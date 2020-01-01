Красота - страшная сила

Летяга Просмотров: 36 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:56 by

— Красавицам страдать — не привыкать, — вздыхала Баба Яга, натягивая бумазейные панталоны и ватник.— Взять хотя бы меня. Метла — мозолит, в ступе укачивает, сверху — голуби, снизу — фанаты… А надень я, скажем, шелковое белье?! И все! Ахтунг Массовая эвакуация!— Когда женщина красива, добродетельна и умна, — полировала Яга ногтем единственный зуб, — она непременно несчастна и одинока… Дурам-то что?Подолы подоткнут, мужики и кидаются. А мне-то хочется о высоких материях поговорить! О живописи, например.— Вот, намедни, например, какая-то образованная сволочь дегтем забор вымазала…— Прекрасно понимаю Вас, юноша, — интеллигентничала Яга, гладя по голове упавшего при виде ее в обморок Ивана-Царевича.— Умом-то понимаю, что не девочка уже, сто первый десяток пошел, а до сих пор все так же сногсшибательно, прямо скажем, неприлично красива!— Какая красивая женщина! - сурьмила брови сажей Яга. - Какая статная! Ум острый, характер сильный, язык длинный. Транспорт свой. Скотина покладистая. Изба справная. Женись — не хочу!..— И вот раз «не хочу», придется тебя сожрать, царевич! Не гуманно, конечно, но самооценка дороже!Автор - Юлия Надеждинская.

Ключевые слова: Баба Яга Иван царевичь ступа метла забор красота

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