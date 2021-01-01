Щепка

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 11:38

YaMason Просмотров: 106 Комментарии: 0 +4 Вчера, 11:38 by

Жила как-то в одной деревенской семье деревянная кукла. Никто не знал, что она живая, поэтому жилось ей плохо. Она боялась раскрыться людям, потому что боялась, что её не поймут, испугаются и сделают ей плохо.Однажды, она сорвалась и открылась своей семье. Семья испугалась и выбросила куклу, и кукла осталась одна, никому не нужная. Душа куклы была разбита, она чувствовала себя преданной. Всю неделю кукла лежала и корила себя за свою глупость, пока её мысли не прервал голос.- Если ты будешь и дальше лежать, и корить себя, то твоя древесина сгниёт и ты рассыплешься.Мягко говоря, кукла была ошарашена.- Кто вы? Почему вы не боитесь меня? - кукла спросила, встав.– Если боятся всего, чего никогда не видел или не пробовал, то ты не сможешь двигаться дальше. Движение - это жизнь, - ответил ей голос.Эти слова заставили задуматься куклу «Но, куда же мне пойти? Я не знаю куда двигаться, всю жизнь я жила в своём доме», подумала кукла.- Иди вдоль мухоморов, там ты найдёшь моё жилище, - вновь сказал кто-то.Кукла попыталась выведать, кто этот таинственный незнакомец, но ответом было лишь молчание.Выбора у куклы не было, поэтому она пошла, ориентируясь на мухоморы, которые как будто специально выросли, чтобы указать ей путь. И действительно, спустя час, кукла нашла жилище, это была старая, заросшая землянка.Подойдя к двери землянки, кукла попыталась открыть дверь, но она была слишком мала и слаба, тогда она попросила помощи у незнакомца, но незнакомец отказал ей.- Я не могу тебе открыть дверь, это ты должна сделать сама.- У меня не получится открыть дверь, я слишком мала и слаба для этого, – сказала кукла.- Если ты мала, подрасти, если ты слаба, стань сильнее, тогда ты сможешь открыть дверь, - ответил ей незнакомец.С этими словами незнакомец затих, больше он ничего кукле не сказал.«Как же я смогу вырасти? Я же сделана из дерева», подумала кукла «Как мне стать сильнее? Я же кукла».Кукла долго сидела и думала, и нечего не придумав, побрела в лес. Она проходила мимо кустов черники, брусники, грибов, опавших веток, пока не услышала жалобный писк.Пойдя на писк она увидела, птенца. Его завалило веткой, и он не мог выбраться. Кукла подняла ветки, и птенец смог выбраться, но он боялся куклу, поэтому сразу отскочил и упал в ямку, и снова запищал. Кукла и оттуда его достала. Она взяла и положила его туда, где он бы не мог застрять или упасть. Кукла хотела спросить птенца о том, где его мама, но он не слышал её, он тянулся к ягоде, которая висела на веточки черничного куста, но не мог достать. Тогда кукла наклонила веточку, чтобы он мог дотянутся до ягоды.Съев несколько ягод, птенец поблагодарил куклу за её доброту. Кукла спросила птенца, как он застрял.- Я решил взлететь, мама мне говорила, что ещё рано, что нельзя без присмотра летать, но я не послушался её, если бы не ты, то возможно я бы стал добычей для хищников.- Тебе везёт, ты можешь научится летать, – ответила кукла.- Ты тоже можешь научится, главное верь в себя и не сдавайся, – пропищал ей птенец.Тогда кукла рассказала птенцу о своей проблеме, на что птенец подумал и повёл к себе в гнездо, чтобы дождаться маму и спросить у неё, что делать дальше. Посидев немного с птенцом в гнезде, кукла дождалась маму птенца.- Что же мне делать? - рассказав матери о своей проблеме, спросила.- Если тебе не хватает росту, залезь на что-нибудь, и ты будешь выше, если тебе не хватает силы, оглянись, и ты увидишь, что может сделать тебя сильнее, - ответила мама, подумав.Кукла поблагодарила мать птенца и пошла дальше по лесу, искать, что может сделать её сильнее.Так искала она, пока не стемнело, и в лесу не стало холодно. Не долго думая, кукла осмотрелась, нарвала мха, собрала листьев и укрылась ими, так она и заснула. Утром она встала и пошла дальше, пока не услышала завывание. Ей стало страшно, но она всё же решилась пойти проверить. Возле малинового куста сидел медведь, он выглядел устрашающим, но ему было больно. Кукла понимала, что он может её сломать одним ударом, но она решила подойти к нему.- Скажите, почему вы грустите, отчего такому грозному зверю стало больно?- Мне в десна впились иголки, когда я ел малину с куста, - всхлипнул медведь.- Почему же вы не срывали малину лапой? – спросила кукла.- Мои лапы слишком большие и неуклюжие, – честно признался медведь.Кукла предложила медведю вытащить иголки у него изо рта, на что он с радостью согласился.Кукла залезла рукой в пасть и вытащила иголки. Медведь радостно поблагодарил куклу за помощь и спросил, что она делает в самой глубине леса. Кукла рассказала ему про свою проблему.- Своей силой я могу свалить деревья, своим ростом я могу дотянутся до крыши дома, в котором ты жила. Раз ты мне помогла, то и я тебе помогу, ответил ей косолапый.Пока медведь с куклой шли до землянки, кукла срывала для него ягоды, а он рассказывал истории о том, как ловил рыбу, как решил в шутку погнаться за лесником, а он оказался лешим, как он вытачивал фигурки своими когтями, как будучи медвежонком полез в улей за мёдом.Дойдя до землянки, они поняли, что дополняют друг друга, маленькая и ловкая кукла, и большой, и сильный медведь.Когда косолапый открыл дверь, внутри землянки показалась старая фигура. Это был старый дедушка, вместо кожи у него была кора, местами он оброс грибами, из его тела росли ветки, вместо бороды у него был длинный мох, на его плече сидела мать птенца.- Вот ты и открыла дверь куколка, а ты Миша, наконец-то нашёл себе друга, - широко улыбнувшись, ответил дедушка.Дедушка встал с табурета и вышел из землянки, но кукла остановила его и сказала.- Спасибо вам дедушка, спасибо что не открыли мне дверь.- Пожалуйста, помогая вам, я обеспечил себе в будущем чай с вареньем.С этими словами он махнул рукой и испарился. От него остался лишь кусочек коры, на котором было написано «Щепка».Так Миша и решил называть куклу. Ей понравилось это имя.Как и обещал дедушка, он захаживал на чай с вареньем, рассказывал истории и учил Щепку с Мишей. Он радовался их счастью.

Ключевые слова: Сказка Леший кукла медведь птица авторская история

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