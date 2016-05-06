Съемщики

ForrestDog Просмотров: 57 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 12:58 by

В советские еще времена отец у меня военный был. По службе в Германию поехали с ним всей семьей. Школу там и заканчивала. А в институт поступать поехала в Россию, вместе с отцом. Пока экзамены сдавала, жили с отцом вдвоем в квартире, что ему выдали еще до нашего отъезда. А когда я поступила, отец уехал обратно в Германию. Ну а я осталась жить одна. До нашего приезда мы комнату сдавали одну. Квартира двухкомнатная. Когда приехали, комнату ту закрыли, потому что и не нужна она вроде была. Квартира типичная хрущевка, большая комната проходная, в ней и жила я.Первый курс. Учеба в Москве. Ездить до института на электричке около часа. Плюс еще метро. Уставала, конечно, на всякие глупости времени не было. Приезжала, перекусывала и спать. А если зачет - всю ночь учила при лампе. Где-то через полгода тихой, но нервной жизни получаю телеграмму от отца: "Еду. Жди." Ну и дата стоит. Из телеграммы ясно, что приедет через дня четыре. Обрадовалась, конечно, одной-то скучно.Я в тот вечер решила в ванной понежиться. Тем более, что экзамены семестра сданы и я так сильно занятиями не загружена. После принятия ванны пошла спать.Просыпаюсь - вода капает из крана. Квартира новая. Дом новый. Года нет. Сантехника барахлить не может. Пошла проверить. Захожу - ванна полная. А слив не закрыт. Наверное, забилось? Ну ладно, прочистила, вода слилась. Пошла я дальше спать. Но поспать не удалось, так как опять начала капать вода. Но это оказалось совершенной ерундой, потому что за стенкой я услышала яростные крики. Мужчина орал на женщину. Кидал вещи. Женщина рыдала, визжала. Таскал он ее по всей квартире, видимо. Сами понимаете, хрущевка, стены картонные. Ничего себе, я подумала, соседи тихие были всегда, а тут такой концерт.Так до утра и провертелась под вопли.На следующую ночь такая же история. Причем по тому же сценарию. Опять ванна забилась. Ну а как она забиться могла опять? Волосы у меня длинные, конечно, но не лезут так сильно, чтобы за день забить слив. Это я тогда лысая стать должна. Да и не сижу я в ванной сутки напролет. Прочистила - легла.Крики! Да что ж это такое? Я уже начала прислушиваться. Тут к крикам добавилось хлопанье дверьми. Я в глазок пошла смотреть - тишина. В комнату возвращаюсь – все слышно. Может быть, ругаются через стенку в квартире, что в соседнем подъезде? Я к маленькой комнате подошла и удивилась. Ругаются за дверью! Это было точно, потому что слышно было даже дыхание. А дверь на замке, ключа нет у меня. Тут как что-то в дверь полетит. БАБААХ!!! Я аж отскочила. Привидения? Пф, ерунда какая. Или там кто-то так и остался жить? Тогда дверь зачем закрыта? Это уже совсем бред очевидный. Пытаясь найти объяснения мыслимые и немыслимые, я просидела на кухне, пока все не утихло. Так и уснула на стуле.Накануне приезда отца началось что-то еще страшнее. Днем после ночных пыток криками решила открыть ту дверь. На двери висел обычный амбарный замок, небольшой. Позвала знакомого, он мне его и срезал. Дверь открыли - обычная комната. Пыльная, правда. Типичный шкаф, диван-кровать. Стол и кресло. Какие-то вазы. Часы. В общем, ничего особенного. По тем крикам, что я слышала, тут должен быть разгром, как после войны. Дверь запирать я не стала, подумала, крики начнутся, я посмотреть хоть пойду, ну или убедиться, что это действительно соседи, а не дома у меня творится (в чем я почти уже была уверена). Да, было страшно, но я надеялась на то, что этому можно найти объяснение.Настроившись на бурную ночку, я легла. Только начав дремать, услышала, как капает вода. Я не обратила внимания, потому что это было настолько не важно, так как в соседней комнате уже были слышны голоса. Сначала тихие, но напряженные. Женский и мужской. Слов мне было не разобрать. Было лишь понятно, что ругаются. Я села на кровати и прислушалась. Разговор начал набирать обороты, все громче и громче. И тут женский голос завизжал, а мужской будто заревел! И тут уже полетели предметы. Сначала в стенку, разделяющую комнаты в квартире, а потом предметы начали летать и в моей комнате, биться посуда в кухне. Мигать свет. В общем, все как положено! От криков звенело в ушах. От шума хотелось рыдать, слезы, наверное, текли, но я ничего не чувствовала. У меня была настолько сильная паника и шок, что я просто сидела, вцепившись в одеяло и наблюдала. О том, чтобы пойти и посмотреть, что там, в комнате, и речи не шло. И сомнений не осталось, что творится это все не у соседей, а у меня дома! Только кто ругается, я не вижу!Когда шум стих, я услышала, как льется вода. Не просто капает, а именно льется на полную мощность. Я долго не могла заставить себя встать, но побоявшись затопить соседей, все-таки отправилась в ванную. Что я там увидела... Точнее, как у меня сердце не разорвалось от того, что я увидела, я не знаю. Вся ванна была в крови. Полная ванна не воды, а кровищи! Темной такой, почти черной.Схватив пальто и ботинки, я выбежала в подъезд. Так до утра там и просидела, трясясь. Пока отец не приехал.Увидев его, я бросилась к нему на шею и рыдала минут 15. Не могла никак ему ничего объяснить. Он, конечно, заволновался, спрашивал: "Что случилось? Кто тебя обидел?" Более-менее успокоившись, я только лишь и смогла сказать, что в квартиру я не пойду! Отец возразил: "Да что там такое? Воры, что ли, залезли?" Я заикаясь еле-еле ему ответила: "Ванна. Кровь. Крики." Он на меня поворчал, мол, заучилась ты совсем, затащил меня в квартиру. Отправился руки мыть, а я чуть не рыдаю! За ним вбежала - ванна пустая! Ни следа от увиденного мною ночью! Он на меня как на безумную посмотрел. Конечно, глаза круглые, трясет всю.Чай пить пошли, я его и спрашиваю - а кто жил в комнате? Он как-то отстраненно сказал, что семья жила. Девчонка с мужем.Спрашиваю:- А ты их хоть хорошо знал? Как они съехали? Это ты их попросил, потому что я приехала?- Да. Так и было.И тему резко перевел. Я подумала, а чего это он как будто скрывает что-то? Учитывая пережитый мною ужас, я не отставала:- ПОЧЕМУ ОНИ СЪЕХАЛИ?! - я чуть не орала на отца.Нашла силы рассказать ему, что происходило здесь эти дни. Отец спокойно выслушал меня и говорит:- Перед тем как в Германию уехать, мы решили сдать квартиру. Ну, ты и так это знаешь. С матерью твоей нашли эту пару. Нормальные, спокойные люди. Договорились об условиях и разъехались. А помнишь, я на два дня улетал из Германии?- Ну, помню. Конечно, сорвался, не сказал ничего даже.- Ну так вот почему и уехал. Связались со мной. Попросили срочно выехать. Я думал, по службе. Оказалось, нет. Пара эта, прожив пару лет, ссориться начала. Муж как с катушек съехал. Говорят, пил он очень. Ревновать ее стал ко всем. По вечерам бил ее, таскал по всему дому. Она не выдержала и в милицию обратилась. Его забрали. А вернулся он и в ту же ночь утопил ее в ванной. Потом порезал ее на куски и в речку кинул. А сам через несколько дней в той же ванне вены порезал себе, осознал, наверное. Да и побоялся наказания. Соседи милицию вызвали, когда он уже разлагаться начал, запах-то пошел по дому. Вот меня и сорвали домой, хозяин-то квартиры я. Соседи рассказывали, что он ходил те дни, пока не помер, как безумный, все имя ее повторял. Его спрашивают - где жена-то? А он - бросила меня, бросила.

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