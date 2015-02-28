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Сказки / Несерьезные истории

Тиль - Железная Нога

Эта история, дорогие девочки и мальчики, произошла давным-давно.

В одном старинном городе Чётотамбурге, который находился на границе моря и здравого смысла, в самой обычной семье жил самый обычный мальчишка, которого звали Тиль. Тиль был философом. Любил смотреть, как горит огонь, течет вода и как вокруг подожжённого им дома бегают и матерятся люди. Были у Тиля любимые ботинки. Ботинки постоянно рвались и натирали ему мозоли. Поэтому Тиль называл их Гадами. И вот однажды, один из его любимых ботинков совсем изорвался. Ни один сапожник, ни один башмачник в городе не хотел браться за его ремонт. Тиль ужасно расстроился и бродил по городу с опущенной головой, хмурый и недовольный, в одном ботинке. Шалить не хотелось. Его даже с таким лицом хотели взять на факультет вахтерского мастерства. Недовольное лицо, необходимое для прохода на курсы, у него было, а вот сканворда и личного чайника – нет.

Однажды, бродя по городу в одном Гаде и волоча за собой второй рваный, Тиль повстречал древнюю старуху с лицом, будто она всю жизнь грецкий орех передразнивала.

- Что, никто не берется чинить твои Гады, касатик? – хрипло прокаркала старуха.
- Никто! - всхлипнул Тиль. – Я все готов сделать, чтобы снова надеть их оба!
- Так и быть, помогу тебе! Вот принесешь мне молодильных яблок….
- А где я их тебе найду?! – возмутился Тиль.
- В молодильнике! – засмеялась старуха дребезжащим смехом и затряслась, как старый холодильник "Минск". – Да, шучу я, шучу… Нужен тебе Железный Кузнец. Найдешь его у Кривой Горы, возле Речки-Вонючки. Правда, если его снова собутыльники в цветмет не сдали... Он-то и отремонтирует твои боты.

Впервые за долгое время на лице Тиля скользнуло подобие улыбки. Со всех ног бросился он к Кривой Горе. Там, у ее подножья, в огромной железной кузнице раздувались меха и пылал огонь. Посреди кузни стоял Железный Кузнец. Правая рука и все, что ниже пояса, было из железа. Вместо молота он использовал руку, вместо наковальни – собственную ногу.

- Дядя Кузнец! – закричал Тиль. – Почини мне ботинок!

Кузнец медленно повернулся в сторону мальчишки:
- А что ты дашь мне взамен? – проскрипел кузнец.
- Ну… - замялся Тиль. – Могу принести тебе ковролин.
- А это что за лекарство?!
- Это не лекарство. Это такой волосатый линолеум.
- Не, это мне не подходит. Тогда, отгадай, что я прячу в ящике. Отгадаешь – починю ботинок. А если нет, то… ну, нет так нет! Пойдешь домой босиком. Итак, внимание, вопрос! Когда ЕМУ не дали ЕГО, ОН устроил драку. И тогда ОНА расплакалась ИМИ и сказала: «Ну, что это за свадьба такая?». И тогда ЕЕ родственники избили ЕГО, несмотря на то, что ОН - ИХ родственник тоже. И тогда ОН в отместку за ЭТО взял ЭТОТ КИРПИЧ и этим кирпичом он… Блин, проболтался. Это кирпич!
- Ура! Я победил! – заорал Тиль и начал прыгать, аки молодой кенгуру.
- Давай свой ботинок! – буркнул кузнец и скрылся в глубине кузницы. Тиль с любопытством наблюдал, как оттуда вылетали разноцветные искры и вырываются языки пламени.
- Если долго смотреть на искры, то можно ослепнуть! – крикнул Железный Кузнец.
- А если ослепнуть, то можно долго смотреть на искры! – парировал Тиль.

Кузнец усмехнулся и в ту же секунду Тиля окутал сладковатый дым, от которого его сморило в сон. Проснулся он уже ближе к вечеру. Рядом с ним стоял отремонтированный Гад. Кузнец сидел рядом и пристально смотрел на него.

- Ну, мерий! – усмехнулся кузнец.

Тиль радостный сунул ногу в ботинок. И как только он завязал шнурки красивым морским узлом, его нога стала полностью железной. Зато у кузнеца одна нога стала нормальной.

- Что ты со мной сделал? – заплакал Тиль. – Ты обманщик и колдун!
- Каждый крутится, как может! – засмеялся кузнец. – Это моё проклятие. Теперь осталось найти тех, кому нужно отремонтировать перчатку и еще один ботинок, чтобы я снова стал человеком.
- А я? – ревел Тиль и пытался оторвать от земли железную ногу.
- Теперь ты – Железный Кузнец. Принцип ты понял.

Кузнец захохотал и, схватив с земли котомку, поскакал вдоль Речки-Вонючки. Но поскользнулся и упал в воду. Пытался плыть. Ну как пытался... По плаванию он проиграл даже пельменям. Те хотя бы всплыли…

А Тиль остался один в кузнице. Он долго рыдал, бил свою ногу, пытался оторвать, отпилить ножовкой, но всё было бесполезно. Так и живет теперь возле Кривой Горы кузнец по прозвищу Тиль – Железная Нога.

А закончить сказку хотелось бы словами главврача нашей поликлиники, но я не дозвонилась. Сегодня выходной)))

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:32
Сегодня, 16:32 by КрокозяблаПросмотров: 55Комментарии: 10
+8

Ключевые слова: Кузнец нога проклятье мальчишка смех авторская история

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Комментарии

#1 написал: YuliaS
Сегодня, 16:32
+5
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 3
Комментариев: 338
Очень смешная история! Спасибо! sun
Зарегистрирован: 28.02.2015
   
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:38
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1437|-1)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 152
Тиля жалко cray . Вот вам и Гады, воистину гады puli
Вывод: никогда не доверяй старухам, у которых лицо как грецкий орех.,
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: Estellan
Сегодня, 16:44
+3
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Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1335|0)
Публикаций: 148
Комментариев: 1 665
""Волосатый линолеум")))
Порадовала ты меня, очень порадовала)))
Зарегистрирован: 23.07.2015
         
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:57
+3
Группа: Журналисты
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Публикаций: 1 368
Комментариев: 9 092
Тиль - железная нога.))) Прикольно.))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 20:28
+2
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Да, помотала парня жисть))) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#6 написал: Estellan
Сегодня, 20:29
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"Убойный футбол" вспомнился)))
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#7 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 20:53
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«На границе здравого смысла» В чувстве юмора автору не откажешь. Отличный рассказ!
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#8 написал: Летяга
Сегодня, 22:48
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Цитата: зелёное яблочко
никогда не доверяй старухам, у которых лицо как грецкий орех.,

Старуха же не обманула, кузнец ботинок починил)) А то, что ремонт с подарком оказался, так иначе и сказки бы не было.
От меня огромный плюс!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#9 написал: Arhip
Сегодня, 23:23
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Комментариев: 808
Отличная сказка.
Только вот Тиля жалко. И кузнеца жалко. И старушку. И Гады тоже жалко. А волосатый линолиум особенно жалко. Что-то у меня сегодня жалостливое настроение. Ырку тоже жалко
Зарегистрирован: 29.08.2017
   
#10 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 23:28
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Комментариев: 9 092
Цитата: Arhip
И кузнеца жалко.

И мне жалко.))) Только вырвался на свободу и на те....утонул в речке.)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
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