Не посещайте незнакомые места во снах

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:31

emik Просмотров: 254 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 00:31 by

В общем, недавно приснился мне сон.Я работаю в одной кафешке фастфуда, в торговом центре. У нас большой фудкорт, для работников есть внутренний коридор, где просто в ряд стоят несколько дверей, ведущих в кухни разных кафе. Стоит, наверное, немного описать этот коридор: он слабо освещён, место в нём едва хватает для того, чтобы катить тележку; слева - кухни, справа - ответвление с центра коридора, там подсобки и раздевалки для сотрудников.Я помню, что сон сразу начинается с этого коридора, который стал в разы темнее.Я переоделся и снова вышел в коридор, направляясь к своей двери, но в поле зрения мне попалась другая дверь. Это были наши "соседи", я никогда там не был, а сейчас там был наполовину опущенный роллет (разновидность жалюзи), из под него лился бледный искусственный свет. Мне стало интересно, и я подошёл ближе. Тут меня осенило - роллетов у них никогда не было, на его месте должна быть дверь. Моё сознание прояснилось, я осознал, что это сон. Однако у меня не было порывов поменять или изменить его, кажется, он продолжал вести меня по сюжету.Я уже собрался уйти, но стало интересно, как мой сон создаст картину того места, которое я никогда не видел? Я нагнулся и посмотрел под роллет, свет от ламп стал очень ярким, он слепил прямо в глаза так, что даже прищурившись я видел только стену и часть кухни, вернее, стол и всё.Я пролез под роллетом, попав на кухню. Внешне столы были похожи на наши, на столах столовые приборы, что, кстати, никак не может лежать тут. Ножи, выложенные в ряд, жаровня, ряд микроволновок, очень странный кафель, он будто собран из разных видов и наборов, вся кухня была полна несостыковками, большая люстра (на кухне их не должно быть). Тем не менее я в тот момент потерял то чувство осознания сна, и мне казалось, что так и должно быть.Я прошёл мимо и повернул в отдел кассиров, тут стало ещё хуже. Кассовые аппараты, столы с уже приготовленными подносами были, а самой кассы не было, там была сплошная стена. Я проследовал мимо, увидев дверь с табличкой "Оффыс". Да, именно так, с этими ошибками. В этот момент я снова вспомнил, что нахожусь во сне. Тут мне стало страшно, все мелкие детали, которые портили картину нормального места, стали бросаться в глаза. Я закрыл глаза, захотел проснуться, но не получилось, а место с каждой секундой моего пребывания там становилось более жутким. Я заметил под кассой топорик для мяса, на полу было разлито что-то чёрное, на что просто нет никаких ассоциаций, боковое зрение выхватило чёрный, словно тень, силуэт.Я захотел быстрее уйти от этого и толкнул дверь перед собой, наваливаясь плечом, проталкивая себя внутрь, почувствовал что споткнулся, упал. Встаю и вижу, что вокруг уже незнакомая улица, а повернувшись назад, не заметил дверь, которую секунду назад толкнул.Освещение на улице было такое же, как в коридоре, везде царил полумрак, серые многоэтажки смотрели тёмными окнами на улицу. Видимость была довольно плохая, был лёгкий туман, даже во сне я чувствовал этот холод, а посмотрев в небо, вздрогнул: в тумане плыло что-то чёрное. Я стал приглядываться, и тут оно остановилось, видимо, почувствовав взгляд, это уставилось на меня... Этот полностью чёрный колючий шар имел форму каштана, только размер был чуть меньше головы человека, сзади был отросток, похожий на хвост рыбы.Это подплыло, и я увидел в центре него глаз. Оно посмотрело на меня и вдруг разозлилось, издало мерзкий звук, что-то вроде перещёлкивания от дерева. Такие звуки иногда делают деревянными ложками, а эти звуки похожи на трель, они были не такие звонкие, в которых явно чувствовалось злость.Шар начал расти и вдруг ударился в меня. На этом моменте я проснулся.Уже успел почитать и изучить подобный феномен, однако большинство подобных случаев были про астрал. Якобы, попав в незнакомое место, можно заблудиться и не найти обратный путь к телу. Но сон - это совсем другое, даже во сне есть своя разумная жизнь.Возможно, это они и контролируют сюжет сна, возможно, я и встретился с одним из них. И ещё... после того как я проснулся, у меня было назойливое чувство того, что я проснулся сам, видимо, в последний момент избежав удара.Все это довольно странно, этот сон отбил у меня желание вообще проходить мимо той двери...

Ключевые слова: Сон коридор дверь туман нечто авторская история

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