Кентавр и девушка

Кентавр и девушкаГрядет война. Сойдутся в битве короли –
Беда минует мимолетной тенью,
Если Кентавр не поддастся искушенью,
Найдя земли спасение в разрушенной любви.
Давным-давно, в те времена чудные –
В долине майской, средь великих гор,
Листвою шелестел дремучий бор,
Журчали мирно реки голубые.
Бор очаровывал спасительной прохладой.
В кристально-чистых капельках росы,
Гуляла девушка невиданной красы,
Средь ароматных гроздей винограда.
***
Мурашки бегают, щипая его кожу,
Прекрасна девушка, такой изящный стан,
Попало сердце в страсти пламенной капкан.
Походкою Кентавр заворожен…
Но невозможна в мире этом их любовь,
Он прочитал предупреждение по звёздам,
Что воплями наполнен будет воздух,
И, коль он будет с ней, прольётся кровь…
***
Она ждала его здесь каждой ночью,
Возлюбленный, увы, не приходил.
Без серых мудрых глаз и свет не мил…
Тоскливо. Сердце рвется в клочья!
***
Грядет война. Сойдутся в битве короли –
Беда минует мимолетной тенью…
Если Кентавр не поддастся искушенью,
Найдя земли спасение в разрушенной любви.
Сегодня, 16:02 by QustoПросмотров: 56Комментарии: 6
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