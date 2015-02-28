Тиль - Железная Нога

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:32

Крокозябла Просмотров: 55 Комментарии: 10 +8 Сегодня, 16:32 by

Эта история, дорогие девочки и мальчики, произошла давным-давно.В одном старинном городе Чётотамбурге, который находился на границе моря и здравого смысла, в самой обычной семье жил самый обычный мальчишка, которого звали Тиль. Тиль был философом. Любил смотреть, как горит огонь, течет вода и как вокруг подожжённого им дома бегают и матерятся люди. Были у Тиля любимые ботинки. Ботинки постоянно рвались и натирали ему мозоли. Поэтому Тиль называл их Гадами. И вот однажды, один из его любимых ботинков совсем изорвался. Ни один сапожник, ни один башмачник в городе не хотел браться за его ремонт. Тиль ужасно расстроился и бродил по городу с опущенной головой, хмурый и недовольный, в одном ботинке. Шалить не хотелось. Его даже с таким лицом хотели взять на факультет вахтерского мастерства. Недовольное лицо, необходимое для прохода на курсы, у него было, а вот сканворда и личного чайника – нет.Однажды, бродя по городу в одном Гаде и волоча за собой второй рваный, Тиль повстречал древнюю старуху с лицом, будто она всю жизнь грецкий орех передразнивала.- Что, никто не берется чинить твои Гады, касатик? – хрипло прокаркала старуха.- Никто! - всхлипнул Тиль. – Я все готов сделать, чтобы снова надеть их оба!- Так и быть, помогу тебе! Вот принесешь мне молодильных яблок….- А где я их тебе найду?! – возмутился Тиль.- В молодильнике! – засмеялась старуха дребезжащим смехом и затряслась, как старый холодильник "Минск". – Да, шучу я, шучу… Нужен тебе Железный Кузнец. Найдешь его у Кривой Горы, возле Речки-Вонючки. Правда, если его снова собутыльники в цветмет не сдали... Он-то и отремонтирует твои боты.Впервые за долгое время на лице Тиля скользнуло подобие улыбки. Со всех ног бросился он к Кривой Горе. Там, у ее подножья, в огромной железной кузнице раздувались меха и пылал огонь. Посреди кузни стоял Железный Кузнец. Правая рука и все, что ниже пояса, было из железа. Вместо молота он использовал руку, вместо наковальни – собственную ногу.- Дядя Кузнец! – закричал Тиль. – Почини мне ботинок!Кузнец медленно повернулся в сторону мальчишки:- А что ты дашь мне взамен? – проскрипел кузнец.- Ну… - замялся Тиль. – Могу принести тебе ковролин.- А это что за лекарство?!- Это не лекарство. Это такой волосатый линолеум.- Не, это мне не подходит. Тогда, отгадай, что я прячу в ящике. Отгадаешь – починю ботинок. А если нет, то… ну, нет так нет! Пойдешь домой босиком. Итак, внимание, вопрос! Когда ЕМУ не дали ЕГО, ОН устроил драку. И тогда ОНА расплакалась ИМИ и сказала: «Ну, что это за свадьба такая?». И тогда ЕЕ родственники избили ЕГО, несмотря на то, что ОН - ИХ родственник тоже. И тогда ОН в отместку за ЭТО взял ЭТОТ КИРПИЧ и этим кирпичом он… Блин, проболтался. Это кирпич!- Ура! Я победил! – заорал Тиль и начал прыгать, аки молодой кенгуру.- Давай свой ботинок! – буркнул кузнец и скрылся в глубине кузницы. Тиль с любопытством наблюдал, как оттуда вылетали разноцветные искры и вырываются языки пламени.- Если долго смотреть на искры, то можно ослепнуть! – крикнул Железный Кузнец.- А если ослепнуть, то можно долго смотреть на искры! – парировал Тиль.Кузнец усмехнулся и в ту же секунду Тиля окутал сладковатый дым, от которого его сморило в сон. Проснулся он уже ближе к вечеру. Рядом с ним стоял отремонтированный Гад. Кузнец сидел рядом и пристально смотрел на него.- Ну, мерий! – усмехнулся кузнец.Тиль радостный сунул ногу в ботинок. И как только он завязал шнурки красивым морским узлом, его нога стала полностью железной. Зато у кузнеца одна нога стала нормальной.- Что ты со мной сделал? – заплакал Тиль. – Ты обманщик и колдун!- Каждый крутится, как может! – засмеялся кузнец. – Это моё проклятие. Теперь осталось найти тех, кому нужно отремонтировать перчатку и еще один ботинок, чтобы я снова стал человеком.- А я? – ревел Тиль и пытался оторвать от земли железную ногу.- Теперь ты – Железный Кузнец. Принцип ты понял.Кузнец захохотал и, схватив с земли котомку, поскакал вдоль Речки-Вонючки. Но поскользнулся и упал в воду. Пытался плыть. Ну как пытался... По плаванию он проиграл даже пельменям. Те хотя бы всплыли…А Тиль остался один в кузнице. Он долго рыдал, бил свою ногу, пытался оторвать, отпилить ножовкой, но всё было бесполезно. Так и живет теперь возле Кривой Горы кузнец по прозвищу Тиль – Железная Нога.А закончить сказку хотелось бы словами главврача нашей поликлиники, но я не дозвонилась. Сегодня выходной)))

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