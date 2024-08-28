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Лагерные байки

Баскетбольный лагерь

Когда мне было лет 11, я поехал с группой по баскетболу в летний лагерь.
Началась эта крипота через неделю после приезда. Один пацан, Глеб, захотел ночью сходить в туалет. А здание, где мы поселились, было спроектировано таким образом, что туалет был только на первом этаже, а спали мы на втором. И ещё одна особенность планировки заключалась в том, что при спуске по лестнице справа был выход, а слева пост охраны. И монитор с камерами был повёрнут так, что было видно, что там изображено.
Так вот, Глеб пошёл в туалет, а спустя пару минут прибежал обратно и рассказал, что видел на камерах какое-то существо, бродящее возле входа в здание. Дальше со слов Глеба:

Это было что-то низкое с головой размером с два арбуза и руками, волочащимися по земле. Я труханул, но не то чтобы поверил в это всё, пока сам не пошёл в туалет и не увидел на камерах это что-то.
Кроме того, иногда на крыше раздавались какие-то шаги. И что самое интересное, через какое-то время все, кто слышал эту историю, отравились, и их забрали домой. Я был в их числе и после этого начал верить во всякую мистику.


Новость отредактировал Летяга - 28-08-2024, 10:17
Причина: Стилистика автора сохранена
28-08-2024, 10:17 by ElusiveПросмотров: 376Комментарии: 0
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Ключевые слова: Лагерь первый этаж тварь авторская история

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