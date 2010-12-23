Кошачья сказка

Летяга Просмотров: 53 Комментарии: 6 +6 Сегодня, 13:18 by

Подобрала однажды Баба на улице бродячего Кота. Вывела блох керосином, накормила досыта и дома жить оставила. Кот, не будь дураком, из кожи вон лезет, лишь бы хозяйке понравиться-угодить. К ногам ластится, хвост пушит, спину выгибает и на зов стремглав является. Не кот, а загляденье.Вот, как-то раз, пошла Баба на базар, а Кот у окна улёгся. Лежит, на солнышко щурится, про себя улыбается. Вдруг, видит, на подоконник Воробей вспорхнул. С лапки на лапку переступает, пёрышки клювом ерошит.— Как поживаете? – улыбается ему Кот. – Как там на улице? Сам-то я домашний, в тепле и довольствии обретаюсь.— Повезло, — кивает проказник-Воробей. – Не всякому такое счастье выпадает.— Не всякому, — соглашается Кот. – Да, только, нашлась Баба, что меня к себе пустила. Теперь живу, как в раю. Медовые пряники в сметану макаю и молоком запиваю.— Одно плохо, — чирикает Воробей. – Недолго сказке сказываться. Знаете, как в народе говорят — бабий век краток!— Как этот, краток?— А, так, — подмигивает Воробей. – День-другой прошёл, глядишь, а бабу уже и на погост несут.Сказал, тряхнул перьями и улетел подлец.— Вот беда-то, – забеспокоился Кот. – Что же это, скоро мне опять на двор идти голодать?Тут Голубь на подоконник сел. Головой крутит, круглыми глазами таращится.— Уважаемый, — просит его Кот, — не откажите в любезности, растолкуйте загадку.— Рад помочь, — кивает Голубь.— Прослышал я, говорят в народе, что, мол, бабий век короток. Не подскажите ли, насколько?— Ум, — смеётся Голубь, — ум у бабы короток, а волос длинен. Про век же, батенька, ничего не скажу. Не знаю.Улетел Голубь, но Кота не успокоил.Глядит он, сидит на яблоне Ворона. На ветке покачивается, клювом прищёлкивает.— Правда, что вы триста лет живёте? – кричит ей Кот.— Бывает и поболее, — соглашается та.— Так вы, наверняка, знаете, сколько бабы на свете живут. Сколько им отмеряно?— Знаю, — каркает Ворона. – И рассказала бы, да только с утра маковой росинки в клюве не было. Не пойдёт у нас разговор на пустой желудок.Котище наш пулей к буфету слетал, с куском сыра вернулся.— Угощайтесь, — говорит. – А, как отобедаете, снимите мне камень с души, всё про бабий век растолкуйте.Схватила Ворона сыр, ухмыльнулась, да и была такова.— Бог ты мой, — застонал Кот. – Что за день такой? И расстроили и обокрали!Тут, откуда не возьмись, Синица.— Не вы ли здесь, — спрашивает, — бабами интересуетесь и сыром угощаете?Плюнул Кот в сердцах, окно захлопнул.— Чёрт с ним, — решил, — с бабьим веком. Как на роду написано, так и будет.И стал дальше в своё удовольствие жить поживать.Вот только стоит с тех пор Бабе прихворнуть, как Кот тут, как тут. Прижмётся к ней и прислушивается – стучит ли сердце, ровен ли пульс. Тревожится.Автор: krupsky.

Ключевые слова: Кот баба бабий век

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