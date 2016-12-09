Сновидения

whisper_of_wind Просмотров: 615 Комментарии: 4 +2 Вчера, 11:50 by

Сны мне снятся часто. Практически каждую ночь. Есть яркие и размытые, а есть такие, что покоя не дают ещё несколько дней. Вот о двух из них пойдет речь. Училась я тогда в техникуме на втором курсе.Сон первый. «Повешенный». Снится мне ночь и луна полная. Идем мы с подружкой с гулянок. Дорога хорошая, асфальтированная, слева и справа дома пятиэтажек, а от одного дома к другому идёт теплотрасса, возвышается над дорогой, образуя букву «П». К слову, место вполне реальное, я по этой дороге к бабушке своей бегала в детстве.Так вот, идём мы и видим на этой теплотрассе, на самом верху, верёвку, а на ней висельник - мужчина с трупными пятнами и вздутый. Давно висел, видимо. Я испугалась и предложила подруге обойти сзади дома, она согласилась. Собрались мы обходить, да видим, будто дёрнулся он. Потом ещё раз. И начало его дёргать из стороны в сторону, как в конвульсиях. Потом верёвка и вовсе оборвалась. Он шмякнулся на землю и ускакал на четвереньках в неизвестном направлении.Проснулась я от звука будильника. Собралась и пошла на пары. А сон из головы не выходит, накрепко засел. В техникуме уже узнала, что девушка Люба из другой группы повесилась. Да во второй раз уже. В первый раз верёвка оборвалась.Второй сон приснился, когда я уже техникум окончила и пахала, аки лошадка, на работе. В честь окончания техникума сестра мне подарила крестик серебряный, красивый такой, с завитушками. Я его освятила в церкви, но надевала редко. Непривычно было шее. Да и тяжелый он был. Иногда я чистила своё серебро и его заодно, поэтому блестел он всегда.А ещё появилась у меня подружка Анька. Добрый и хороший человек, только вот было в ней такое, за что церковь, да и большинство религий, таких людей не любят.В то время я съехала от родителей и поселилась жить в общежитии семейного типа. Анька лето прожила у меня, а потом вернулась в свою общагу от университета.Сон второй. «Дорога в ад». Снится мне та самая семейная общага, только заброшенная и старая. Ночь, темно. Я в компании своих друзей ищу в этой общаге дверь в... Ад! Во сне якобы вспоминаю, что Аньку незаслуженно забрали туда, а я всенепременно должна её спасти.В одной из комнат я нахожу нужный мне люк в полу. Мои друзья помогают мне его открыть. Там лестница, уходящая вниз, и темнота. Слышу голос:- Идти должен один человек.Делать нечего, пошла одна. В конце лестницы каменный свод. Сыро и запах плесени. Темно. Иду непонятно куда, держась за стену. Пытаюсь на груди нащупать крестик и снова слышу тот же голос:- Не пытайся. Здесь Бога нет.Выхожу на поле, усеянное человеческими костями. Посередине стоит мужчина. Тёмный такой, как из ужастиков.- Подруга твоя у нас, - говорит он, - чтобы спасти её, ты должна выполнить три моих задания. Справишься - отпущу вас обеих, не справишься - обе здесь останетесь.Соглашаюсь.- Первое задание. Ты должна собрать все эти кости в железные тазы.Обводит рукой поляну.- На всё это у тебя двадцать минут. А чтобы было сложнее, попробуй так.Он подходит и вынимает у меня глаза. Я не протестую. Не могу протестовать почему-то.В общем, с заданием, как ни странно, я справилась. Хоть и полностью слепая была.За вторым заданием он велел приходить завтра.- А глаза не отдам сейчас. Ты и без них видишь. Завтра приходи.И я проснулась. Вскочила с кровати и сразу к тумбочке, где крестик лежал. Лежит он себе целый. Только чёрный полностью, как смола. Уж как я его только не пробовала отмыть. И пастой зубной, и в соде кипятила. Из чёрного он только стал пепельно-серым. Всё равно нацепила его на шею, а на следующую ночь мне ничего не снилось. Только носила я его недолго. Через три дня он обломился ровно посередине. Видимо, сделал, что мог. А Анька до сих пор жива и здорова. И слава Богу.Что скажете, господа критики? Что это могло быть?

Ключевые слова: Крестик ад сон авторская история

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