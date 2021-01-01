tissue.avi

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:33

пользователль Просмотров: 64 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:33 by

Несколько лет назад рок-н-ролльная группа Titanium Tissue собиралась записать первый альбом в своей карьере.Когда настал тот день, они пошли в студию со всем своим оборудованием.Они сразу заметили, что от звукорежиссера исходит странная, даже плохая энергия, а не темнота, к которой они привыкли из-за природы группы. Это было холодное, беспощадное зло.Его глаза не были человеческими, у него не было радужной оболочки, все они были черными и не отражали свет, несмотря на то, что в комнате было множество источников света.Несмотря на это, он, казалось, вел себя нормально.После настройки оборудования они один за другим входили в звукоизоляционную камеру и каждый записывал свои партии под бдительным оком звукооператора.В тот день им удалось записать четыре песни.Закончив работу, они покинули студию, где должны были вернуться на следующий день, чтобы закончить материал, оставив звукооператора обрабатывать записи.На следующий день, когда они появились перед зданием студии, они обнаружили полицейские машины и полицейских, слонявшихся в этом районе.Не зная, что происходит, они попытались проникнуть внутрь.К сожалению, на их пути встал комиссар Гаррисон и сказал, что их видели последними на месте преступления.Музыкантов задержали.Прибывшие на место техники, увидели ужасное зрелище.Инженер был мертв на консоли.На теле были тысячи крошечных отверстий размером с булавку.Своеобразное скопление их было заметно в области сердца.Ребра загнуты внутрь. Череп был сплющен и вытянут в стороны.Правая рука звукооператора лежала на клавиатуре компьютера с сообщением «Вы действительно хотите удалить файл?»В какой-то момент рука жертвы дернулась, нажав клавишу ESC, чтобы отменить удаление файла.Осталась только открытая папка с одним файлом с именем Tissue.avi.Связаться со следователями, анализирующими это видео, невозможно. Известно лишь, что после просмотра фильма они сразу же уволились с работы, и вся информация о них была утеряна.Автор - неизвестен.

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