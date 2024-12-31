Свеча с красным фитилем

Новость отредактировал Летяга - 31-12-2024, 09:57

Причина: Стилистика автора сохранена

astrelez Просмотров: 273 Комментарии: 0 +1 31-12-2024, 09:57 by

Жила на свете одинокая девушка. Была она простушкой, не красавицей, не умницей, но и не уродкой. В деревне, где она жила, было много девушек и мало парней. Так случилось, что никто не обратил на нее внимания, и она осталась одна доживать свой век вековухой. Больше всего на свете девушка хотела ребенка. По ходу жизни родить ребенка ей не удалось, и тогда она пошла к ведьме.Взамен окорока и трех мотков домашней пряжи ведьма вручила ей свечу с красным фитилём. В День всех святых она должна была приготовить ужин из тринадцати блюд, среди них обязательно должны были быть кровавый ростбиф, жареные лягушачьи лапки и вино из одуванчиков. Ровно в полночь нужно было снять с себя крест, погасить везде светильники и зажечь свечу с красным фитилём. Свечу нужно было поставить на подоконник окна, которое смотрит на запад. Затем нужно было сесть за сервированный на двоих стол и ждать. Так она и сделала.Очнулась наша героиня рано утром в своей кровати, свеча была погашена, ужин съеден, вино выпито, но кем и когда... Через девять месяцев она родила мальчика. Мальчик рос красивым и ласковым. Он очень любил маму, а мама души не чаяла в сыночке. Лишь раз в году, в ночь дня всех святых, мальчуган впадал в приступ, он начинал метаться в постели, скрипеть зубами и что-то бормотать сквозь сжатые зубы. На утро он ничего не помнил и весь год был чудесным ребенком. Так продолжалось 12 лет, и снова наступил день всех святых...На следующее утро к ним заглянула с утра соседка, чтобы вместе им пойти в церковь на мессу. Но на стук никто не ответил, тогда любопытная соседка толкнула дверь хижины, она оказалась не заперта. Внутри хижины всё было залито кровью, на стенах были намалеваны какие-то странные символы. Перепуганная женщина поспешила в церковь и рассказала там о том, что она видела. Толпа, возглавляемая отцом Раулем де Раженом, местным пастырем, поспешила к месту предполагаемого преступления. Сопровождаемый тремя смельчаками отец Рауль прошел в дом и в спальне обнаружил растерзанное тело хозяйки дома, оно было расчленено, как скотина после убоя. Живот был вспорот, отсутствовали внутренности. Под подозрение попал сын хозяйки, тело его не было найдено, и отец Рауль пришел к выводу, что сын убил мать и провел какой-то демонический ритуал. Немедленно присутствовавшие вспомнили, откуда взялся этот мальчик.Через некоторое время добровольцы приволокли ведьму. Ее избили и пытали. Под пытками ведьма призналась, что она сговорилась с дьяволом и провела ритуал рождения дьявольского отродья и что по достижении тринадцати лет дьявольское отродье проявляет свою сатанинскую сущность, что и произошло с сыном этой женщины. После признания отец Рауль приказал воткнуть в рот ведьмы кляп, связать ее и как сообщницу, а возможно, и подстрекательницу убийцы, сжечь вместе с хижиной и трупом матери дьявольского отродья.Через год в Марджеридских горах Зверь убил свою первую жертву...

Ключевые слова: Ведьма Оборотень дьявол Девушка ребенок Смерть авторская история

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