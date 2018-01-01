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Обзор страшных видео / Видео-страшилки

Лучшие 15-секундные фильмы ужасов

Победители третьего сезона 15 Second Horror Film Challenge — конкурса, на котором известные режиссеры, сценаристы и продюсеры хорроров оценивают любительские работы в жанре ужасов. Тонкость в том, что, как можно судить по названию, ваш эпичный фильм ужасов должен занимать ровно 15 секунд.



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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:58
Сегодня, 11:58 by Grician85Просмотров: 17Комментарии: 0
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Ключевые слова: Короткометражки ужасы конкурс видео-страшилки

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