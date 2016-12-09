Невидимая невеста

Саамская сказка

Сурок Просмотров: 666 Комментарии: 3 +4 Вчера, 09:20 by

Давным-давно это было. Поехал однажды охотник с товарищами на морского зверя охотиться. Добыли морского зайца, потом рыбы наловили. Вечером поставили на берегу шалаш, развели костер, сварили уху, поели, спать легли. Ночью охотник проснулся, вышел из шалаша и вдруг рухнул наземь, как подкошенный.Очнулся охотник в неведомом доме - стены каменные, потолок каменный, пол каменный. И даже лежанка каменная. Подошли к нему хозяин с хозяйкой - лица неподвижные. Подносят ковшик с вином. Говорят, будто глыбы ворочают:- Пей, пей!Выпил вина охотник и словно прозрел: «Да это же пактийелле - жители скал! Вот это - хозяин скал, а рядом его жена». В это время вошла девушка - дочь жителей скал. Она была неописуемой красоты. Хозяин скал и говорит:- Возьми нашу дочь замуж!Охотник оторопел: «Разве можно женатому еще раз жениться? Но ведь и отказаться нельзя: останешься тут на веки веков».- Хорошо, - согласился охотник. - Так и быть - женюсь!Обрадовались жители скал, еще ковшик вина налили. Напоследок предупредили: когда невеста поедет с ним, то ее никто не будет видеть, кроме него, будущего мужа.Ранним утром вернулся охотник в шалаш. Стали они собираться домой. Погрузили добычу в лодку, поплыли. Тут заметили товарищи, что охотник с кем-то разговаривает, но с кем и о чем - непонятно. «Страшно, - подумали они. - Уж не бредит ли?»Приехали домой. Охотник решил справить свадьбу с невидимой невестой. Сказал своей жене:- Готовь большой пир!Жена спрашивает:- Для чего так много готовить?А муж отвечает:- Да вот - повеселиться захотелось.Приготовила жена всяких кушаний, пришла родня. Накрыли стол, стали рассаживаться. Охотник просит рядом с ним три места не занимать:- Поставьте сюда три стакана.- Кому еще? - удивилась жена.Молчит муж - брови насупил, показывает, что недоволен расспросами. Пожали плечами гости, но расселись так, как хозяин сказал. И три стакана непонятно кому поставили.В это время жители скал вошли - невеста со своими родителями. Никто их не заметил. Сели они за стол около жениха. Он с ними любезничает: то невидимой невесте ручку погладит, то хозяину скал улыбнется, то будущей теще подмигнет. Остальным гостям эти улыбки и подмигивания очень странными кажутся - они ведь никого рядом не видят.Стали разливать вино. Всем налили и в три стакана тоже плеснули. Выпили гости. Смотрят, а те три стакана уже пустые - кто-то выпил вино. Изумляется народ: что-то неладное творится на этом пиру! Засобирались по домам, а хозяин упрашивает:- Давайте еще выпьем!Но никто не хочет оставаться в доме, где стаканы сами по себе пустеют. После гостей ушли с пира и жители скал. Загрустил охотник, посидел один за столом, потом тоже вышел на воздух. Видит, у порога его невеста с родителями дожидается. Пошли они по деревне, как будто дружная семья прогуливается. Пришли за околицу - туда, где возвышалась огромная скала.- Это ваш новый дом, - сказал хозяин скал и махнул рукой.По волшебному знаку раздвинулись камни - прошли молодые в каменную опочивальню. Там и остались до утра.Утром вернулся охотник домой. Жена спросонок спрашивает:- Где был?- По деревне гулял, - отвечает.С тех пор зачастил охотник к огромной скале за околицей. Никто из односельчан не видел дочери жителей скал, поэтому задумывались: чего это молодой мужик каждый вечер туда бегает?Однажды была в деревне вечеринка. Пришел на нее и охотник со своей невидимой женой. Пришел и местный колдун - нойт. Стали гости танцевать. Колдун приблизился к охотнику, недвижно сидящему на скамейке, и говорит:- Что же не танцуешь? Выбери себе пару.- Мне никого не надо, - ответил охотник и похвастался, что сейчас он будет танцевать, а с кем - никто не увидит.И правда, поднялся он со скамейки и прошел в середину круга, где танцевали пары. Тут колдун прошептал волшебные слова, и все увидели, что стоит посреди избы незнакомая женщина неописуемой красоты. Только стоит она как бы застывшая, на одном месте, и нет в ней жизни, она как каменная.- Вот, полюбуйтесь - это новая жена нашего охотника, - представил ее колдун.Все стали любоваться красивой женщиной да удивляться, откуда она появилась. А колдун сказал народу:- Теперь вы ее не увидите!Прошептал свои волшебные слова, и красивая женщина исчезла.Тут муж понял, каким сокровищем владеет. Понял, что все вокруг усохнут от зависти к нему, если будут каждый день видеть эту красоту. Подошел он к колдуну и сговорился, чтобы сделать невидимую женщину - дочь жителей скал - видимой навсегда. И снова прошептал колдун свои слова, и снова появилась посреди избы красавица.После вечеринки муж с красивой женой пошли к скале, где они жили. Стала она упрекать:- Зачем ты рассказал колдуну про мою тайну?- Не хочу я так жить, как мы с тобой живем, - ответил охотник. - Хочу жить так, как живут все. Хочу, чтобы ты всегда и для всех была видимой.Ночью вернулся охотник домой - к своей первой жене. Переночевал. Вышел поутру из дома, смотрит, а на скале в лучах зари стоит женщина и поет грустную песню, будто серебряный ручей перекатывает гальку. Заслушался он песней, затуманились глаза от слез. Когда же смолкли звуки, взглянул охотник на скалу и видит - подошла его любимая к самому краю и бросилась вниз, на острые камни.Прибежал он к скале, искал-искал, но не нашел никого - рассыпалась красавица в прах, стала снова невидимой.АвторИсточник

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