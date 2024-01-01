Квакеры

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:59

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 22 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:59 by

- Может, всё-таки убавишь свою музыку?- Что ты говоришь?- Я говорю… Убавь. Свою. Музыку!- Ничего не слышу!Серый пикап мчал по дороге, разнося по округе тяжёлую музыку. Двое парней, два брата, только что покинул город, чтобы хорошенько отдохнуть на природе. Сэм, тот, кто не убавлял музыку, подпевал под песню, ритмично постукивая пальцами по рулю. Ричарду приходилось всё это терпеть, наслаждаясь видом из окна. Конечно, он любил хард-рок, но от столь громкого звучания уже трескалась голова. До Сэма не достучаться, он ушёл в свой мир; лишь дорога и музыка.Лето – чудное время. Хоть солнце уже спряталось за горизонтом, на улице всё ещё было светло. Приятный прохладный ветерок задувал в кабину приятный аромат листвы. Тепло, что накопилась за день, не собиралась уходить до самой ночи. И что может быть лучше кемпинга в такую пору?- Знаешь, за что я люблю природу? – начал Сэм, убавив всё-таки музыку.- Даже представить не могу, - в голосе Ричарда прозвучало облегчение.- Можно слушать музыку на полную громкость, - Сэм широко улыбнулся, и вновь на полной громкости звучит одна из песен группы Slayer.- О Боже…Город остался позади, теперь ребята под властью леса.- Мы совсем скоро прибудем на место, - уведомил Сэм.- Уже практически стемнело, - Ричарда прикрыл глаза, прислонившись лбом к стеклу.- Сейчас лето, не так темно ночью!- Знаю, знаю. Просто все эти поездки сильно утомляют.- Потерпишь, ещё немного, и мы приехали.Минуя следующий поворот, под свет фар попалась некая фигура. Сгорбленный, среднего росточка силуэт переходил дорогу.- Сэм, смотри!- Вот чёрт…Визг тормозов, автомобиль чуть не сбил таинственного пешехода. Проехав ещё чуток, машина остановилась.- Кто это был? Мы его сбили? – возмущался Ричард, только открыв дверцу.- Не должны, - Сэм быстро выскочил из машины, и резко встал, его глаза округлились от ужаса.Тот самый пешеход, который чуть не попался под колёса, оказался человекоподобной лягушкой. Выглядывая из кустов, существо рассматривало людей, явно само испугалось произошедшего.- Что это? – Ричард протирал глаза, не веря тому, что видит.- Не знаю, и знать не желаю. Быстро в машину, - Сэм с той же скоростью запрыгнул в салон. Следом и Ричард.Как только пикап тронулся, Сэм поглядывал в зеркало заднего вида. Нечто вышло из кустов, провожая ребят взглядом. Ричард старался не смотреть, но голова сама оборачивалась назад.Весь оставшийся путь они молча колесили по дороге. Настроение резко сменилось на подавленное, желание отдохнуть на природе вовсе иссякло. Ребята просто боялись смотреть по сторонам, на лес, где может скрываться одна из тех прямоходящих лягушек с человеческий рост. Сэм не сразу заметил, как бензин практически на нуле. Проезжая мимо бензоколонки, уж тогда он обратил внимание. Ричард тут же вышел из машины, когда Сэм начал заполнять бак. Он бродил вдоль стеллажей, страх проявил у него аппетит. Мысли путались, взгляд бегал по различным закускам – брал всё, что под руку попадётся.- Ты слышал? Квакеры вновь стали показываться.- В твои-то годы верить в такую чушь…- Это правда! Я тоже видел их!- Ну-ну, хватит уже. Всех клиентов распугайте своими страшилками.Ричард выглянул из стеллажа, чтобы оглядеть беседующих. Трое мужчин, один из них кассир, двое других выглядели как типичные охотники.- Пару дней назад целая толпа выскочила на дорогу, облепив автомобиль Артура, вот и попал он в аварию.- Артуру надо было стёкла нормально почистить, тогда бы в то дерево не врезался.- Господи, Марк, ты его знаешь, он всегда следил за своей машиной.Пока говорящие спорили, Ричард подошёл к кассе. Кассир пробивал товар, продолжая спорить со своими товарищами. Ричард внимательно слушал их разговор, всё больше боясь в душе. Те самые квакеры, те самые большие лягушки – только мысль о реальности их существование заставляла коленки трястись. После оплаты Ричард чуть ли не выбегает из магазина, возвращаясь обратно в пикап.- За бензин оплатил? – Сэм не сразу замечает еду в руках брата.- Угу, - кратко ответил Ричард.- Ты чего такой встревоженный?- Ничего. Давай просто вернёмся в город.- Лучше давай сперва перекусим, - пикап чуть отъехал от заправки и встал на обочину.Сэм аккуратно берёт пачку чипсов и сок, Ричард тем временем не собирался начинать трапезу. Он смотрел в окно, во мрак леса, боясь увидеть морду той зелёной твари.- Ты чего не ешь?- Дома поем.- Слушай, брат, возможно, нам всё это показалось. Если нет, то просто какой-то чувак в гиперреалистичном костюме лягушки решил прогуляться по лесу. Скорее всего, сбежал с какой-то сходки…- Я не знаю, что и думать, Сэм… В магазине двое охотников говорили про неких «квакеров».- Господи, ты поверил в байки недоохотников с алкогольным стажем.Ричард лишь тяжело вздохнул, решился всё-таки приступить к чипсам. Ребята молча перекусили, и повернули назад, в сторону города. В след уезжающего пикапа смотрели несколько пар глаз из леса.- Квакеры – забавно название, не правда ли? – усмехнулся Сэм, - Будто из детского мультфильма. Знаешь, из утренних программ для карапузов, так обычно называют персонажей. Ну, ты понял…Ричард молча слушал, что говорил брат, уже немного засыпая. Он уже не думал о произошедшем, хотелось поскорее приехать домой, но визг тормозов вернул его обратно в реальный мир.- Что случилось? – устало поинтересовался Ричард, сфокусировал взгляд на дороге.Впереди стояла толпа гигантских лягушек. С неким любопытством смотрели на пикап, издавая чистое кваканье, как самые обычные лягушки. Держались они на приличном расстоянии, всё-таки немного боялись машины. Ребята с ужасом наблюдали за ними, не в силах что-нибудь сказать.- Дави их! – первым нарушил тишину Ричард.- Ты серьёзно? – Сэм мотал головой, не желая верить в происходящее.- Я сказал, дави их, твою мать!Сэм до упора нажал на педаль газа, пикап поехал прямо на квакеров. Парочку удалось сбить с ног, остальные запрыгивали на автомобиль, отчего Сэм не видел дороги, и пикап влетел в дерево, придавив одного из зелёных. На миг братья потеряли сознания. Звук клаксона нарушал лесную симфонию. Из-под капота шёл дым, пикап уже не в состоянии ехать дальше. Другие квакеры попрятались кто куда.Первым пришёл в себя Сэм. Головная боль отдавалась сотнями кувалдами по черепной коробке, он не мог стоять на ногах нормально. Вывалился из водительского сиденья, с трудом выбив дверцу, и отполз в сторону.- Сэм! Сэм, ты живой?! – раздался голос брата.Ричарда зажало, левая нога ранена – сам он не мог выбраться. Сэм с недоумением смотрел на корчующего от боли брата, пытаясь разобраться с мыслями.- Я… Я сейчас позову на помощь… - Сэм вышел на пустующую дорогу.Уже совсем темно, мало кто бы проехал в такое время. До заправки идти достаточно далеко. Сэм чуть ли не плакал от безысходности ситуации. Словно в безумном страшном сне, и ты всё никак не просыпаешься. Послышался крик Ричарда. Квакеры его уже достигли, один из них, прямо на месте, заглатывал бедного парня заживо. Сэм не успел спасти брата. Он прятался за деревом, наблюдая за тем, как ноги Ричарда дёргались, сквозь кожу прямоходящей лягушки выделялась его лицо и ладони – он всё ещё боролся за жизнь. Через пару минут и ноги пропали, парня уже никак не спасти.- Боже, спаси и сохрани… - Сэм перекрестился и выбежал вновь на дорогу.Он бежал и бежал, покуда держался на ногах, не разбирая, куда именно бежит. Слежки за ним не было, Сэм не слышал ни звуков шлепков лягушачьих лап, ни кваканья. Надежда на спасенье возгорелась в нём. Вдруг сейчас, в любую секунду, покажется свет фар мимо проезжающей машины, но этого не происходило. Ноги становились ватными, силы покидали парня. Сэм не бежал уже, шаркал, падая на каждом шагу.Ещё пару метров, и Сэм упал, не чувствуя своего тело. Усталость взяла своё; надежды больше нет. В последний момент вдали сверкнули фары. Сэм с трудом поднялся, вглядываясь – на миг пришла мысль, что ему кажется. Но нет, кто-то ехал в его сторону. Парень кое-как дополз до обочины. Совсем скоро автомобиль проедет, его спасут.Кто-то схватил его за ноги. Сэм обернулся. Он даже не закричал. Зелёный монстр, лягушка с человеческий рост, утащила его в лес, свободно передвигаясь на своих задних. Машина проехала мимо, водитель даже не подозревал, что чуть не стал свидетелем очередного пиршества квакера. В кустах как раз началась драка между двумя человекоподобными земноводных за жертву.

Ключевые слова: Дорога пикап братья лягушки авторская история

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