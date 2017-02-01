Vid.exe

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:44

Mr. Eugene Просмотров: 23 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:44 by

Как-то я утром сидел дома за компом. И тут мне на яндекс почту пришло письмо. Оно было в папке "входящие". Я его открыл. И в письме была ссылка на какой-то файл, "vid.exe" он называется. А в письме было написано, что это типа аркада про ВИDа. В подписи был один из участников группы про ВИD вконтакте, но своего имени не назвал. Файл весил 20 МБ. Я скачал этот файл. Потом я запустил этот файл. И на мониторе отображались цветные полосы с пикающим звуком, как при профилактике на телевидении. Я сильно убавил звук из колонок. Я хотел завершить программу и процесс, но компьютер не реагировал на ctrl-alt-del. Было 8 вертикальных полос. Они были в таком порядке слева-направо: чёрная, красная, зелёная, жёлтая, синия, фиолетовая, голубая, белая. Полосы были кликабельными, но белая, чёрная, фиолетовая и голубая полосы пока не были кликабельными. Тогда я нажал на красную полосу. И тут появился лабиринт; управление было мышкой. Я должен был перетянуть канат. Фуух.. я перетянул канат и вздохнул. Я всё давил и давил на левую стрелку на клавиатуре , чтобы какая-то красная квадратная фигура упала в яму(я играл за ВИDа). И после этого появилась рожа ВИDа, как в ролике Scary clip, только без языка. И она стал говорить: "МОЛОДЕЦ!! ТЫ ПРОШЁЛ ИСПЫТАНИЕ НА СИЛУ!" . Появился вышеупомянутый набор цветных полос, только без красной полосы. Я нажал на жёлтую полосу, но она оказалась не кликабельной. Тогда я нажал на зелёную полосу. И тут появилась типичная аркада, где я должен был собрать в корзину все падающие зелёные шарики. С каждым ходом скорость падения и количество шариков увеличилось, и я потерял одну из попыток(В этой игре было три попытки) Надо было собрать все 30 шариков, а если не все шарики собрать, то терялась одна из попыток. Но всё-таки я собрал все зелёные шарики. И тут опять та самая рожа: "МОЛОДЕЦ! ТЫ ПРОШЁЛ ИСПЫТАНИЕ НА ЛОВКОСТЬ!" . Зелёная полоса исчезла, и я стал нажимать на жёлтую полосу. Но она опять была не кликабельной. Но потом уже появилась орущая рожа ВИДа с языком. Чуть сердце не йокнуло. Но потом я нажал на синею полосу. И тут мне надо было пройти головоломку судоку. Если я где-то ошибусь, то я теряю одну из трёх попыток и появляется другая головоломка судоку. Я таким образом потерял две попытки, но всё-таки головоломку пройти удалось. И тут появляется опять орущая рожа ВИДа с языком, и потом он мне сказал: "МОЛОДЕЦ! ТЫ ПРОШЁЛ ИСПЫТАНИЕ НА СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ! ТЕПЕРЬ ТЫ ДОЛЖЕН ЗАПОМНИТЬ, В КАКОМ ПОРЯДКЕ ОНИ БУДУТ РАСПОЛОЖЕНЫ. ТАМ ЖИЗНЕЙ НЕ БУДЕТ. ЕСЛИ ТЫ ОШИБЁШЬСЯ, ТО НИКАКОЙ АРКАДЫ НЕ БУДЕТ И Я ТЕБЯ ПОКАРАЮ!" . Тут на десять секунд появляются 5 вертикальных полос расположенных в таком порядке слева-направо: белая, чёрная, голубая, жёлтая, фиолетовая" . Но я не знал какой пятизначный код надо ввести. И тут в припадках истерики написал: "wkcym" . И тут появляется рожа ВИDа и говорит: "Выбирай одно из двух: играть, белое или сдохнуть от боли, чёрное". Рожа исчезает и появляются две вертикальные полосы - белая и чёрная. Я нажал на белую. И тут появляется уровень. Там надо было пробраться к боссу, попутно убивая врагов с помощью чёрной палки(назовём её "ломом") и 5 серых бомбочек. Фон был жуткий и никаких бонусов, жизней и боезапасов не было. И тут я отчаянно ломом хрясь по врагам. И тут я поднялся на самый верхий этаж, а под ним была куча врагов. Я в них кидался бомбочками, которые вовремя взрыва раздавали: "ТО-ДИ-ДО-ДИ-ДО". Я уничтожил всех врагов трёмя бомбочками. И тут я телепортируюсь на уровень с боссом. В качестве босса огромная красная фигура. Я в неё кинул две бомбочки, но это не помогло. После урона здоровье босса восстанавливалось. И тут я отчаянно начал босса ломом бить. Это только разозлило босса. Он начал швырятся огромными потоками шаровой молнии. Но я прыгнул на самый верх и начал хаотично махать с истерикой ломом и потом куда-то ударил. После этого я прыгнул и ударил по голове босса. И я победил его. После этого мой комп перезагрузился. Но вместо рабочего стала была рожа ВИДа на чёрном фоне, которая говорила: "ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ С ПОБЕДОЙ! ТЫ ВЫРУЧИЛ МЕНЯ! ТЫ УБИЛ КРАСНОГО КВАДРАТА! И Я ТЕБЯ ПОТОМ ТОЖЕ ВЫРУЧУ!" . И тут рожа исчезла с чёрного фона и на десять секунд были слышны бинауральные ритмы и едва слышимый шёпот. После этого я потерял сознание. И мне приснился сон, меня жутко и мучительно пытают красные монстры, и тут во сне внезапно ВИД как заорёт, что все монстры тут были немедленно уничтожены, и потом он и на меня наорал во сне. Но потом он успокоился и сказал: "ДЕРЖИСЬ ХОРОШО И КРЕПКО! Я ТЕБЯ НЕ ПУГАЮ, Я УКРЕПЛЯЮ ТВОЙ ДУХ!". И я очнулся у своего друга. Он говорит: "Не вставай пока. Тебе нужно успокоится". Но я сказал: "Я и так спокоен. ВИД со мной". И тут мой друг упал в обморок. И потом я его привёл к себе на квартиру. Мой друг был месяц в психологической больнице. Но пока я по нему скучал, я открыл тот злополучный файл vid.exe . Но запустилась обычная аркада про ВИДа. Комп реагировал на ctrl-alt-del. никаких подозрительных процессов не было, был только vid.exe . С этой игрой даже был редактор уровней. Я искал в папках игры файлы, чем то напоминающие тот инцидент, но ничего не нашлось. Я создал несколько уровней даже. После выписки из больницы он поступил в группа ВИДа вконтакте вместе со мной. И сейчас мы вместе временами создаём уровни.Автор неизвестен.

Ключевые слова: НПЧДХ Аркада уровень выбор

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