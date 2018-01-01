Сказочная жизнь
Жил-не жил бедный юноша. Не было у него ни отца, ни матери. Остался ему в наследство лишь отчий дом. Однажды, когда юноша учился стрельбе из лука, увидел он на дереве трех голубок, прицелился и выпустил стрелу. Одна голубка упала, а две других улетели. Юноша вынул нож и хотел прирезать голубку, но та вдруг заговорила:
- Если зарежешь меня, то получишь только обыкновенный ужин. Если оставишь в живых, то получишь сказочную жизнь.
Юноша подумал и согласился. Стал птицу лечить и кормить.
Однажды днем он прилег отдохнуть; а голубка встряхнулась и обратилась в красивую девушку. Она тотчас занялась приборкой в доме - все помыла, все вычистила. Проснулся бедняк и удивился: дом его весь сияет от чистоты, а рядом с ним сидит красавица и говорит:
- Я - та самая голубка, которую ты вылечил. Я хочу отблагодарить тебя и исполнить свое обещание. Отныне я буду твоей женой.
Обрадовался бедняк, и началась у него сказочная жизнь.
Жена оказалась мастерицей ткать ковры. В первый вечер она соткала ковер дивной красоты, а утром юноша продал этот ковер на базаре ханскому визирю за баснословные деньги. Следующим вечером жена соткала еще один ковер - он был красивее первого, и снова юноша пошел на базар. В это время хан сидел у окна и заметил ковер дивной красоты, который нес какой-то юноша. Хан позвал его к себе и заплатил за ковер в три раза больше, чем накануне визирь.
А визирь говорит хану:
- Я вчера у этого человека купил похожий ковер.
Хан пристально посмотрел на юношу и спрашивает:
- Где ты берешь эти ковры?
- Это моя жена их ткет, - пояснил юноша.
На следующий день хан пожаловал в бедняцкий дом. Видит: во дворе сидит красавица - жена бедняка.
- Ты - несчастный бедняк, - сказал хан. - Откуда у тебя такая красивая жена?
И тут доверчивый юноша все ему рассказал. Хан замыслил недоброе - извести бедняка, чтобы забрать себе красавицу. Стал давать юноше разные поручения, но тот все беспрекословно выполнял. Наконец, хитрый визирь придумал бедняку такую загадку, какую никто и никогда не разгадал бы:
- Иди, достань, возьми и принеси!
Огорчился бедняк, пошел домой, поделился с женой своей печалью. Жена соткала ему маленький коврик, дала мужу платок и сказала:
- Не печалься! Все будет хорошо. Садись на этот коврик, и он отвезет тебя туда, куда надо. А когда он остановится, взмахни платком и спроси, что значат слова «иди, возьми».
- Ах ты, сказочная жизнь! - в сердцах воскликнул бедняк, сел на коврик и взвился в воздух.
Полетел коврик над горами и полями, лесами и морями, влетел в глубокую пещеру и приземлился. Видит бедняк - перед ним высокий дворец, красивые дома, синие башни. Подошли к нему какие-то стражники, повели во дворец. Вспомнил бедняк про платок, вынул его из кармана и хотел было взмахнуть им, как вдруг бросилась к нему старуха и закричала:
- Откуда у тебя этот платок?
- Его дала мне моя жена.
- Неужели она жива! - воскликнула старуха и заплакала от счастья. - Знай, что твоя жена - моя дочь.
Юноша рассказал о себе - начиная с того, как он увидел трех голубок. И сразу же к нему подбежали две девушки. Это были сестры его жены, те самые голубки, которые тогда улетели. Продолжая рассказ, юноша становился все печальней.
- Почему ты загрустил? - спросила старуха.
- Визирь дал мне поручение - иди, достань, возьми и принеси. А что это - никто не знает.
- Не печалься, - успокоила его старуха. - Я позову мудрую лягушку. Она точно знает, что это.
Пришла лягушка, сказала:
- Идем со мной, и ты все узнаешь.
Через три дня они оказались возле какого-то дома. Во дворе этого дома лягушка выкопала яму и спряталась там вместе с юношей.
Вскоре появилось семеро могучих богатырей. «Да это же нарты!» - узнал юноша. Самый младший нарт вытащил спрятанную во дворе клюку и сказал:
- Иди, достань, возьми и принеси!
И клюка немедленно принесла разные яства. Нарты поели, попили, спрятали клюку и ушли отдыхать.
- Вот что тебе нужно! - прошептала лягушка.
Захватив клюку, они бросились бежать и через три дня вернулись обратно. Юноша сел на коврик и прилетел домой к красавице жене. Клюку он отдал хану, а тот хорошо его наградил и оставил в покое.
И зажили муж и жена настоящей сказочной жизнью.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:12
Сегодня, 08:12 by Сделано_в_СССРПросмотров: 16Комментарии: 0
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