл.
Публикаций: 86
Комментариев: 682
Какая красивая история! Обалдеть! Шик и модерн! Плюс! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
    
#2 написал: Qusto
Сегодня, 08:05
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (329|0)
Публикаций: 228
Комментариев: 1 936
Очень красиво, даже великое зло способно любить... Шикарное стихотворение. Конечно же, океанический плюс, wink
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#3 написал: kusi
Сегодня, 08:08
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (1960|0)
Публикаций: 333
Комментариев: 6 458
Океаническое спасибо мои хорошие за комментарии blush
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#4 написал: Летяга
Сегодня, 08:22
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (7704|-1)
Публикаций: 188
Комментариев: 5 847
С коммментом я, как обычно, опаздываю)) Зато мой плюс был самым первым!
Красивое стихотворение на вечную тему.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#5 написал: kusi
Сегодня, 08:26
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (1960|0)
Публикаций: 333
Комментариев: 6 458
Летяга, океаническое спасибо моя хорошая blush
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#6 написал: Forgotten Doll
Сегодня, 09:05
+1
Группа: Посетители
Репутация: (315|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 166
Настоящие порывы вдохновения! Очень изящный, складный и мелодичный стих )) Прекрасная работа!
Зарегистрирован: 4.08.2015
#7 написал: Крокозябла
Сегодня, 09:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 151
Любовь она всякая бывает. Порой даже само воплощение зла становится рабом этого вечного и прекрасного чувства!
Ничего, кроме плюса!
P.S. Спасибо за красивую историю любви
Зарегистрирован: 26.07.2017
#8 написал: kusi
Сегодня, 12:23
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (1960|0)
Публикаций: 333
Комментариев: 6 458
Forgotten Doll, Крокозябла,океаническое спасибо мои хорошие за комментарии blush Искренне рада что стих понравился .
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 12:35
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (536|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 357
Прекрасный стих!)+++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.