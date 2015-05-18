Огненный шар в небе

Огненный шар в небеЭтот случай произошел с моей мамой, когда она была еще ребенком, лет восемь, точно не помню.
Было то дело зимой, когда темнеет рано. Мама с подружками заигралась (у них там возле леса горка была, там на санях с нее катались. Деревня-то наша маленькая, лесом окружена, он почти к домам стеной подступает со склона - для горки самое то).
Когда мама домой собралась, уже стемнело, а пока к дому шла, внезапно небо осветило чем-то огненно-красным. Мама голову-то в небо подняла и ахнула: над лесом летел огненный шар (размеров не могу сказать, мама говорила, а я забыла, но точно не такой маленький - в разы больше резинового мячика, на котором прыгают).
Маман моя от шока на мгновение, конечно, замерла и шар хоть немного разглядела: он был темно-коричневый, с какими-то красными вкраплениями, и светился. Словно раскаленное солнце, только в намного уменьшенном варианте.
Шар медленно и бесшумно плыл над верхушками деревьев, а потом вдруг резко изменил свою траекторию и полетел прямо к маме. Мама у меня испугалась (да и я бы тоже на ее месте) и дала драпака, так скачками антилопы, какими только возможно в советских тяжелых шубейках, без оглядки домой добежала. И больше на ту горку не ходила, да и от бабушки нашей (мамы ее) изрядно тогда люлей прилетело за то, что поздно домой пришла.
Я не знаю, видел ли этот шар еще кто-то, ведь обратно домой мама одна шла. Может, кто-то тогда еще из подружек заметил, но тоже решил об этом умолчать.
Порыла я про это дело в инете и нашла сначала похожие описания с ситуацией моей мамы и видео.
Вот пример, взят отсюда. Комментарии автора фотографий (Ирина Соколова):
"В ночь с 12 на 13 августа в Тосно. Он пролетел и скрылся за пять минут. Фото не передаёт яркости свечения, и это точно была не луна, так как очень низко, практически касаясь макушек деревьев, да и в эту ночь луна не могла быть растущей. Что это? И, может, кто ещё видел что то подобное?".
Еще один пример, взятый отюда. Огненный шар над Ярославлем:
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Комментарий автора (Гала Звонок):
"Вчера, 11.07.2013, примерно в 23:45 заметила в небе необычное явление: по небу летели три светящихся шарика, один больше, два поменьше. Когда они исчезли вдалеке, из-за крыши (я живу на 9-м этаже) появился ещё один шар, размером примерно 20 сантиметров и медленно полетел вслед за первыми тремя в сторону юга, потом ещё один, потом ещё. Пока я бегала в комнату за камерой, вслед за первыми тремя пролетело ещё четыре, заснять я успела только один. Качество, к сожалению, оставляет желать лучшего, но как уж получилось. Вот теперь гадаю - что же это было?"
По примерам я старалась найти более похожие с описаниями моей мамы, но вот конкретно про эту аномалию не нашла, где почитать. Может, кто из вас подскажет, что же это было.
Шаровая молния? Откуда она в сердце Урала зимой? Хотя на Урале всяких аномалий полно, всякое может быть...
Сегодня, 17:43 by LynxПросмотров: 38Комментарии: 1
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