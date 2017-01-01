Иллюзия страха. Часть 1

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Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 09:03

Марк Крам Просмотров: 55 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:03 by

Видели бы вы его лицо. Он так орал, что у меня могли бы запросто лопнуть барабанные перепонки. Правда, я в этот момент дико смеялся.Меня зовут Кевин Уитекер. У меня короткие светлые волосы, длинное худосочное тело, худое лицо, слегка заостренный нос и хитрые зеленые глаза, загорающиеся от очередной коварной идеи. Из-за моей внешности друзья прозвали меня «Стервятником». Ах да, забыл самое главное – я обожаю пугать людей. Жить без этого не могу, крики для меня как энергия, придающая сил. А сил мне нужно очень много.– Придурок! – рассержено лупил меня по плечу кулачками малыш Билли.– Это было очень смешно! Ну очень смешно! – хохотал я в ответ ему прямо в ухо.Он еще отчаянно пытался возражать.– Вовсе не смешно...– Это очень смешно! – перебил я, заходясь в неистовом смехе, при этом в перерывах не забывая дышать, иначе попросту бы сдох от недостатка кислорода в легких. Серьезно, я ржал, как ненормальный конь.– Ты больной! Ты просто сумасшедший! – вопил он, не переставая.– Да, Билли, – сказал я, вытирая слезы от смеха. – Я сумасшедший. Больной псих, сбежавший из психушки. И знаешь, зачем я это сделал? – спросил я, выдерживая эффектную паузу, дабы окончательно произвести на него впечатление. – Чтобы найти тебя, Билли, и забрать твои мозги! Мне нужны твои мозги, Билли, отдай их мне! – потребовал я, вытягивая руки вперед и наступая на него, словно зомби.Малыш в испуге отшатнулся, свалился на траву, но тут же поднялся на ноги и помчался через весь газон, не переставая громко хныкать и звать на помощь.– Ха-ха-ха! – я даже согнулся пополам от смеха. – Какой же ты трусишка, Билли! Доверчивый и слабый!Он пробежал через дорогу. Миновав какого-то типа невысокого роста в черном плаще, взобрался по ступенькам на крыльцо и поспешно скрылся за дверью своего дома.Этот старик стоял рядом с их почтовым ящиком и неотрывно на меня глядел немигающе, недобрым, пронзительным взглядом, словно собирался убить. У него была белая, как у покойника, кожа и густая, черная, ухоженная борода. И, если мне не изменяет зрение, один глаз у него был молочно-белого цвета, а второй черного.«Надеюсь, это не один из чокнутых родственников Билли, – подумал я, правда, за этой мыслью с ноткой вызова последовала другая. – Да плевать! Пускай хоть дедан его, мне-то что? Что он мне сделает?»И со спокойной душой я поплелся домой. Внутрь проник с заднего двора прямиком на кухню, где уже находилась мама. Она стояла над раковиной и мыла посуду.Я взял с полки пакет с хлопьями и щедро насыпал в тарелку, затем залил это молоком и размешал ложкой. Плюхнулся за стол, уплетая приготовленное лакомство.– Ты опять пугал соседского мальчишку? – устало вздохнула мама.Я промолчал, склонив голову над тарелкой.– Зачем ты это делаешь, Кевин? – допытывалась она, усевшись рядом на стуле и пристально вглядываясь мне в глаза. – Что он тебе сделал такого плохого, что ты так над ним издеваешься?– Я учу его преодолевать страх, – сказал я, погружая очередную ложку с хлопьями в рот. – Но он слишком доверчивый, за это и получает. Потом еще спасибо мне скажет. Я сделаю из него храбреца.На самом деле мне было абсолютно плевать на малыша Билли – останется он таким же никчемным жалким трусишкой или вырастет и превратится в самого настоящего бесстрашного человека мира, – меня просто забавляла его реакция. Вот и вся правда.– И что мне с тобой делать? – задумчиво спросила мама.– Ничего.– Вот именно – ничего, – сказала она, затем встала и вышла из кухни, оставив меня одного наедине со своими маниакальными мыслями. И хлопьями «Алфавит», которые изготовляли специально как буквы. Обычно во время еды я любил объединять их в разные смешные слова или даже целые фразы; генерировал названия всех своих любимых фильмов ужасов, расставляя ложкой буквы в нужном порядке.Страх – хорошее чувство. В некотором смысле охрана для организма. Он подталкивает людей к действию. Заставляет рисковать, шевелить конечностями. А без него что стало бы с людьми?Я залпом выпил остатки апельсинного сока и посмотрел в окно, ведущее во двор. Тот самый странный старик до сих пор стоял там и буравил наш дом тяжелым взглядом, словно собирался спалить его к чертям. Он вдруг повернул голову, и я невольно пригнулся, спрятавшись за занавесками. Он словно каким-то образом догадался, что я смотрю на него. Но как!? Что ему вообще от меня нужно?Я решил оставить этот вопрос. Постоит-постоит, надоест ему, да и уйдет. Он же не будет торчать здесь всю ночь, ведь так?Вернувшись к тарелке, где на дне еще плавали в молоке пару буковок, я собирался поставить ее в раковину, когда бросил мимолетный взгляд и в ужасе вскрикнул, замерев на месте.Хлопья-буквы сами собой сложились в слово. Они собрались в слово предупреждение.Это было слово «Берегись».Ночью я долго не мог уснуть. Постоянно ворочался, подходил к окну и смотрел на дорогу, освещенную единственным фонарным столбом. Там никого не было, однако не покидало ощущение, словно старик где-то рядом. В конце концов я вовсе забыл про него и погрузился в мир сновидений. Но во сне терзали кошмары.Я спускался по лестнице на первый этаж, проходил на кухню, где кто-то сидел. В свете лампочки видел мужчину, державшего в руке охотничий нож. Он водил им по сторонам, разрезая воздух. Когда я вошел, он вдруг поднял голову, показывая глаза – один абсолютно белый, а другой черный, как смола или уголь; лицо в шрамах, словно недавно сделанных тем самым ножом, которым он поманил меня к себе. Откуда-то появилась кровь, капающая с лезвия в тарелку, стоявшую на пустом столе.Я не мог закричать или позвать на помощь. У меня пропал голос. И я шел к нему – медленно, с каждым шагом ощущая, как ломится из груди сердце и как жутко стучит в висках. Он улыбнулся и кивком головы указал посмотреть вниз. Я опустил голову. На дне тарелки в темной крови плавали хлопья «Алфавит», сложенные во фразу: «Теперь твоя очередь».– Ты должен был понимать, чем все закончится, – спокойно сказал он, проводя пальцем по острию ножа. – Все смоет кровь...Я резко проснулся в холодном поту. Наступило уже утро. Скомканная простыня валялась на полу, подушка промокла от пота. Я повернул голову и взглянул на часы – 9:30.Дверь в комнату неожиданно распахнулась.– О Господи, Кевин! – взволновано воскликнула мама. – С тобой все нормально? Ты не заболел?Она потрогала мой лоб, а затем сказала:– Вроде температуры нет.– Я в порядке, – хрипло отозвался я. Горло саднило, словно всю ночь орал.– Ты кричал ночью, – сказала мама, поднимая с пола белье. – Пришлось тебя успокаивать. Отнесу это в стирку. Бросишь заодно свои грязные вещи, хорошо? Хочу сегодня постирать.Не дождавшись моего ответа, она удалилась.Я присел на кровати, проводя рукой по взмокшим волосам.Что это со мной было? Просто страшный сон и ничего более. Такое ведь со всеми бывает.Ну да, со всеми. Как же я ошибался...На завтрак обошелся двумя тостами и соком. Когда я закончил, раздался звонок в дверь.На пороге стоял мой лучший друг Игги Калин. Мы с ним совсем не похожи друг на друга. Он маленький, толстый, с кудрявыми черными волосами, напоминает поросенка, с пухлыми щечками, маленькими губами и черными глазами-бусинками. Весьма трусоват, но я стараюсь его не пугать, по крайней мере, не так часто, все-таки он мой друг.– Все в порядке? – спросил он, заметив встревоженное выражение на моем лице.– Да, подождешь? Я только накину бейсболку.– Конечно.Я быстро вернулся в свою комнату, достал из шкафа бейсболку с логотипом любимой хоккейной команды и нацепил на голову. Сбежал по лестнице, и мы с Игги двинули вниз по улице.Погода стояла отвратная – город заливало лучистое раскаленное солнце, нагревающее спину и слепящее глаза. И никакого намека на присутствие в здешних краях ветра. Штиль. Еще бы, лето на дворе.– Зайдем в лавку мистера Кричмена? – спросил я, щурясь от яркого света.– Опять глазеть на те ужасные маски, что пылятся у него на витринах? – Игги вытер вспотевший лоб о рукав футболки. – Ты ведь не собираешься их покупать?– У меня пока недостаточно денег.– Зачем тебе они? Сейчас же не Хэллоуин.– Но ты видел, какие они жуткие!– Очень, – согласился друг.Он внезапно остановился, приложив руку ко лбу козырьком.– Смотри! – воскликнул Игги, указывая рукой на дорогу. – Кажется, там раненый голубь.Мы подбежали к распростертой на горячем асфальте птице, склонившись над ее хрупким, едва живым, изодранным в кровь тельцем. Голубь не шевелился. От него струйками расползалась кровь, образуя лужицу.– Надо взять его с собой, – предложил Игги.– Зачем? Он, наверное, давно сдох. Пошли отсюда, – сказал я, махнув рукой. – Жарко невыносимо.– Мы же не можем вот так это оставить. Нужно помочь, – не сдавался друг, топчась вокруг мертвой птицы. Хотя она, кажется, не была такой уж и мертвой, как мне думалось, слабо двигая сломанным крылом.– Ага, давай найдем тех, кто это сделал и поколотим. Ты что, заделался у нас в спасатели пернатых? Ему уже ничем не поможешь, – сказал я, принимая многозначительный вид. – Кости раздроблены, перья выдраны, внутреннее кровотечение. Ты, парень, не жилец, – сказал я птице, уставившись в ее стеклянный глаз.– Зачем ты так говоришь? – обиделся Игги, опуская брови. – Это ужасно.– Да чтобы мы не теряли времени даром. Лавка закрывается через два часа, и я не хочу опоздать из-за какого-то чертового голубя! – всерьез вспылил я.Он вдруг вскинулся вверх, раскинув крылья, и издал какой-то жалобный вопль, устремляя на меня слишком ясный для безмозглой птицы взгляд. Мне стало не по себе.– Кев, что происходит? – спросил Игги.Но я не ответил, не в силах оторваться от голубя.– Ты это видишь? – произнес я изумленно, стараясь сохранять спокойствие.– Вижу – что?Но уже через пару секунд птица беспомощно свалилась на землю и умерла. Теперь уже насовсем.Сердце билось, как при длительном забеге, но я точно видел. Этот пронзительный взгляд, до ужаса похожий на человеческий, взывающий о помощи.Кто-то положил руку мне на плечо, и как будто по всему телу прокатился электрический заряд. Я вздрогнул и резко развернулся, встретившись лицом с тем кошмарным мужчиной с черной бородой. Он выпучил на меня пристальные разноцветные глаза, крепче сжимая плечо, от чего я вскрикнул.– Все отзовется, – тихо шептал он, – все отзовется. Тебе все отзовется...Наконец он ослабил хватку, и я отпрянул, налетая на Игги, который замер на месте и уставился на ужасающего вида незнакомца, одетого в какой-то старомодный плащ. На щеке у него, чуть под глазом, красовалась огромная бородавка, сгорбленный нос, длинные черные волосы спадали ему на плечи. Он довольно осклабился, ткнув в меня указательным пальцем, и захохотал, как сумасшедший.– Кто это, Кевин? – прошептал мне на ухо Игги полуживым от страха голосом.Я лишь покачал головой, не способный выдавить из себя и слова.Старик щелкнул двумя пальцами, мы с Игги разом моргнули. И он просто исчез... то есть, не похромал, как это делают обычные, нормальные люди в его возрасте, с ворчанием, оханиями и аханиями, медленно и печально, нет, вовсе не так! Он именно что растворился в воздухе, как какая-то астральная проекция! И мне не показалось. Я спрашивал у Игги, и он со мной полностью солидарен. Он видел то же, что и я.«Тебе все отзовется, – до сих пор слышал я эту фразу в своей голове, – тебе все отзовется. Что бы это значило? Судя по всему, мне это только предстоит выяснить...»Продолжение следует...

Ключевые слова: Дети ужас зло страшный сон смерть авторская история

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