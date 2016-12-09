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Сны

Сновидения

Сны мне снятся часто. Практически каждую ночь. Есть яркие и размытые, а есть такие, что покоя не дают ещё несколько дней. Вот о двух из них пойдет речь. Училась я тогда в техникуме на втором курсе.

Сон первый. «Повешенный». Снится мне ночь и луна полная. Идем мы с подружкой с гулянок. Дорога хорошая, асфальтированная, слева и справа дома пятиэтажек, а от одного дома к другому идёт теплотрасса, возвышается над дорогой, образуя букву «П». К слову, место вполне реальное, я по этой дороге к бабушке своей бегала в детстве.
Так вот, идём мы и видим на этой теплотрассе, на самом верху, верёвку, а на ней висельник - мужчина с трупными пятнами и вздутый. Давно висел, видимо. Я испугалась и предложила подруге обойти сзади дома, она согласилась. Собрались мы обходить, да видим, будто дёрнулся он. Потом ещё раз. И начало его дёргать из стороны в сторону, как в конвульсиях. Потом верёвка и вовсе оборвалась. Он шмякнулся на землю и ускакал на четвереньках в неизвестном направлении.

Проснулась я от звука будильника. Собралась и пошла на пары. А сон из головы не выходит, накрепко засел. В техникуме уже узнала, что девушка Люба из другой группы повесилась. Да во второй раз уже. В первый раз верёвка оборвалась.

Второй сон приснился, когда я уже техникум окончила и пахала, аки лошадка, на работе. В честь окончания техникума сестра мне подарила крестик серебряный, красивый такой, с завитушками. Я его освятила в церкви, но надевала редко. Непривычно было шее. Да и тяжелый он был. Иногда я чистила своё серебро и его заодно, поэтому блестел он всегда.
А ещё появилась у меня подружка Анька. Добрый и хороший человек, только вот было в ней такое, за что церковь, да и большинство религий, таких людей не любят.
В то время я съехала от родителей и поселилась жить в общежитии семейного типа. Анька лето прожила у меня, а потом вернулась в свою общагу от университета.

Сон второй. «Дорога в ад». Снится мне та самая семейная общага, только заброшенная и старая. Ночь, темно. Я в компании своих друзей ищу в этой общаге дверь в... Ад! Во сне якобы вспоминаю, что Аньку незаслуженно забрали туда, а я всенепременно должна её спасти.
В одной из комнат я нахожу нужный мне люк в полу. Мои друзья помогают мне его открыть. Там лестница, уходящая вниз, и темнота. Слышу голос:
- Идти должен один человек.
Делать нечего, пошла одна. В конце лестницы каменный свод. Сыро и запах плесени. Темно. Иду непонятно куда, держась за стену. Пытаюсь на груди нащупать крестик и снова слышу тот же голос:
- Не пытайся. Здесь Бога нет.
Выхожу на поле, усеянное человеческими костями. Посередине стоит мужчина. Тёмный такой, как из ужастиков.
- Подруга твоя у нас, - говорит он, - чтобы спасти её, ты должна выполнить три моих задания. Справишься - отпущу вас обеих, не справишься - обе здесь останетесь.
Соглашаюсь.
- Первое задание. Ты должна собрать все эти кости в железные тазы.
Обводит рукой поляну.
- На всё это у тебя двадцать минут. А чтобы было сложнее, попробуй так.
Он подходит и вынимает у меня глаза. Я не протестую. Не могу протестовать почему-то.

В общем, с заданием, как ни странно, я справилась. Хоть и полностью слепая была.
За вторым заданием он велел приходить завтра.
- А глаза не отдам сейчас. Ты и без них видишь. Завтра приходи.

И я проснулась. Вскочила с кровати и сразу к тумбочке, где крестик лежал. Лежит он себе целый. Только чёрный полностью, как смола. Уж как я его только не пробовала отмыть. И пастой зубной, и в соде кипятила. Из чёрного он только стал пепельно-серым. Всё равно нацепила его на шею, а на следующую ночь мне ничего не снилось. Только носила я его недолго. Через три дня он обломился ровно посередине. Видимо, сделал, что мог. А Анька до сих пор жива и здорова. И слава Богу.

Что скажете, господа критики? Что это могло быть?
Вчера, 11:50 by whisper_of_windПросмотров: 615Комментарии: 4
+2

Ключевые слова: Крестик ад сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 13:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 364
Не думаю, что кто-то может кого-то из ада вытащить во сне или наяву, просто красочные сны.

"только вот было в ней такое, за что церковь, да и большинство религий, таких людей не любят."

что это в ней такое было - не понятно, поточнее бы, колдовала, гадала, животных мучила? Но сны интересные, страшные, мне часто говорящие коты снятся)))) вот жду когда мой заговорит) Плюс

И еще, крестик не для красоты иногда надевают, если уж Вы его решили носить так носите) И прибудет с Вами сила!)
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#2 написал: Karl Georglin
Вчера, 14:14
-3
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 76
Это могла быть творческая история, вот что это могло бы быть. А то и есть.
Зарегистрирован: 25.10.2016
#3 написал: Kreisleiter13
Вчера, 18:27
+2
Группа: Посетители
Репутация: (128|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 737
Во сне всякое приснится (правда - неправда), после каких-то событий вроде как сон был и в тему, да и невозможно всё это предсказать.
Цитата: Karl Georglin
Это могла быть творческая история, вот что это могло бы быть. А то и есть.

Карлуша это сны, а не творчество, хватит хернёй заниматься. Надоел твой Ленинизм, Марксизм и Великий твой Онанизм.
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#4 написал: Asheera
Вчера, 19:11
0
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Репутация: (52|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 186
Ужасные сны, второй особенно, вестит о чём-то скверном совсем рядом. Глаза отнять... Ослепить... Чтобы беду проглядели, может? Что же с подругой Аней такое, о чём Вы умолчали в истории, Автор?
Подруга не давала Вам своих вещей?
Я бы на Вашем месте все вещи перебрала, может, подклад есть, и не удивлюсь, если это Ваше фото с продырявленными глазами.
Зарегистрирован: 29.10.2016
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