Лост Медиа из альтернативного СССР.

Новость отредактировал Летяга - 20-12-2024, 19:31

Причина: Стилистика автора сохранена

Яна Юровская Просмотров: 223 Комментарии: 0 +2 16-12-2024, 18:52 by

Мой отец был одним из ликвидаторов чернобыльской катастрофы. Сколько я помню, он постоянно и при любых удобных случаях рассказывал о тех событиях, в деталях описывая мне пожар на станции, об экстренной эвакуации гражданских из города и об ужасном влиянии радиации на организм человека. Он видел всё это, и таким образом воспоминания о прошлом не давали ему спокойно жить. Одержимость всем, что связано с атомом, начинала спустя время граничить с самой настоящей шизофренией. Отец боялся радиации, и уж особенно он боялся ядерной войны, даже когда СССР прекратил своё существование, и нам на какое-то время удалось примириться с США. Плюс разные антинаучные передачи в духе современного Рен ТВ окончательно добивали больной рассудок папы, у которого теперь в голове помимо простого страха стали развиваться всякие теории заговора. Одна теория была безумнее другой. Мы с матерью, конечно, терпели его. А потом произошло то, к чему мы совершенно не были готовы. Отец исчез. Как будто просто взял и испарился. Вышел на улицу и не вернулся. Все попытки найти его с помощью листовок с фотографиями, милиции не привели абсолютно ни к какому результату. Так прошло десять лет, пока однажды, в 2008 году, папа не был найден в Мурманске. Как рассказали нам очевидцы, он появился на одной из центральных улиц города в декабре месяце в полуголом виде. Состояние его было истощённым, на пальцах рук отсутствовали ногти, всё тело и особенно спина была в ссадинах и шрамах, а в правой руке он сжимал видеокассету, где красным маркером красовалась непонятная надпись: «Звеги».Безумец ходил так по улице и отчаянно выкрикивал наш домашний адрес с номером телефона, после чего упал и долго не приходил в сознание, пока несчастного не отвезли в ближайшую больницу. Срочно выехав в незнакомый для нас город, отец так и не смог нам с матерью объяснить, как оказался в Мурманске, кто его похитил (если, конечно, кто-то его похитил), и где он пропадал последние десять лет. И только одному мне, в ночь перед своей смертью, папа поведал небольшую часть тайны, когда я сидел в его палате с 13 по 14 декабря 2008 года. К сожалению, я ни всё понял, поскольку язык бедолаги сильно опух от непонятных ожогов, но основная суть была такова:- Он не помнил, что произошло, когда вышел из дома, пропав в итоге на столько лет. Однако папа очень хорошо запомнил и изучил тот альтернативный мир, в котором оказался.- Мир этот был нашей точной копией с несколькими историческими изменениями. Октябрьская революция 1917 года произошла, собственно, не в октябре, а в июне. Император Николай Второй и царица Александра Фёдоровна не были убиты в Ипатьевском доме, а преданы были суду и публично казнены, как в своё время были казнены король Франции Людовик Шестнадцатый с Марией Антуанеттой. Часть царских детей выжило. Девочки уехали в Канаду и прожили так до самой смерти, а цесаревич Алексей активно поддерживал финансово Третий Рейх, желая таким образом вернуть монархию в России. Ну а цесаревна Анастасия пропала без вести в ходе взрыва одного теплохода под Уралом. В 1918 году её отдельно перевозили в безопасное место от боёв, как политическую заключённую. Так что в другом мире легенды о её чудесном спасении и разные лжецаревны также присутствовали, как и у нас. В ходе гражданской войны с Колчаком было использовано неизвестными биологическое оружие, из-за которого послевоенная советская Россия переживала серьёзную эпидемию вместе с большой экологической катастрофой. Численность населения была серьёзно понижена. Это была одна из тех причин, почему в Великую Отечественную войну СССР был на грани полного порабощения, но Советский Союз в итоге выиграл, создав раньше американцев ядерную бомбу и сбросив её на Берлин и на Дрезден. Наступил мир, но ненадолго.- Как потом под конец рассказал папа, ту кассету (которую он всё также сжимал в руках, словно от этого зависело что-то очень важное) ему удалось утащить из некой «коммуны». Как я понял, это была сеть бункеров по всей стране, что массово строились при некоем маршале Дроздове на случай ядерной войны.Истинный кошмар отца, то, чего он так боялся, в итоге реализовалось в другом мире. Вместо перестройки случилась катастрофа. Именно в одном из таких бункеров последние десять лет мой бедняга и существовал, где всем правила некая тоталитарная секта, именуя себя «биокоммунистами». И в отличие от самой коммунистической идеологии, где проповедовалась идея: «человек человеку — друг», то у биокоммунистов же всё было иначе: «человек человеку — волк, выживает сильнейший» и т. д. Общество в их подземном государстве было разделено на три фракции. Класс номер один — элита. Второй класс — рабочие. Третий класс — рабы. Последние — это были люди самого низкого сорта, которых использовали как живые дрова для поддержания отопления в жилых комплексах, а также для производства тушёнки. Делалось это по причине острого дефицита необходимых ресурсов, полностью подменяя всё на человеческую плоть и кровь. Как можете догадаться, по заверению отца, он оказался среди рабов. Все эти десять лет он отчаянно боролся за жизнь, пытаясь всеми способами не стать пеплом, ну или хотя бы едой. Он вспоминал каждое пережитое такое мгновение со слезами. Для меня же всё это было каким-то бредом сумасшедшего. Мне хотелось прервать его поехавшую историю, но папа через плач продолжал и продолжал. И только к пяти утра бедняга устал и сам не заметил, как уснул посреди рассказа, а к двум часам дня он умер. Тихо, спокойно, во сне. Отец так и не поведал мне, как же в итоге ему удалось спастись из безумного альтернативного СССР, и для чего конкретно служила ему видеокассета со странным, совершенно непонятным словом «ЗВЕГИ».Совсем недавно я решил оцифровать то, что ему удалось утащить вместе с собой как живое доказательство ещё одного мира. Впервые посмотрев эту запись в 2008, я испытал дикий шок, но потом чувства мои сменились на другие. Словно я стал ощущать эту кассету как нечто большее. Как будто я один из тех людей, у которого на руках имеется уникальный кинематографический свиток, которому больше тысячи лет. Свиток, что запечатлел чужие обряды и традиции, пусть и из другой реальности. Теперь я одержим этим миром. Я хочу оказаться в том мире, хоть он и страшен, и бесчеловечен. Но всё-таки, почему отец так и не рассказал мне, что означает это долбанное, очень навязчивое слово – ЗВЕГИ?!!

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