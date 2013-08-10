Страшная сказка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:42

Причина: Стилистика автора сохранена

РАСМУС Просмотров: 35 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 15:42 by

Король с королевой дивились ночамиВ зеркальные очи луны.Соловушка малый трелью печальнойИм оду слагал о любви.Тенистыми тропами южного садаВлюбленные шли не спеша.Соловушка малый свою серенадуУ розы своей возвещал.И страстными были влюбленных объятья,Короткою – южная ночь.Той теплой порой королева зачала,И вот появилася дочь!Ликует и пляшет дворец до упаду,Малютка что роза свежа.Укромной тропой к драгоценному чадуСтарушка угрюмо брела.Склонившись на миг к кружевной колыбели,Упала старушка без сил.Служанки малюткиСовсем оробели,Едва их удар не хватил.Оставили в тайне событье такое,Старуху отправили прочь.Растет и сияет жемчужиной малойВ любви королевская дочь.Шестнадцать исполнилось юной красотке,И надо же этому быть.Погасла звезда, умерла от чахотки,Судьбы оборвалася нить.Горюют соседи, печалятся слуги,В тоске утопает дворец.Красавицу юную ласково звалиСвоей Королевой сердец.Отец безутешен, рыдает супруга,И трауру нету конца…Вдруг весть разнеслась по ближайшей округе,Старуха прислала гонца.«Я вам помогу, но потребую плату,Вернется девица домой.Пусть к морю летит мой посланник крылатыйИ месяц сияет витой.Раздвинется бездна и яркие звездыЕй путь осветят до дворца.Взамен за принцессу вам столь дорогуюЕе заберу я отца.Коль этот обмен вам по нраву, спешите.Заветная ночь впереди.Лишь месяц взойдет, золотой покровитель,Увидите образ родим».Вот близится ночь, и тоскует супруга,Но вместе с тем рада она.Трепещет сердечко от скорой разлуки,А встречей она смущена.Сцепила ладони, и встала за мужем,Кто явится в тихую ночь?Лишь бледная тень в ореоле жемчужин,А вовсе не юная дочь.Вдруг вдох и пал наземь король горемычный,Ведь в силе его договор.Супругу и дочь он любил безгранично,Да вот и его угас взор.Виденье ночное во тьме растворилось,Оставив лишь выжженный кров.Полночная встреча мгновение длилась,И тяжестью пала оков.«Любимый, любимый, останься со мною,Моя разрывается грудь.Слезою своею тебя я умою,Со мною немного побудь.Пусть синие волны несут твою лодку,Меня удержи за ладонь.Обманом старуха взяла этот откуп,Мы вместе взойдем на огонь».Что, горько тебе, королева, отныне,Печали надела венец?Вот так тосковала, и так убивалась,Когда шел войной ваш отец.И я королевой была молодою,Но участь свою приняла.Любимого сына смерти лихойБезропотно я отдала.

Ключевые слова: Король королева старуха дочь принцесса смерть авторский стих

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