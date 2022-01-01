Стул 666

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

HIDEO KUZE Просмотров: 344 Комментарии: 0 +2 Вчера, 21:10 by

Я купил этот стул на рынке.День был самый обычный. Предмет бросился мне в глаза почти сразу. Ничем особым похвастать он не мог: высокая спинка, подлокотников нет, бежевая кожа – как раз такие ставят на кухне. Его я поставил в комнату взамен старого компьютерного кресла, которое почти вконец развалилось. Стул стал ему неплохой заменой, во всяком случае пока не накоплю на более подходящую вещь.Сняв с него упаковку, я пошёл принять душ, довольный своим приобретением. Когда вернулся, то увидел стул уже в другом месте. Это меня озадачило. Решив, что просто забыл, куда его изначально ставил, размышляя о делах, пока принимал душ, я сел на него, включил компьютер и принялся обрабатывать необходимые документы.Ничего особенного не происходило.Забыл сказать: стул стоил девятьсот девяносто девять рублей с копейками – число Зверя наоборот. При виде цены эта ассоциация всплыла в сознании сама собой. Я решил отмахнуться от глупых предрассудков – не в Средневековье ведь живём. В первую неделю всё шло как обычно, но потом по ночам я стал ощущать в комнате чьё-то присутствие. Прежде такого со мной не случалось. Я не раз включал свет, чтобы убедиться в своём одиночестве. Дело дошло до того, что я взял с собой фонарик и периодически освещал им комнату. Стул стоял на своём месте.Я стал плохо спать из-за этого. Работа не клеилась. Друг сказал, что это от переутомления, плюс мои выдумки. Люди не раз сходили с ума, придавая излишнее значением ничтожным вещам. В некоторых странах даже нет обозначений тринадцатого этажа. Как бы то ни было, мне становилось хуже. Я даже стал бояться возвращаться домой, но мне приходилось. Однажды, придя с работы, я обнаружил свою канарейку мёртвой, хоть ещё вчера она была совсем здорова. Стул вновь стоял не там, где я его оставил – он был на кухне рядом с клеткой моей мёртвой питомицы.Вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Вернуть стул я уже не мог, разве что выбросить. Идти к психиатру не хотелось: мне бы тут же объявили уйму диагнозов и прописали тонну таблеток по нехилой цене. Я поступил по другому – поставил на стул икону, после чего вышел на улицу проветриться и прийти в себя. Был ясный осенний вечер, город наполнял шум машин, дома смотрели на меня горящими окнами. Я прождал около часа, после чего вернулся домой. Всё осталось как прежде, икона стояла, прислонённая к спинке стула. Когда я убрал её, то обнаружилось, что она оставила на нём ожог.Я решился: взял стул и отнёс его на свалку.Утром он ждал меня снаружи перед дверью. Ожог никуда не делся. Меня охватил дикий страх пополам с яростью. Я схватил стул и вновь выбросил его на свалку. В тот день мне удалось попросить отгул с работы. Я пошёл прямо в церковь, где всё рассказал батюшке. Тот не верил в значение чисел, но порекомендовал накупить церковных свечей и осветить ими квартиру. Я так и сделал, в итоге создав дома готическую атмосферу. Забыл сказать, что у подъезда собралась небольшая толпа. Как оказалось, моя пожилая соседка – хорошая была женщина, добрая, упала с лестницы и свернула шею. А упала она, споткнувшись об стул, что вновь ждал меня у порога. Никто не знал, что стул мой. Я в третий раз его выбросил, но перед этим сделал так, чтобы он уж наверняка не вернулся, а именно разломал его об тротуар.В ту ночь, когда я ни в одном глазу сна не видал, сидя в кресле в освещённой свечами квартире, на входную дверь обрушился град стуков. Никто ко мне не мог прийти, никого я не ждал, а кроме покойной соседки ни с кем другим я в доме не общался, посему стоически игнорировал шум. К нему добавились дверные звонки, причём звучали они с возрастающей скоростью, что технически было совершенно невозможно.Нужно ли говорить, что так жутко и страшно мне не было ещё никогда в жизни. Я заткнул уши и громко читал молитву «Отче наш» - единственную, которую знал. С первыми лучами солнца всё прекратилось. Я сидел в кресле, подобрав ноги, сжимая в руке единственную догорающую свечу и почти без сил вновь и вновь повторял молитву. На телефонный звонок я ответил не сразу. Звонил мой шеф, дабы узнать, почему я не на работе. Я соврал, что заболел и добился больничного, стараясь скрыть дрожь в голосе. С ней, к слову, слова звучали убедительно. Попрощавшись, я отключил связь, еле встал и на дрожащих ногах подошёл к входной двери. Через глазок виднелась пустая лестничная площадка. С иконой в руке, я с опаской открыл дверь и убедился, что стула нет, но глянув на дверь с другой стороны, обнаружил на ней вмятины и царапины. Не вовремя выглянувший сосед, собравшийся вынести мусор, обратил на это внимание и несказанно удивился. На вопрос о состоянии двери я лишь ответил, что это какая то чертовщина, после чего, заперся, прошёл в гостиную и без сил рухнул на диван, прижимая к груди икону. Солнце уже светило вовсю.

Ключевые слова: Стул покупка свалка необъяснимое

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