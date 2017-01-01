Чудовище, которое очень не любит гостей

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:33

Причина: Стилистика автора сохранена

Сергей Долахан (Blazen) Просмотров: 227 Комментарии: 0 +3 Вчера, 20:33 by

Гулкий стук молотка эхом разносился вдоль старенькой и пыльной улицы. Тем временем два брата – Лешка и Женька, два друга, два напарника, воплощали в жизнь свой гениальный замысел – домик на черемухе. Да, черемуха - не самое подходящее дерево для строительства на ней домика, пускай и маленького, даже крохотного. Но разросшееся, словно гигантский доисторический куст, дерево было единственным вариантом для постройки.– Лех, гвоздь подай! – прикрикнул Женя.Сам же он был в отличие от Леши более деловым и активным парнем. Не раз мастерил разнообразные поделки и часто ездил в лес со своим отцом. Да, они были двоюродными братьями и жили фактически по соседству, именно поэтому так часто проводили время вместе.– Ща… Вот, держи.Что можно сказать касательно Алексея? Типаж другой. Ведь ему было жаль даже дерево, когда приходилось отпилить ту или иную ветку, но желание пожить в собственном домике чрезмерно превосходило жалость к черемухе.Так шли дни… Но в этих днях не было ничего особенного. Они собирались и вместе строили желанный домик, там же кушали то, что наготовила мама Леши. Разговаривали и шутили. Все это было радостным и беззаботным, пока не наступил тот роковой день…***Начинало смеркаться, для обоих братьев стало очевидно, что на сегодня пора закругляться. Домик был почти достроен и оставалось завершить всего лишь пару штрихов, но что-то странное запало в их души, и тогда один из них заметил его…Странного человека, который стоял через дорогу у старого, полузаброшенного дома. Странным было и то, что видели они его впервые, хотя, несомненно, знали лица всех живущих людей на улице их поселка. Но помимо этого он просто стоял и смотрел на них, не шевелясь, словно вековой монолит.– Лех, ты спроси у тети Тани про этого мужика, а то странный он какой-то, – произнес Женя, юрко спустившись с ветвей черемухи.– Лады, а то аж страшновато стало как-то…– Ну ты, конечно, сцыкло! Не дрейфь, я же с тобой.Братья распрощались и разошлись по домам, давая ночному небытию захлестнуть их деревянную постройку…Оказавшись дома и пристроившись за затертым кухонным столом, Леша спросил:– Мам, мы пока с Женькой домик строили, какого-то мужика странного увидели.– М-м-м… Где это?– Ну, у того дома полузаброшенного, что на против и… – договорить он не успел.– Что?! – взвизгнула женщина. – Леша, я тебя прошу, будьте осторожнее. Он только-только из тюрьмы вернулся. Ты меня понял? – ее взор, павший на Алексея, был помесью страха, мольбы и гнева, поэтому он только и смог, не иначе как согласиться с ней.***Этот день начинался ровно столь же обыденно, как прошлый, так и позапрошлый, но в конце должно было наконец-то завершиться долгожданное строительство их братского домика.Леша же ближе к вечеру понял, что необходимо рассказать своему брату то, что вчера, в свою очередь, поведала ему его мать. Но он не знал, как подступить к этой теме. Ведь как он ни пытался, Евгений то и дело перебивал его, будучи на эмоциях от грядущей ночи. И когда очередная попытка потерпела фиаско, он твердо и напрямую спросил:– Знаешь, что мне мама насчет того мужика сказала?– А? Какого это? – подал искреннее удивление его брат.– Того, что вчера через дорогу стоял, там... – Лешка повернулся и указал пальцем в сторону полузаброшенного и мрачного домика.– Точно! Я уж и забыл о нем совсем. Ну, и че сказала-то?– Да то, что он из тюрьмы только вернулся! А раз мы его ни разу не видели, то сидел он долго, уж побольше, чем нам с тобой лет.– И что с того-то? – Алексею показалось, что в голосе брата он услышал легкое раздражение. – Неужели нам теперь и в домике нашем не переночевать?– Но…– Никаких “но”, Леха. Мы сколько его строили, а? И неужели только потому, что какой-то зек живет напротив, нам придется отказаться от нашего домика?! – Женька умолк и, очертив руками достроенную мечту. – Да и ты только посмотри на этого красавца! Че этот мужик сможет сделать ему, а?И вправду, домик на дереве внушал доверие и, помимо прочего, был окружен заборчиком из спиленных ветвей, а также непригодных для строительства досок. Братья задумались. Им предстояла ночевка в их новом доме…***Когда солнце послушно закатилось за горизонт, уступая свои права печальной луне, братья уже были полностью, как им казалось, готовы к грядущей ночи. Два спальных мешка послушно лежали на дощатом полу, который то и дело хаотично покачивался из стороны в сторону, в такт податливому дереву.– А мы не рухнем? – настороженно спросил Алексей.– Да ты чего? Конструкция на ура! – ответив, Женька почесал затылок и положил фонарь около спального мешка. – Ну-с, давай перекусим!Приготовленный тетей Таней ужин пришелся по вкусу обоим братьям. Отварной картофель с укропом и поджаренной в куриных яйцах горбушей буквально таяли в их ртах, расслабляя и убаюкивая после тяжелого дня.Съев все приготовленное, сытые и довольные, они распластались на спальных мешках и стали переговариваться о своем насущном, пока оба не провалились в сладкую дрему…Сон Алексея прервал его брат, который методично толкал того в плечо и произносил невнятные слова.– Ч-чего?– Лех, Леха… – шепотом, стараясь не дышать, произнес Евгений. – Проснись, я что-то слышал.После этих слов стало ясно, что в их деревянном домике, в их убежище зародился страх. Из-за этого страха они сидели тихо, неподвижно, вслушиваясь в опоясывающие домик ночные звуки.Наконец, когда показалось, что это воображение сыграло с ними черную шутку, раздался пронзительный треск ветви под их домиком. Эхом этот треск пролетел по закоулкам их душ, оставив свой отпечаток в каждой частице тела и впечатавшись прямо в сознание. Было предельно ясно, что кто-то или что-то находилось прямо под ними. Там, внизу, среди листьев черемухи и незримого мрака. Спустя мгновение ужаса, раздался тихий стук в деревянную дверцу домика.Именно в этот момент они осознали всю свою глупость. Конечно, днем при свете солнца их домик ощущался, словно Верденская крепость. Однако, стоило спуститься враждебной ночи, как из неприступной крепости домик таинственным образом превратился в хрупкое, хрустальное убежище, за стенами которого находилось первозданное и непознанное зло. Видимо, это самое зло не было удовлетворенно робкой тишиной, так как раздался еще один стук, но уже настойчивее, нервозней.– К-кто там? – пытаясь вобрать всю ярость и мужественность, выкрикнул Алексей. Но как бы он ни старался скрыть детский неимоверный ужас перед незримым гостем, это было выше всех его сил.– О! Парни, я это… напротив живу, прощайте, коли разбудил, но это… дело есть. Откроете? – грубый мужской голос хоть и пытался показаться, как можно более приветливым, но в нем явно угадывались странные и непонятные намерения.– Уходите! У меня папа в участке работает, щас позвоню ему и скажу о вас! Так опять в тюрьме окажитесь! – Женька мухлевал, так как никакого телефона у него не было отродясь, да и отец его работал охранником в непонятном месте, а вовсе не в полицейском участке.– Да мне то че? – незваный сосед сплюнул, – я же о вас, сучата, беспокоюсь.После чего он наотмашь хлопнул по стволу черемухи и неспешно спустился вниз.Братья тут же, скинув оковы недавнего страха, бросились к небольшому оконцу у восточной стенки и обнаружили снаружи соседа, который нервно пытался закурить. Заметив на себе чужой взгляд, он испуганно оглянулся. Однако, увидев детей, он начал было что-то говорить, но неожиданно громкий шелест листвы прервал его и заставил посмотреть в недосягаемое для наблюдающих за ним братьев место. Они видели, как сигарета вылетела из его рта, а огромная, длинная лапа властно ухватила соседа за голову и утащила в кусты.Взвизгнув, они тут же попадали на пол и прижались друг к другу. Каждый в тот момент слышал лишь то, как бьются их сердца, и как жуткая огромная тварь раздирает на куски взрослого человека, оказавшегося беспомощным котенком.Через некоторое время домик содрогнулся, и раздался звонкий хруст досок. Невиданное существо скребло, било и стучало. Оно рычало, издавало чуждые для людей визгливые звуки.Ни Леша, ни Женя - никто из них не помнил, когда наступило утро. Иссохшие слезы и слюни коркой висели на их бледных лицах, а вонючая лужица озерцом раскинулась под их ногами, постепенно убывая через маленькую щель в полу. Они так и не решились выйти из этого домика.Их обнаружила мать Алексея, поднявшая тревогу, когда дети так и не вернулись к 18:00. Они долго не соглашались выйти из этого домика, несмотря на всяческие уговоры взрослых, но в конце концов покинули его и больше никогда в него не возвращались.***Группа подростков беспечно стояла на грунтовой дороге и попивала баночное пиво.– Че? Туда, что ли? – подал голос один из них.– Ну, а есть идеи получше? Домик ништяковый, никого там нет, да и черемуха… Романтика же! – невысокий, худощавого телосложения парень приобнял рядом стоящую девушку и игриво подмигнул ей.Они направились прямиком внутрь.Старый, покосившийся от времени, он все еще выглядел довольно уютно и эстетично. Разумеется, сейчас бы он уже не смог защитить от какого-либо монстра, желающего проникнуть в него. Но этого и не требовалось.Подростки уже поднимались по лестнице. Они не знали, что там, среди паутины, пыли и двух старых, все еще пахнущих мочой спальных мешков, притаилось чудовище.Чудовище, которое очень не любит гостей.

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