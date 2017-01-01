Кто же был в нашем номере?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:03

Причина: Изменён раздел.

TiTaN_2017 Просмотров: 8 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:03 by

Пошла уже вторая неделя, как мы вернулись из отпуска, но до сих пор мне не по себе. Я всё ещё не могу объяснить логически, что же произошло, но помню так отчётливо, как будто это было вчера.Итак, поехали мы всей семьёй в отпуск на море на две недели, здесь у нас всё как у всех, ничего странного. Семьёй — это мы с мужем и нашими двумя сыновьями, восьмилетним Костиком и Сашенькой пяти лет. Отпуск сам тоже был как у всех, прост донельзя, обычное человеческое счастье — море, солнце, песок, вкусная еда, развлечения. Комнату в гостинице взяли для семейного варианта — расширенную — чтобы дети спали с нами. Помещались там всего четыре кровати — наша сдвоенная и две детских, раздельных. Идея была, что дети будут спать в своих кроватках, а мы с мужем — на большой. Но так было не всегда — дети есть дети, иногда то один, то другой канючили и ложились со мной или с мужем, а другому родителю приходилось ночевать на свободной постели. Чаще всего, конечно, это был Саша, который ложился ко мне под бочок. Он боится темноты, и для детей, прежде всего для младшего, мы включали на ночь свет в ванной.В один из вечеров мы решили пойти на шоу-программу после ужина, оставив сыновей одних в номере. Костя обещал, что они лягут спать с братом и из номера не выйдут. Вернулись мы поздно, было около полуночи, и обнаружили детей спящих в нашей кровати. Муж, вздохнув, отправился спать на одну из постелей мальчиков, а я втиснулась между обоими сыновьями. Набегавшиеся за день, они едва ли слышали, что мы вернулись.Я уснула практически мгновенно, убаюканная чувством, что мальчики здесь, со мной. Именно в тот вечер мы не оставили зажжённого света в ванной, почему — я даже и не знаю, то ли забыли, то ли не хотели будить их вспышкой. Как бы то ни было, в номере впервые воцарилась полная темнота, но с улицы шёл кое-какой свет от садовых фонарей. Через некоторое время я проснулась и увидела старшего, Костю, стоящим возле кровати и молча смотрящим на меня. Он смотрел на меня несколько секунд, а потом молча двинулся в ванную комнату. Я его тихонько окликнула: «Костик?». Ответа не было, но он обернулся, глянул на меня и зашёл в ванную. Я подождала включения света. Но всё оставалось по-прежнему во мгле. Я сказала чуть погромче: «Костя?». Никакого ответа. Ни света в туалете, ни звука оттуда. Ничего. На секунду я подумала, может, он там заснул от усталости. Кстати, ребёнок никогда не лунатил.Аккуратно вылезаю из-под одеяла, чтобы не разбудить Сашу, и вижу, что я по-прежнему лежу между обоими сыновьями! Костя лежит рядом со мной и спит. Хочу заметить, что у меня аллергия на алкоголь, пила я тогда только воду и сок, потому пьяной я не была, а галлюцинациями не страдаю. Заглянула в ванную — никого, пусто. Понятия не имею, кто был в нашем номере в ту ночь. Но я уверена в одном — это был не мой ребёнок.Автор: СнегоВика.

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