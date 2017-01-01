Благословенные розы Эдема

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:38

Зонтик Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:38 by

Была у меня близкая подруга Света, дружили мы давно. Потом она вышла замуж, у нее родился ребенок, но семейная жизнь не сложилась. Все эти годы я старалась всегда и во всем ее поддерживать, но в последний год наши отношения разладились.В начале августа подруга неожиданно позвонила. Меня удивил ее звонок, но она была очень дружелюбна, мы пообщались, словно и не было непонятной ссоры неизвестно из-за чего. На следующий день я проснулась разбитой. Мне было нехорошо, и я решила остаться дома. Встав, я почувствовала головокружение, тошноту и, зацепившись за край кровати, провалилась в какую-то темноту....Увидела я саму себя в длинном розовом платье, сидящей на диванчике. Красивая комната, по которой ходили дедушка, прабабка, бабушкин брат, двоюродные брат и сестра дедушки (все покойные). Дедушка и прабабка подошли ближе.- Я накрою на стол, - сказала прабабка, суетясь с чашками и тарелками, - за тобой сейчас придут, Коша (так только она меня называла).- Кто придет? - удивилась я.- Решили, что Олег, - ответил дедушка, - он должен тебя встретить и все показать.- Какой Олег? Кого показать? Что случилось, дед? Где я вообще? - ни на шутку перепугалась я.- Вот Олег тебе все и расскажет, - сказал дедушка и помог прабабке унести ненужные блюдца со стола.И тут открылась дверь, и в комнату вошел Олег Ефремов с букетом из пяти красных роз. Ни в одном фильме он не был таким красивым и одухотворенным, от него шла какая-то волна и свет. Он подошел ко мне и подарил эти розы со словами:- Ну здравствуй, моя хорошая! Знаешь, как тебе много дано, но ты не умеешь пока правильно это понимать.- Это как? - спрашиваю я. - Я ведьма, что ли?- Да нет, - улыбнулся он, - наоборот. Тебе даны эти пять добродетелей, - он указал на розы. - Это вера, надежда, любовь, мудрость и красота.Он сел рядом со мной. В этом, с позволения сказать, видении (или во сне, в полузабытьи? А может, это был выход из тела?) мне было столько же, сколько на самом деле - двадцать восемь, а ему - около сорока, хотя я думаю, что меньше, потому что при жизни он всегда выглядел немного старше своих лет за счет какой-то застывшей печали в глазах. Мне показалось, что время исчезло и что мы общаемся так, словно нас не разделяет пропасть во времени и пространстве.- Почему мне так легко? - спросила я- Потому что здесь всем так, - ответил он. - Если человек прожил достойную жизнь, ему здесь даются вечные блага. Пошли ко мне, покажу тебе, где я живу.- Пошли.Он взял меня за руку, и мы вышли из комнаты на улицу. Сиял белый свет, откуда-то сверху играла музыка. Мы шли по траве, дул приятный ветерок, и я даже не понимала, что покойник по сути меня позвал к себе, и я пошла. Тут показался красивый особняк золотистого цвета, он весь сверкал и переливался.- Вот и мой дом, - сказал Ефремов, остановившись возле него.- Ничего себе! Так тебе правда здесь хорошо? - я сама не заметила, что стала обращаться к нему на ты.- Да... Теперь хорошо, и это ты мне помогла, Викуля. Ты одна за меня молишься.- Как же так вышло, что я стала за тебя молиться, я и сама не поняла, - призналась я.- Это промысел Бога, - ответил он. - Ничего не совершается просто так. Душа твоя чистая, неиспорченная, вот Бог и услышал так быстро твои молитвы обо мне. До этого мне тут было тяжело. Я когда сюда попал, у меня духовные глаза открылись, и я понял, как много в жизни делал неправильного...- Да ты что, ну какая я чистая, скажешь тоже, - попыталась отбиться я.- Не спорь, - его голос, бывший до этого мягко-обволакивающим, стал чуть строже: - Говорю, что чистая, значит, так и есть. Только вспыльчивая ты очень и спорить любишь. Тебе надо быть немного терпимее.За этими разговорами мы зашли в особняк, в большой зал. Ефремов приобнял меня и стал водить и показывать дом:- Вот тут, - он показал в одно из окон, - дома священников, убитых в годы гонений, а тут - живут воевавшие за Великую Победу. А вон два домика - там дедушка твой живет и прабабка.- А как же всем тут места-то хватает? - поразилась я.- Тут для всех найдется пристанище, каждый, кто жил по правде, найдет здесь покой...Трудно описать, что я чувствовала. Эйфория - слабо сказано. Это было что-то невероятное, возможно, даже неземное. Не зря же говорят, что в раю будет вечное, ни с чем не сравнимое блаженство. По всему дому стояли тройные подсвечники с горящими свечами, воздух был легким и вкусным, словно я вдыхала то самое "райское наслаждение".Внезапно откуда-то появилась моя подруга Света. Она была бледная и напряженная. Я обрадовалась, хотела подойти к ней. Но тут Ефремова как подменили - его глаза полыхнули огнем, краска гнева залила его лицо, руки сжались в кулаки.- Ты что здесь делаешь? - загородив меня собой, напустился он на Свету. - А ну пошла вон!- Олег, ты чего? - я осторожно коснулась его плеча: - Это же моя подруга...- Какая она тебе подруга?! - тоном следователя Подберезовикова, ругающего Деточкина фразой "Какой еще Стелькин?!" возмутился Ефремов. - Да это ж по ее милости ты полгода жила как на пороховой бочке!Света бросила на меня злобный взгляд и заорала:- Я тебя ненавижу! Тебе всегда все лучшее: и зарабатываешь сама, и мужики на тебя смотрят, а я как в тюрьме живу с муженьком своим! Даже тут и то покровителя себе нашла!Она кинулась на меня, но Ефремов одним движением рук загнал меня к себе за спину. Света стукнулась об него и упала на пол.- Кому я сказал - пошла отсюда! - крикнул он. - Совсем из ума выжила - служить заупокойную по живому человеку! И прекрати шастать по кладбищам, дура, у тебя же ребенок, подумай хотя бы о нем!Она с недовольным видом встала и направилась к выходу. Я стояла, вцепившись в Ефремова обеими руками и не понимала, что происходит. Светка... Столько лет душа в душу, были как сестры, и тут такое...- Это правда? - только и вымолвила я.- Да. Она очень тебе завидует. И не смогла принять то, что ее жизнь не сложилась.- Она мне как-то говорила, что у нее есть способности, но не пользовалась ими, боялась.- Ну, конечно, - усмехнулся он, - боялась она, как же. Ничего она не боялась. Ты же начала болеть после ссоры с ней! Она тебе пожелала зла, понимаешь, оно по тебе и шибануло, но не полностью, а частично. Она попыталась на тебя перекинуть все свои беды, а себе взять твою удачу. А сегодня она тебя за упокой поминала.- Да ты что? - ахнула я, чувствуя, что силы меня покидают. - Так вот почему я здесь?.. Это, что... все, что ли?..- Успокойся, - Ефремов подхватил меня и прижал к себе, - тебе еще время не пришло.Я разрыдалась, уткнувшись в его плечо. Теперь все встало на свои места: и внезапное ухудшение самочувствия, и бесчеловечные нападки, и придирки на работе. Но я все списывала на себя, что это я довела себя до больницы, не следила за здоровьем, пахала как лошадь без продыху.- Почему ты мне сразу не рассказал всю правду?- Нельзя было, тут есть определенные правила, которые мы не можем нарушать... Пошли, дорогая, я тебя провожу, тебе уже пора.- Как - пора? Я же... уже сюда пришла! Я никуда не пойду, мне тут хорошо!- Так, прекрати, - в голосе Ефремова снова послышался металл. - Еще не время.- Я всегда так хотела в рай...Мне никогда не было так хорошо, как сейчас здесь! Я не хочу отсюда уходить!- Ну вот, опять ты споришь, - он укоризненно покачал головой. - Тебе рано еще сюда. Да и в рай попасть - еще надо заслужить. Я вон тоже не сразу попал, а все потому, что жил не так, как нужно. Вот для того и дается земная жизнь. Твори добро - и обязательно встретимся здесь. Но не спеши пока сюда, - добавил он с улыбкой, - тебя ждет долгая жизнь на земле, проживешь не меньше, чем я, а может, и больше. И людям много добра сделаешь. А подругу свою постарайся простить, она - несчастный человек.- Олег, я уже это сделала. Я же люблю ее и сочувствую ей.- Вот и молодец! И запомни - будь мягче к людям.- Постараюсь.Мы вышли из дома, и он уверенно повел меня куда-то, куда, я сама не понимала. Постепенно все дома остались позади, и мы очутились на каком-то лугу.- Забери цветы, милая, - он откуда-то сзади снова достал тот самый букет из пяти красных роз, вынул из них сплетенный венок и надел его мне на голову, - пусть они будут тебе благословением. Мы, отшедшие, превращаемся в звезды на небе и оттуда смотрим на вас, - он улыбнулся и поцеловал меня в лоб.Очнувшись, я поняла, что это был не сон. Я лежала на полу возле кровати, видимо, потеряла сознание. И тут запищал телефон - смс-сообщение. Высветился номер Светы: "Жаль, что у меня ничего не вышло. Ненавижу таких, как ты - отовсюду чистенькой вылезешь". Я лишь горько вздохнула...... С того дня я летаю, как на крыльях без малейших признаков нездоровья. Еще мне среди городской пыли и жары чудится аромат свежих роз. А когда по привычке хочется подколоть собеседника или бросить колкое словцо, меня словно внутри кто-то осаживает тихим: "Будь терпимее, не спорь".

Ключевые слова: Благословение покойники розы рай авторская история

Другие, подобные истории: