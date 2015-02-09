Японская городская легенда. Teke-Teke

Японская городская легенда. Teke-TekeTeke-Teke (Цок-Цок) - это призрак, который появляется в ряде городских легенд. Teke-Teke - почти всегда женщины (хотя в нескольких версиях городской легенды призрак - мужчина). У нее нет нижней половины тела, поэтому она передвигается на руках, создавая характерный звук «цок-цок», от которого она получила свое имя. Teke-Teke преследует своих жертв на темных дорогах. Несмотря на то, что у нее нет ног, она невероятно быстро двигается - настолько быстро, что даже может догнать жертв, которые едут на машинах. Когда призрак их ловит, случается что-то ужасное - в легендах не всегда ясно, что именно. В некоторых вариациях истории она носит серп, которым разрезает своих жертв пополам и крадет их ноги.
Как и в большинстве городских легенд, существует множество версий истории Teke-Teke, поэтому невозможно узнать, какая была оригинальная история и где она началась. В разных городах существуют свои версии с интересными деталями. В некоторых историях она стала жертвой трагического несчастного случая, в других это было самоубийство. Также есть истории, что определенные магические чары могут защитить вас от его гнева, а есть легенды, что ничто не защитит вас, и вы непременно умрете. Между многими вариациями существует ряд общих черт, и наиболее распространенные из них указывают на женщину из Хоккайдо по имени Касима Рейко.
В годы после Второй мировой войны в Хоккайдо офисный работник Касима Рейко подверглась нападению и изнасилованию американскими военными. Той ночью она спрыгнула с моста на железнодорожные пути и была сбита встречным поездом. Удар был настолько сильным, что ее тело было разорвано пополам. Сильный холод ночи Хоккайдо заставил ее кровеносные сосуды сжаться и не дал ей быстро истечь кровью. Она доползла до железнодорожного вокзала и была замечена работником станции. Вместо того, чтобы пытаться помочь ей, служащий станции просто накрыл ее пластиковым брезентом. Она умерла медленной и мучительной смертью.
Согласно легенде, через три дня после того, как услышите эту историю, вы увидите призрака женщины без нижней половины. Она попытается поймать вас, а сбежать не получится, даже если вы на машине, призрак может передвигаться со скоростью до 150 км в час. Некоторые говорят, что она ищет свои ноги, которые были потеряны, когда ее разрезали пополам. Другие говорят, призрак зол на человечество за то, что ей не помогли, когда она умирала. Ну и последние склоняются к тому, что она просто хочет убить как можно больше людей. Когда она поймает вас, призрак задаст вам вопросы. Она спросит вас: «Вам нужны ваши ноги?» Вы должны ответить: «Они мне нужны прямо сейчас». Затем она спросит: «Кто вам рассказал мою историю?» Вы должны ответить: «Касима Рейко». Если вы ответите на ее вопросы правильно, она может позволить выжить, а если нет, то порвет вас пополам и украдет нижнюю часть вашего тела.
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Источник: Яндекс Дзен.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:18
Сегодня, 15:18 by Red ScorpionПросмотров: 39Комментарии: 1
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