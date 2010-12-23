Если

Летяга Просмотров: 273 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 16:14 by

Если пойдёшь ты пешком через ручей к развилке,то укрепи гребешком волосы на затылке.Порох и дробь выбрось вон, страхи забудь лесные.Смело шагай, это сон. Хищники в нём не злые.Не подведёт тишина, сумерки не обманут.Глянет из тьмы хижина. Страхи назад отпрянут.Конный туда - ни за что. Дело другое - пеший.Это твоё, это то, где чудеса и леший.В колбе бурлит вещество. Леший бубнит заклятья.Нет у него ничего, кроме его занятья.Кровля над ним ветхая всхлипывает протяжно.Знаешь, он кто? Это я. Или не я, не важно.Важно, что не пропадёшь, даже не огорчишься, -если пешком ты пойдёшь, а не верхом помчишься.Наискосок, за овраг, через ручей и поле...А гребешок - это так, для красоты, не боле.Автор: Михаил Щербаков

Ключевые слова: Леший колба хижина гребешок

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