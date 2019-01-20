Зеркало хозяйки

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:05

minilizi Просмотров: 79 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 06:05 by

Лето... Летний лагерь... Друзья, которые в который раз приехали на этот курорт. Из-за этого же им было скучно! Маша, Катя, Саша и Серёжа поселились и решили пойти познакомиться с другими ребятами. Они зашли в первую комнату, вторую... пятую... Так они обошли весь корпус. К вечеру они уже знали весь отряд и даже прогулялись по территории. Оказывается, они никогда не замечали, что около их лагеря есть заброшенный дом. Он был не очень старый, да и не такой и разваленный. Такое ощущение, что с него только год как уехали люди. Ребята хотели перелезть забор (он был не очень высоким), но их уже звали на ужин. Естественно, нарушать правила в первый день не хотелось.После ужина все должны были пойти по комнатам. Но Катя и Саша были против. Они настаивали на своём. Ну уж очень хотелось пойти в тот дом. Их было невозможно переспорить! Поэтому Маша и Серёжа согласились. Они решили пойти в 3 часа ночи, когда все будут спать.3 часа ночи. Катя с Сашей так и не ложились. Всё время разговаривали о доме. Кто, где и как его бросил и почему. Они решили подождать ещё немного и пошли будить Машу с Серёжей.Где-то в 3:20 они уже вышли. Маша внимательно следила ,чтобы никого не было. Саша и Серёжа шли впереди девочек, чтобы, если что, отмазать или вмазать. Спустя ещё минут 10-15 они дошли до того самого места. В пятый раз Маша пыталась отговорить подругу, но ей было, видимо, все равно. Ещё минут 5 они лезли через забор. Долгое время они сидели и смотрели на двухэтажный особняк. Через 2 минуты они уже разглядывали 1 этаж. Внутри дом выглядел старо. Стены облезлые, а пол скрипит. Ребятам это напомнило фильм ужасов. Не хватает только призраков и трупов. Как только Маша сказала это в слух, так сразу они увидели зеркало. Оно выглядело так, как будто его только поставили. Новенькое-новенькое...Ребята начали корчить смешные рожи. Только Маша сидела с боку этого всего. Ей показалось это неприятным. Через несколько минут друзья начали просить её присоединиться, мол, это весело. Маша согласилась, ей стало неудобно, что её так умоляют. Она стала и скорчила одну, две рожи... и тут она закричала. Ребята не поняли, что случилось. Они подошли к зеркалу и окаменели от ужаса. Сзади них был труп. Он был без нижних конечностей. А кишки свисали с его бледного тела. Глаза были стеклянными. Они смотрели прямо на неё. Маша просто стояла. Её как будто парализовало. Конечности просто не двигались. Она смотрела на мужчину, который лежал на полу. В один момент он вздрогнул. Его пальцы начали шевелиться, а руки - подниматься. Он начал ползти к девочке. Его кожа начала слазить, на полу оставались прямо куски отмершей кожи. Маша начала кричать. Но сделать шаг не могла. Ребята начали дергать её. Но ничего не получалось. Он уже был у ноги Маши. Тут Серёжа просто прыгнул на неё. После они подняли Машу и побежали наверх в надежде, что труп мужчины не поднимется на второй этаж, как бы это странно ни звучало.Они забежали в первую попавшуюся комнату и закрыли её. Это была детская комната. Там стояли всякие рисунки и фотоальбомы. Ребята начали присматриваться. Рисунки были достаточно странные. А про фотографии сложно что-то не сказать. На них похороны и трупы. Сзади были какие-то даты. И ещё имена и фамилии. На рисунках были убийства. Кровь... Ножи... Они начали искать что-то ещё. Около штор было что-то из мрамора. Они решили посмотреть. Отрывая её, они увидели зеркало. В нём отражался тот мужчина. Но теперь он был сразу у ноги Маши. Он её схватил и уперся своими гнилыми когтями в её кожу. У неё потекла струя крови. За ней - вторая и третья. А четвертая объединила все предыдущие. В следующее мгновение Маша упала от болевого шока. А потом это чудовище начало отрывать конечности. А Маша начала гнить заживо. Кожа начала просто слазить, оставляя после себя мышцы и мясо. А дальше кости, черепа и остатки всего перечисленного выше. Ребята попытались открыть окно, но все старания впустую. Следующим должен был быть Саша. Потому что труп направился у нему. Он начал прыгать и бегать. Старался не смотреть и не быть в рамках зеркала. А Катя с Серёжей пытались открыть окно.После минуты попыток открыть окно они решили выбить его. Серёжа локтем пытался сделать это. А в то время я пыталась вытянуть Сашу. Он уже был на волосинке от смерти. И я понимала, что следующей могу быть я...На следующий день.- Здравствуйте! Вы директор лагеря?- Доброе утро! Я - Полина Селезнёва, директор этого лагеря.- Я - Майор Петрикин! Вы же знаете, что трое ваших воспитанников найдены мертвые в том доме?- Нет. Это шутка? Вы шутите? Не смешно...- Полина...- Сергеевна!- Значит, Полина Сергеевна, сегодня Сергей Зверев доложил нам эту новость. Именно из-за этого мы вынуждены отправить всех детей по домам, и до выяснения обстоятельств вы будете находиться за решёткой. И вы мне всё расскажете о вашем... ЛАГЕРЕ!После этого случая в этом лагере никто не отдыхал. А тот дом снесли. Ходят слухи, что в том доме когда-то жила семья серийных убийц. И однажды их должна была накрыть полиция. Из-за этого жена убила своих детей и мужа и уехала из страны... Известно, что она нашла мужа и начала жить новой жизнью. Она ходила в церковь, отмаливалась. Но никто не знает, что произошло с ней дальше...Конец.

Ключевые слова: Страх ужас зеркало дети лагерь авторская история

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