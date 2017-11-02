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Легенды / Стихи

Кентавр и девушка

Грядет война. Сойдутся в битве короли –
Беда минует мимолетной тенью,
Если Кентавр не поддастся искушенью,
Найдя земли спасение в разрушенной любви.

Давным-давно, в те времена чудные –
В долине майской, средь великих гор,
Листвою шелестел дремучий бор,
Журчали мирно реки голубые.

Бор очаровывал спасительной прохладой.
В кристально-чистых капельках росы,
Гуляла девушка невиданной красы,
Средь ароматных гроздей винограда.


***

Мурашки бегают, щипая его кожу,
Прекрасна девушка, такой изящный стан,
Попало сердце в страсти пламенной капкан.
Походкою Кентавр заворожен…

Но невозможна в мире этом их любовь,
Он прочитал предупреждение по звёздам,
Что воплями наполнен будет воздух,
И, коль он будет с ней, прольётся кровь…

***

Она ждала его здесь каждой ночью,
Возлюбленный, увы, не приходил.
Без серых мудрых глаз и свет не мил…
Тоскливо. Сердце рвется в клочья!

***

Грядет война. Сойдутся в битве короли –
Беда минует мимолетной тенью…
Если Кентавр не поддастся искушенью,
Найдя земли спасение в разрушенной любви.


Кентавр и девушка
Сегодня, 16:02 by QustoПросмотров: 56Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Кентавр девушка любовь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Космонасть
Сегодня, 16:54
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (454|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 837
Мой плюс - второй)) Для меня всегда самое вкусное -когда человек не просто подбирает строчки,которые рифмуются,но рассказывает историю в стихах...Вот эта строчка,про девушку ,которая гуляла средь ароматных гроздей винограда - я сразу вспомнила запах винограда,вкус, воистину волшебство))
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:06
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1034|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 2 944
А мой третий! Ценю самопожертвование кентавра.
Вот так, со временем, и роман в стихах напишется)
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#3 написал: Select
Сегодня, 17:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 36
Что же, а мой четвертый! Прекрасное произведение!
Последние строчки всегда бывают лучше всех.
Зарегистрирован: 10.05.2018
#4 написал: Космонасть
Сегодня, 17:17
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (454|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 837
Чей же был первый? Оо Вот где загадка
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#5 написал: kusi
Сегодня, 17:37
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: (2689|0)
Публикаций: 345
Комментариев: 6 773
Шикарно! Мне очень понравился стих.От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:47
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (1827|0)
Публикаций: 820
Комментариев: 7 292
Браво! Кентавр на рисунке супер! Стих отличный! braavo +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                       
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