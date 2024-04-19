Лазурный ужас SCP-006-FR

Новость отредактировал Estellan - 19-04-2024, 22:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

SCPContainmentBreachFan Просмотров: 212 Комментарии: 0 0 19-04-2024, 22:42 by

Объект № : SCP-054-FRУровень угрозы: ОранжевыйКласс объекта : ЕвклидОсобые условия содержания: На всех пляжах, где наблюдается проявление SCP-054-FR, установлен охранный периметр на расстоянии 1 км от береговой линии.Описание: SCP-054-FR представляет собой явление, затрагивающее определённые морские волны у западного побережья ████████ █████ и на восточном побережье островов ████, ██████, и ███████. Явление заключается в физической трансформации волн в виде пасти большой белой акулы. Такая волна способна двигаться со скоростью в три раза больше обычной в случае, если между ней и берегом находится неводное животное, в том числе человек. Травмы, нанесённые пострадавшим от SCP-054-FR, напоминают укус белой акулы, но оказываемое при "укусе" давление увеличивается при повышении высоты волны. Как правило, травмы представляют собой ампутацию одной или нескольких частей тела, но известны и случаи полного исчезновения жертвы. Повреждение в 68% случаев смертельное, наносится во время распада волны при ударе о жертву. Вероятность возникновения SCP-054-FR существенно возрастает, если упомянутые выше люди находятся на расстоянии до 250 м от берега. Жертвами становились пловцы, водолазы, пассажиры водных транспортных средств небольшого размера, но в основном - серферы.SCP-054-FR проявляется только на одной части ближайшей к жертве волны, и шансов быть атакованной у потенциальной жертвы больше, если она находится близко к этой части. После проявления пострадавшая от SCP-054-FR волна ускоряется вплоть до ███ км/ч. Кроме того, проявление бесшумно и непредсказуемо. Тем не менее, отмечено, что эффективным методом защиты является погружение под волну перед ударом.SCP-054-FR способен проявляться на волнах высотой минимум 4 м, но верхний предел высоты, которого может достигать волна, неизвестен.Приложение 054-A: Серия экспериментов показала, что помещение в воду в районе, подверженном проявлениям SCP-054-FR, нескольких литров крови (не человеческой) вызывает формирование проявления в течение 2 минут, и волна падает на месте помещения крови в воду. Ещё одна серия испытаний с человеческой кровью (собранной в больницах Фонда) вызывает такую ​​же реакцию, но всего за 60 секунд, в среднем. Реакцию наблюдали, помещая в воду пакет крови.Приложение 054-B: Наблюдалось поглощение волной SCP-054-FR нескольких морских птиц, приблизившихся к волне высотой более 4 м. SCP-054-FR, однако, лишь изредка реагируют на птиц, гораздо чаще нападая на человека.Приложение 054-C: Основываясь на всех наблюдениях, можно сделать вывод, что раненые существа, кровь которых распространяется в воде, имеют примерно в 4 раза больше шансов стать жертвами SCP-054-FR, чем здоровые. С другой стороны, существа, которые были не ранены, но обездвижены или серьёзно ограничены в плане движения в воде, никогда не становились целью нападения SCP-054-FR.Приложение 054-D: Все попытки атаковать проявления SCP-054-FR оказались неудачными, пули исчезают при контакте с волной. Кроме того, попытки замаскировать запах человека также не увенчались успехом, SCP-054-FR не реагирует на приманку должным образом.Автор - неизвестен.

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