ERROR: Ошибка текстур, или К чему приводит любопытство

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 10:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

Forgotten Doll Просмотров: 49 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 10:27 by

Сперва все начиналось как самый простой обычный сон самого простого человека: какие-то дела, работа, повседневные заботы, люди и так далее. Однако закончилось это более чем неожиданно.Я шла по своим делам по безлюдной улице мимо домов. Точное описание местности сейчас дать не смогу, так как не обращала внимания на нюансы, да и не представляет это особой ценности. Суть в том, что улица, которую я лицезрела все это время, пройдя я еще пару шагов вперед, внезапно исчезла (словно растворилась в телевизионных помехах). Я на секунду решила, что зрение кануло в небытие, однако нет. Иногда все же просматривались очертания дороги и домов, но с трудом. Как, к примеру, если сбить антенну, мы либо полностью потеряем изображение, либо частично, но с помехами. Вот нечто похожее наблюдала и я.Сказать, что я была удивлена - ничего не сказать. Более того, случившееся заставило меня осознать себя во сне, как бы вырвав из серости обычной текучки. Страха сие явление не вызывало, скорее интерес. Я сделала медленный шаг назад, помехи постепенно растворились, и передо мной вновь расстелилась та самая улица, по которой я буквально несколько секунд назад шла, не зная забот. Задалась вопросом, а может быть, это явление разового характера, или я таки смогу пройти вперед сквозь эту аномальную зону? Повторила процедуру, естественно, помехи вернулись.Понимая, что все это сон и бояться абсолютно нечего, я поддалась любопытству. Хотелось пройти чуть подальше и узнать, что же скрыто за помехами и скрыто ли что-то вообще?Я сделала небольшой шаг в помехи, куда именно - не знаю, просто продолжила идти. Первый шаг не увенчался успехом, картинка не появилась. Сделала второй. Вот теперь среди помех начало вырисовываться нечто явно различимое, однако теперь далеко не дорога... Некое темное пространство, а может быть, и помещение (только очень большое и широкое). Спустя еще секунды три я заметила постепенное приближение фигуры в мою сторону. Чем ближе она подходила, тем легче и точнее мне было ее идентифицировать. Это некое человекообразное существо: две руки, две ноги, голова... Но все-таки что-то здесь было не так.Далее зрелище заставило пробежаться мурашкам по телу. Чем ближе приближалось оно, тем меньше оставалось у существа сходства с человеком. Это непропорционально длинные руки и ноги, неестественные формы тела... Лица видно не было, лишь силуэты на фоне помех. Спустя еще секунды две позади него появился еще один, идентичный описанному выше, пока что тоже трудно различимый, но тем не менее было совершенно ясно, что я увижу при его приближении. Они постепенно и целенаправленно шли ко мне, словно пытаясь выявить причину возникшей ошибки, с целью ее устранения.Вот тут стало по-настоящему страшно. В голове то и дело крутились вопросы, так и оставшиеся без ответа. Страх перед неизвестностью взял свое, и я, стараясь идти назад по своим же следам, вышла на злополучную улицу и пошла прочь, делая вид, что ничего не заметила. К счастью, меня никто не преследовал, но не покидало чувство, словно находишься под постоянным наблюдением кого-то извне.

Ключевые слова: Улица помехи некто ошибка сон авторская история

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