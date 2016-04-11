Сказка о том, как Род кошку сотворил

Новость отредактировал kapamelka2000 - Вчера, 21:13

Причина: Добавила раздел «Творческие» — слишком современным языком написано для «Легенд». Заменила «Легенды» на «Сказки»

зелёное яблочко Просмотров: 65 Комментарии: 5 +9 Вчера, 20:59 by

Летние вечера у нас на Севере долгие. Время позднее, а на дворе светло, воробьи суетятся, а за ними внимательно присматривают кошки, удобно расположившись на дощатом заборе.Наша компания уже собралась чаевничать вокруг шипящего и брызгающего паром самовара. Кружки наполнились душистым чаем, оставалось решить, как пить — вприкуску или внакладку.Вдруг Славка, мельком глянув на кошек, вслух удивился:— А это чья? У нас в деревне такой нету!— Ты что, всех кошек знаешь? — усмехнулся дед Матвей.— Да, всех. И кошек, и собак, — твердо ответил Славка. — Эта — чужая!— Значит, прелагатай явился.— Дед, а ну-ка поясни! Что ешё за прелагатай, — взвился любознательный дедов любимец.— А это, Славка, древнее слово, от прадедов к нам пришло, а означает оно «разведчик» и «посланец богов».— Дед, ты что-то не того… Кошка — посланец богов! — засомневался Славка.— Много ты знаешь, — обиделся дед.— Так расскажи! И непонятно было, кому интереснее — Славке послушать, или деду рассказать. Да и мы дружно поддержали парнишку. Дед дал себя поуговаривать, но вот наконец прозвучали «волшебные слова» — а дело было так:Когда Род, Творец Всего Сущего создал богов, сотворил и обустроил Землю с помощью своего старшего сына, Сварога, то решил отойти в сторонку, чтобы отдохнуть.Род собрал вместе своих детей и внуков, объявил о своём решении и назначил своим "заместителем" Сварога. Так Сварог стал называться Небесным Отцом, а его супруга Лада — Небесной Матерью.Были и другие распоряжения. Творец дал советы, как следить за порядком и как продолжать обустраивать Землю, заботиться о людях и во всем помогать им.«Ну, что же, — подумал Род, — вроде бы все сказал, все объяснил, все правила огласил. Дети должны жить самостоятельно!»Род уже поднялся, собираясь удалиться в свои хоромы, где он предполагал предаваться безделью, но вспомнил, что забыл сказать ешё об одном правиле — узнавать, что думают о новых правилах те, кого они касаются.Правда, Род не очень-то верил, что услышит что-нибудь дельное, но на всякий случай вернулся к своему креслу и спросил:— Может, будут какие-то пожелания, может, что-то не ясно, не понятно?Все молчали, переглядывались, но ничего никому в голову не приходило. Творец Всего Сущего, уже предвкушавший блаженный отдых, очень обрадовался этому молчанию и с легкой душой повернулся к двери. В это время Макошь, Богиня Мудрости и Магии, негромко спросила:— Мне вот что непонятно. Ты же сказал, что мы должны следить за порядком, помогать людям.— Да, сказал, — резко прервал её Род, в душе ругнувшись на себя, что нарушил ешё одно правило — не возвращаться, а то пути не будет. — Дело-то в чем?— А как мы будем узнавать, где и что происходит, передавать друг другу известия, узнавать, что у людей происходит? — не смутилась от резкого тона Творца Макошь. — Мы же друг другу не всегда можем известие передать, образы мутные получаются, Часто понимаем их по-разному. Я вот давеча предупредила Ладу, Небесную Мать, чтобы она за дочкой присматривала. А как Лада это поняла, говорить не хочется…Лада весело рассмеялась:— Да уж, Макошь, ты права, и поняла я не так, и сделала не так, а что получилось, — уж лучше помолчать.Макошь тоже рассмеялась и продолжила:— Сварог, так тот, после этого случая стал птицу Алконост с приказом присылать, а она пока облетит всех…Боги задумались. Они что-то слышали о скандале с дочкой Лады и Сварога, дело было деликатное, много об этом не распространялись. Но Макошь права: все получилось из-за неправильно понятого предупреждения.Род помнил эту историю, но в то время что-то еще отвлекло его внимание, продолжения не получилось. И вот сейчас, видно, пришло время заняться этим. Мысль четко передавать сообщения сразу же увлекла Творца. Он, уже не думая об отдыхе, перешел к своему рабочему столу, собрал оставшиеся с прошлых творений какие-то кусочки и крошки, сосредоточился, начал мять их пальцами, крутить так и так, прикидывать.— Да, — посоветовал Сварог, Бог-кузнец, умелец на все руки. — Нужен инструмент. Или изделие. Для связи. Передал — получил ответ.— А что ешё им можно будет делать? — заинтересовался Велес, бог с многочисленными обязанностями во всех трех мирах, Хозяин всего дикого мира.— Хорошо бы, он сам мог передвигаться между мирами, быть не только вестником, но и разведчиком. Сам бы узнавал, где, что происходит, о чем разговоры идут, и передавал своему хозяину.— Каждому богу тогда надо собственный такой инструмент иметь! — предложил прижимистый Дый, Бог богатства, не любивший делиться своим добром с другими.— Тогда их много надо делать, — прикинул Сварог.— А пусть сможет само создавать себе подобных, — Лада, Небесная Мать, хорошо понимала, как важен этот процесс.— И пусть плодовитое будет! — озаботился Ярило, Бог плодородия. Боги заулыбались: плодовитость самого Ярило становилась уже легендой.— А что! — вскинулся Ярило, — это же очень важно!— Да кто бы спорил, — успокоил сына Велес.— Вот если бы оно могло видеть сквозь миры и время, тогда его можно будет использовать в магических ритуалах, — подсказал Чернобог, повелитель Нави, под началом которого были колдуны, маги и ведьмы.— И видеть невидимое, слышать неведомое, менять судьбы! — мечтательно добавила Макошь, а ее помощницы — Доля и Недоля согласно и враз кивнули.Род, слушая эти пожелания, продолжал что-то лепить, что-то отбрасывать, что-то ещё подбирать со стола и приделывать то сюда, то туда. Покрутив в руках то, что получилось, подумал и спросил:— А как с размером? Большое делать?— Зачем большое? Не прокормишь, — возразил Дый.— А кормить могло бы себя само, охотиться, — добавила Девана, Богиня охоты.— И пушистое, чтобы детям как живая игрушка была. Дети, играя, будут учиться любить живых существ, — Лада, как всегда, была полна заботы о воспитании детей.— Ого! Игрушка! — завозмущалась Девана. — Это же охотник будет, коготки и зубки, чтобы были в наличии, да поострее! И двигался бесшумно!Род обратился к Сварогу:— Прикинь, Сварог. Как помирить женщин? И ласковый, и чтобы с детьми играл, и чтобы коготки с острыми зубками всегда наготове были?— Это так сразу и не сообразишь, — помедлил с ответом Сварог.— А если спрятать коготки в лапки? — только хитроумный Велес умел находить решение, устраивающее всех. — Тогда, пока ласкают его, коготки спрятаны, начнут обижать — зубки и коготки в дело идут. Быстро дети отучатся от жестокости, когда отпор будут получать.— Да, — согласилась Лада, — это всем подходит. Ты, как, Девана, считаешь?Своенравной Деване тут уж нечего было возразить, и она кивнула, соглашаясь. Род ещё что-то прилепил, огладил получившееся изделие и подал знак, требующий внимания:— Так, прикинем. Что же у нас получилось?Получился прелагатай — посланец богов, разведчик неведомого, соглядатай невидимого. Вот такой длины, — Род немного развел руки, — вот такой высоты, — руки слегка приподнялись над столом, — вот такой ужины, — ладони Рода слегка раздвинулись. — Тело гибкое, шкурка пушистая, мягкая, шаг неслышный, слух острый, слышит неслышимое, взгляд загадочный, полон чары и магии, хорошо видит богов и существ из остальных миров, любит ведьм, колдунов и темноту, в крови — ярилин хмель и плодовитость, любит приходить ниоткуда, уходить в никуда. С помощью этого изделия боги могут общаться между собой, делиться известиями, но даже Бог, хозяин, не может ему приказывать, может только просить что-то сделать, так как изделие имеет собственный независимый разум и вправе поступать так, как считает нужным.Изделие подчиняется только воле Создателя Всего Сущего, то есть мне. И все, что узнает разведчик, тут же становится известным мне и Сварогу, моему заместителю, независимо от того, кто хозяин этого изделия. С любыми тайнами покончено.Род зорко глянул на детей и внуков:— Что-нибудь ещё предложите?— Да неплохо бы называть как-то, а то изделие-изделие, неясно как-то, — предложил Даждьбог, Бог света, он любил порядок во всем и не любил темноту.— Правильно, — поддержал Хорс, Бог Солнца. Он всегда поддерживал Даждьбога, чувствуя слегка какую-то неловкость от того, что Даждьбогу приходится пользоваться его отраженным светом.— А как назовем? — это Стрибог, Бог ветра, проникая во все щелки, любил задавать вопросы.Род подумал и предложил:— Давайте назовем в честь Макошь, которая первая подумала о необходимости связи между богами.— Да, — раздумчиво сказал Велес. — Ты, Род, кого создал? Это и бог, и колдун, и вестник — все в одном зверьке объединилось, как в судьбе, которая ещё называется КОШ и вмещает многое.Значит, этого зверька можно так и назвать — кош, в честь Макошь. но так как зверек маленький, то добавляем «-ка». Получаем — «кош-ка». А уж каждый хозяин будет выбирать для своей кошки то имя, какое захочет. Всем понравилось название нового зверька.— Кошка, ко-о-о-шка, кошка-а-а-а…— с разными интонациями смаковали боги новое слово.Оно вместило всё — и цель создания, и всё, на что способен зверёк. Слово текло, ускользая и исчезая. Но, в то же время, в слове зримо ощущалась гибкость зверька и шелковистость шкурки, за ним скрывалась тайна. Род был доволен. Он любил творчество. Создание же такого зверька, как кошка, превосходило всё ранее созданное — объем малый, а столько заложено! Род снова сосредоточился, и на рабочем столе возник небольшой зверек с серой в полоску, лоснящейся шкуркой. Род погладил зверька, под ладонью потрескивали и разлетались синие искры.— Вот вам и кошка! — весело провозгласил Род. — Изделие первое. Какие будут замечания? — осведомился Творец, по-прежнему ласково поглаживая кошку.Та вдруг хищно потянулась, сверкнули зелёные глаза с вертикальными зрачками, неуловимым движением кошка свернулась в клубок и вдруг замурлыкала — громко, размеренно, удивительно успокаивающе. Все пришли в восторг. Род поднял кошку, ешё раз ласково погладил и передал её Макошь.— Получай, Макошь, свой инструмент! По твоей просьбе создан, ты и будешь Повелительницей кошек. Все судьбы в твоих руках, добавим ещё и судьбы кошачьи.Макошь бережно приняла кошку, та уютно устроилась у неё на коленях и довольно заурчала.Род снова вернулся к рабочему столу, под его руками на этот раз возникла кошка с черной гладкой шкуркой. Она открыла глаза удивительного янтарного цвета, огляделась и прямо со стола перепрыгнула, как перелетела — настолько был стремителен этот прыжок — прямо в руки Велеса.— Ого! — восхитился Род, — эта сама хозяина выбрала!И пошла работа! Под руками Рода возникали новые кошки — чёрные, полосатые, рыжие. Боги разбирали их, как блины в праздник комоедения.Морена, Богиня Зимы и Смерти, закапризничала:— Хочу беленькую и пушистую, с голубыми глазами!Все удивились.— Тебе лучше подойдет черная, вот как у меня! — на коленях у Чернобога разлегся здоровенный чёрный котище.— Я для всей Нави таких разведу. Всем колдунам, колдуньям и ведьмам велю магические ритуалы с участием чёрных кошек совершать. Очень впечатляюще получится!— Нет! — заупрямилась Морена.— Хочу беленькую, под цвет моей зимней шубки! И глазки голубенькие! Род, ну пожалуйста!Когда Морена пускала в ход просительную улыбку, никто, даже Род, не мог ей противиться.— Да не вопрос, — добродушно отозвался Род, и вот уже Морена ласкает белоснежную пушистую красавицу.Ярило, который по многим причинам недолюбливал Морену, тихонько пробурчал, поглаживая своего рыжего, под стать цвету его волос, громадного кота:— Посмотрим, посмотрим, какие котятки у твоей белянки пойдут!— Да уж не рыжие! Пусть лучше чёрные! — огрызнулась Морена.Все насмешливо наблюдали этот вечный спор весеннего солнца и уходящей зимы. Но тут Чур, Хранитель рода людей в Яви, скромно спросил:— А как будет в Яви, у людей? У них тоже будут кошки?— Конечно, — отозвался Род, — Как же Явь без кошек? Нужно же нам знать, что там делается, в этой Яви? Вот выбирай парочку, кота да кошечку, а там они быстро расплодятся.Чур помедлил немного, помолчал, а потом неожиданно для всех попросил:— А можно ещё кое-что в кошку добавить? Чтобы, к примеру, кошки ещё и охраняли людей.— Вот огонь в очаге, — Чур обратился к Богу огня, Семарглу. — Не обижайся, Семаргл, но сын твой, Агуня, не всегда послушный бывает. Нет-нет, да и вырвется на волю, а люди спят.Так вот кошки могли бы получать сигнал, что Бог намерен пошалить, да и вывести людей из избы.Или, бывает, лютый Змей под землей заворочается, а на земле — беда нахлынет: избы рушатся, реки разливаются. Кошки почувствовали бы первыми его шевеленье, предупредили бы людей. Да мало ли чего бывает…Род мысленно прикинул: «Да, Чур дело говорит! Нужно ещё кое-что доделать».А вслух сказал:— Правильно, Чур. Я специально для Яви сделаю особых кошек — хранительниц очага.Все у них будет, как у кошек Прави, но и ещё важные качества — хранить и любить жилище, в котором они поселятся, погоду предсказывать, о гостях предупреждать, всякую нечисть разгонять, а с домовыми — дружить, оба одно дело будут делать, жилище охранять.Род снова начал что-то лепить, добавлять, приглаживать.— Ну, вот, сварганил! Изделие второе, улучшенное! Это — специальные кошки для Яви.На столе сидел шикарный серый кот, тщательно вылизывающий шкурку.— Ух ты! — восхитился кто-то, — Какой красавец!— А вот ему и подружка нарядная.Движение рук — и появилась кошечка с интересной окраской — трехцветной.— Трехцветная кошка-богатейка счастье и богатство в дом принесет, и от пожара обережет, и злых людей отвадит, — пояснил Род. — Забирай, подарок, Чур.Тот подхватил кошек и как-то незаметно исчез. Род улыбнулся ему вслед:— Ишь, заторопился, людской заступник. Молодец. Всем богам нужно о людях думать, а не только Чуру. Не будет людей — не понадобятся и боги.— Как это? — опять встрял Стрибог, Бог ветра.— А подумай на досуге. Или отца спроси, он знает.Род не любил, когда его перебивали, особенно так легкомысленно, лишь бы спросить. Все умолкли, машинально продолжая поглаживать зверьков, уютно устроившихся на коленях. Комната наполнилась негромким урчанием кошек, и незаметно все боги ощутили чувство полного единения и согласия. Род и Сварог переглянулись. Велес перехватил этот обмен взглядами:— Да, инструмент что надо! — подтвердил он. — Хорошо сработано, Род!Тот довольно улыбнулся:— Всё, ребята! Пора мне на покой! — и ушёл, не оглядываясь.Вот так по воле Рода-Творца, по желанию Макошь, Богини Судьбы, были созданы кошки — разведчики, посланцы богов, соглядатаи богов, колдовские и таинственные зверьки, но, в то же время, — хранители очага и жилища, в котором они решали поселиться. И вот тогда-то,благодаря кошкам, возникла пословица: «Бог все видит, все слышит, все знает».Дед Матвей многозначительно замолчал, ожидая отклика. Но мы молчали, а на заборе все ешё сидели три кошки и, не отрываясь, внимательно следили за людьми. Вот чужая кошка равнодушно отвернулась, зевнула, показав острые зубки, и вдруг исчезла.— Только что была и уже её нет! Пошла докладывать! — восхитился Славка.— Точно, — подтвердил дед и принялся потягивать свой душистый медовый чай.

Ключевые слова: Кошки боги Род Макошь Велес прелагатай посланник славянская мифология

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