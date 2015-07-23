Колдун Елаха

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 20:19

Причина: Стилистика автора полностью сохранена.

Raven777 Просмотров: 29 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 20:19 by

Наш деревенский колдун Елаха был пособником нечистого во плоти. Все его книги, наполненные шевелящимися черными рунами, выражали только одно – ненависть. Он и сам был полным воплощением ненависти. Почти все жители села Смирное так или иначе уехали из-за этого зверя в образе человека.Мерзким в нем было всё: серый драный полушубок, обнимающий сгорбленную спину, чёрные кожаные сапоги, подбитые серебристыми подковами, которые выделялись на фоне грязи, чёрный вязаный шарф, дохлой змеей висевший на правом плече. Хромал он на правую ногу, опираясь на посох из ветви осины, под которой, по речам стариков, закопана его бабка, такая же злобная ведьма. Длинные седые волосы были сбиты в один большой колтун, который не расчёсывали много лет. Водянистые зелёные глаза ярко выделялись на тощем, без единой кровинки, лице. Нос был сломан в трёх местах, потому что не всегда его охраняла злая, нездешняя сила от дубины. В уголках узких губ притаились острые, молодецкие белые зубы, а венчала эту рожу длинная борода сельского дьяка.Где пройдет колдун, всюду от него только беды да неприятности. То возьмет и ради шутки заколдует свинью местного старосты. Выйдет старик на крыльцо покурить трубку, а толстое мясистое тело хрюшки висит на ветке самого высокого дуба у края леса. А может от скуки взять, да и превратить корову в ворону: пришибет деревенский малец из рогатки черную птицу, а вместо нее лежит бездыханная коровушка соседки бабы Клавы, только черные перья рядом летают. Немало наслал он хворей на односельчан, а потом снимал их за подарки, из которых более всего ценил крепкий свекольный самогон и соленые грибы. По ночам бродит колдун по местному погосту, копает косточки, собирет камушки да земельку. Добрые люди говорят, что даже разговаривает он там с кем то, шутки шутит да сам над чем-то смеется, как баран блеет. Днем сидит сиднем в своей избе, только горькую хлещет да храпит так, что местные медведи боятся подходить близко к его дому. А проснется – и бродит по селу, катается перекати полем по полям, черным зайцем бегает по лесным тропинкам, да деток малых пугает в колыбели, заглядывая в окна, очами как у кошки.Да не дай Бог обозлить этого еретика! Соседа своего он еще в первый год, как силу темную получил, сжил со свету. То репа у соседа слаще уродится чем у колдуна, то рожь выше, то дождь мокрее, завидно. Терпел нечестивец, терпел, а потом взял и наложил черное слово. Встал с утра сосед, батюшки! А двор весь навозом завален, и огород завален, и баня, и овин, по самое колено! Запах стоит такой, что хоть Святых выноси, а скотина вся разбежалась. А колдун знай себе стоит, хохочет: «Вот теперь у тебя и пшеница выше будет и репа крупнее!» А через месяц, когда растащили удобрение по дворам, вспыхнула баня у соседа. Проходящие мимо бабы клялись, что подпрыгнула баня высоко раз, второй, закипела как самовар да и вспыхнула. Стали тушить, да куда! После бани и овин сгорел, и сарай. В канун Масленицы слег сосед и все его семейство. Три дня пролежали на полатях, да и испустили дух. Кто из мужиков в их дом пробовал войти, сказали, что, мол, сидят покойники на полатях да в карты играют на дурня. Ну кто не крепкий духом был , те умом и тронулись, плакали, что дети малые да под себя ходили.Местный барин колдуна много раз пытался к работе приучить, и кнута жаждал выписать, да куда! Схватят барские соколики ворога, а через миг у них в руках старое полено. А колдун домой спокойнехонько идет, самогон пить да книжки черные писать. Так и жили люди рядом с Елахой, что курица с лисой. Только в Великие праздники утихомиривался он, залезал в темный погреб и с миром не общался.А ведь родился Елаха не колдуном, а обычным парнем. И рос в селе Смирном, и как все ребятишки играл в поле в казаков-разбойников. Да в недобрый час встретил он в лесу грибника-лесовика. Видит Елаха: споткнулся дед, ногу вывихнул. Помог парень ему домой дойти, да еще и короб с грибами дотащил. Вынес из дома старик старую книгу и вручил Елахе со словами, что теперь он великую силу получит: камни сможет толочь, воду просеять, клады находить, волком оборачиваться. Но наказал строго-настрого дед ничего в той книге не переписывать: не им написано, не ему и править. Пришел парень домой с книгой и научился со временем и напитки целебные варить, и скотинку всякую лечить, и дождь призывать. Только не на пользу пошел парню подарок чародейский . Понял Елаха со временем, что значили черты да резы, и ослушался наказа хозяина леса. Написал свои заговоры, сначала которыми огонь тушить, болезни моровые прогонять. Загордился колдун, стал народ попугивать, нежить да нечисть подзывать, да над ними командовать. А семья его вся померла от морового поветрия, остался один-одинешенек.С тех пор сидит дома колдун, не одна у него теперь книга, а пять уже, шестую пишет. И год от года все сильнее да сильнее становился. Село то наше обмельчало сильно, восемь домов всего осталось да избушка колдуна проклятого. Надоел он нашим мужикам, страсть. Не боялись они его уже, не удивлялись чуду темному. Решили с ним одну штуку устроить. Добыли тенета, да не простые, а серебром вышитые, двенадцатью травами окуренные, жилами волчьими укрепленными. Ждали мужички, затаились, а под весну подкинули к дому чародея бочку крепкой сивухи зверобойной. Три дня и три ночи пил горькую ворог, да и уснул крепким сном. Пришли мужики днем в его избушку, достали из погреба, руки-ноги скрутили, тенета накинули. И не смог выбраться колдун из тех тенет.Тем же вечером наносили дров на холм, перед лесом возвышавшийся, и столб поставили. К столбу тому нечестивца привязали, огнем от махорки подожгли. Долго метался звериный взгляд чародея от мужика к мужику, но заломаны были его руки, залеплены уста, и не смог ворожей своей силой воспользоваться. Потух костер, прогорели косточки да в пыль. И подул сильный ветер, ветер северный да злобный и забрал с собой пепел. А изба колдовская рассыпалась на бревнышки, будто и не стояла на земле.И вроде спокойнее стало у нас, и народ стал возвращаться, места то насиженные, и птица есть, и зверь, и ягоды всякие, и пастбище хорошее рядом. Пообжились маленько люди, позабыли страхи ночные. Но через год, в день, когда колдуна прожарили, задул сильный ветер. Да такой холодный, что все посевы губил, живность распугал, и так целый месяц подряд. Перестала земля плодоносить. И разъехались люди с проклятого места.И теперь, сказывают мужики, неспокойно у Белого яра, у села Смирное. Говорят, так и стоит восемь дворов пустых, а на краю худая черная избушка. Кто поздно вечером проходит, видит худого седого мужика. Корешки, травки собирает, да самогон варит. Путникам предлагает он сказки сказать да книгу почитать, что сам писал. Чаем почует, редькой и самогоном. Но недобро сверкают глаза того мужика, да и голос у него грубый, страшный. А недалече за лесом так воют волки, что добрый человек берет ноги в руки и несется без оглядки в сторону своей деревеньки, а в спину ему раздается хриплый, страшный смех, и холодный ветер дует летом так, как не дует суровой зимой…

Ключевые слова: Колдун лес проклятие магия авторская история

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