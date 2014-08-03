Это шутка!

Элла Жежелла Просмотров: 122 Комментарии: 7 +4 Сегодня, 09:31 by

Катя, весь день прогуляв по магазинам, вернулась домой. На пороге её встретила мать, она явно была чем-то обеспокоена.— Что случилось? — спросила девушка.— Тётя Таня звонила... Олег... — мать начала плакать.Катя невольно выронила пакеты с обновками из рук.— Олег... Его мотоцикл обнаружили на выезде из города... Авария... Телефон не отвечает...Олег был двоюродным братом Кати, 20-летний парень, байкер. Тётя Таня, сестра мамы, не раз высказывала недовольство по поводу увлечения сына. Опасалась, что когда-нибудь он получит травму, так дико гоняя на своём железном коне. А именно там, на выезде из города, и любили устраивать ребята свои гонки.— Погоди, мам. Не плачь. Что с Олегом? Он в больнице?Женщина ещё сильнее разрыдалась. У Кати появилось нехорошее предчувствие.— Недалеко возле мотоцикла обнаружили тело... — сквозь рыдания, наконец, молвила мать. — Таня просто в ужасе, мне надо к ней...Только тут Катя заметила, что мать стоит в плаще, в сапогах.— Я с тобой, — сказала девушка.— Ты... Нет, — перевела дыхание женщина. — Звонила полиция. Нужно прийти в морг, на опознание. Таня не в состоянии, а мне надо к ней, успокоить хоть как-то... Ты съездишь?— В морг? — переспросила Катя.— Да. Опознать... Нужно...— Да... Я сейчас поеду... — молвила девушка.∗ ∗ ∗Морг... Не самое приятное место. Если не сказать больше.Эта мысль пришла в голову Кате уже в маршрутке. Но что делать... Олег, братик, да как же так?..На дворе стоял конец октября, поэтому, ввиду того, что на часах было уже 20.10, было темно. Катя вышла на нужной остановке и через дворы направилась к больничному городку. Улица практически не освещалась фонарями, три или четыре горело. Моросил противный мелкий дождь, дул холодный ветер. Катя одиноко брела по безлюдной улице, цокая каблуками по асфальту, и этот звук эхом откликался вокруг.Вот и больничный городок. Несколько зданий — корпусов больницы, а чуть поодаль — одноэтажное строение, обшарпанное, обнесенное забором — морг.Катя остановилась и закурила.Страшно. Страшно зайти внутрь... Ведь там Олег... Она должна опознать его... Девушка до конца не осознавала, что же происходит.Олег... Двоюродный брат был младше нее на три года. Они были очень дружны, доверяли друг другу самое сокровенное, поддерживали во всем... Как будто родные брат с сестрой. А сейчас... Где весёлый, добродушный, улыбчивый кузен?..— Девушка, вам чего? — вдруг услышала Катя голос и вздрогнула. Сигарета упала в грязь. Она обернулась. На крыльце морга стоял мужчина лет 32-35, в медицинском халате. Он курил.— Я... Я на опознание, — направилась к нему Катя.— Мотоциклист? — мужчина щелчком отправил окурок в урну.— Да...— Пойдемте со мной.Катя зашла в здание. Обыкновенный вестибюль, коридор, ведущий куда-то вглубь, в темноту. Там, в этой темноте, что-то гудело. Холодильники для трупов? Катя мало что знала о моргах.— Вы ему кто? — бросил взгляд на девушку мужчина.— Я... Я сестра. Двоюродная.Из глубины тёмного коридора вдруг вынырнул ещё один мужчина, по виду немного младше, лет 28, но более крепкий. Он волочил какой-то чёрный полиэтиленовый куль. Он появился так неожиданно, что Катя вздрогнула.— Ты куда? — спросил мужчина в халате.Катя решила, что он врач, а тот, второй, с пакетом — санитар.— Сейчас, — коротко бросил крепыш и вышел из здания.— Так, — вновь обратился врач к Кате. — Следуйте за мной, на опознание.— А... А что-то заполнить не нужно?— Потом, — врач уже шёл вглубь тёмного коридора.Девушка засеменила за ним следом.Они остановились возле двери, за которой что-то сильно гудело.— Процедура опознания не из лёгких. В психологическом плане, — повернулся доктор. — Но возьмите себя в руки. И сделайте это.Катя не успела ничего ответить, в ту же минуту врач открыл дверь, и они вошли в небольшую комнату. Какие-то столы, инструменты, несколько медицинских каталок вдоль стен. На одной из них было тело, накрытое простыней. Олег?...Катя посмотрела вверх, на источник гудения. Лампа. Она тускло горела, и казалось, вот-вот лопнет от напряжения.Девушка вновь перевела взгляд на каталку. Затем вопросительно взглянула на доктора.— Смелее, — кивнул тот.Катя подошла к каталке. Трясущейся рукой взялась за край простыни...— Я не могу, — отдернула она руку. — Мне плохо.— Вам надо успокоиться. Я дам вам воды, идемте.Они вышли из помещения, и доктор повёл Катю в кабинет.Катя села на стул, взяла протянутый врачом стакан с водой.— Понимаете, я...— Понимаю, — оборвал тут же доктор. — Но сделать это нужно.В дверном проеме мелькнул крепыш, санитар. Он снова возник из ниоткуда.— Ну что? — повернулся к нему доктор.Крепыш кивнул. Врач, как показалось Кате, подмигнул ему.Санитар вновь исчез во тьме коридора.Катя поежилась. Какой-то необъяснимый страх нарастал в ней все больше и больше... И она не совсем понимала, почему. Не от того, что она сейчас увидит мертвого Олега, это точно. Мрачная атмосфера морга? Странный санитар? Немногословный доктор? Что заставляло её тревожиться?Размышления девушки прервал врач.— Вы успокоились немного? Пойдемте.Они вернулись в маленькое помещение с лежавшим на каталке трупом.Врач подошёл к каталке и отдернул простыню. Катя отвела взгляд.Доктор встал возле двери и обратился к Кате:— Подойдите и взгляните. Это ваш брат?Катя на ватных ногах проследовала к каталке. Дрожа от страха, она остановилась. В тусклом свете ничего толком не было видно. Девушка наклонилась. Мёртвый парень лежал с открытыми глазами и смотрел прямо на нее. Катя в ужасе отпрянула. У него было разбито все лицо, но девушка поняла.— Это не он! — облегченно выдохнула она и повернулась к двери. Доктора там не было.В этот же миг лампа, как-то отчаянно загудев, затрещала и погасла.Катя оказалась в полной темноте. Её моментально стал окутывать дикий, панический страх, переходящий в леденящий ужас.Лампа снова загудела и мигнула тусклым синим светом. И опять темнота.Катя на ощупь стала продвигаться к двери. Её всю трясло от ужаса. В тишине раздался какой-то шорох и скрип. Катя замерла, чуть дыша.Лампа снова мигнула. В этой вспышке света Катя увидела нечто невообразимое — мёртвый парень не лежал, а сидел на каталке!— Мама! — закричала девушка в диком ужасе.Лампа снова погасла. И в этот же миг скрип повторился, только гораздо отчетливей, а затем послышались шлепающие шаги.Лампа быстро замигала. В этих истерических вспышках девушка увидела, как труп стоит уже на полу. А точнее, ковыляет по направлению к ней.Катя завизжала и ломанулась к выходу.Она выбежала из помещения в коридор, нащупала первую попавшуюся дверь, забежала внутрь и закрылась на задвижку. Вокруг была кромешная тьма.Катя обессиленно прильнула к стене. Что это все происходит?..Вдруг дверь дернулась. Послышался знакомый голос доктора:— Вы там? Откройте!— Я не выйду! — закричала в ответ Катя.— Что случилось? — спросил доктор.— Там у вас... Мертвец оживший!Доктор засмеялся:— Это шутка! Вас снимала скрытая камера! Выходите!Катя расплакалась, то ли от облегчения, то ли от внезапно накатившей злобы. Она потянулась к задвижке, но тут в её сумочке зазвонил мобильник. Мама. Будто бы почуяла, что дочь её звала.— Алло, Катюш, ты где?— В морге, мама. Я...— Послушай, я сама съездила, — перебила её мать. — Это не Олег, слава Богу! У него угнали мотоцикл, а сам он был в деревне, там связи нет... Вот недавно приехал домой, Таня позвонила. А я только вышла из... Подожди, где, ты сказала?— В морге, — Катя прошептала, почуяв что-то неладное.— Но я тебя не видела. В каком ты морге?— Во второй больнице...— Так она на ремонт закрыта. В третью больницу нужно было ехать, я тебе забыла сказать совсем из-за паники, что с Олегом несчастье... Как же хорошо, что все обошлось, — мать на том конце провода облегченно улыбнулась.Катя всхлипнула.— Мам... Я...Тут связь оборвалась. Дисплей потух. Батарейка сдохла.— Ну что там? — послышался снова голос, и дверная ручка задергалась.Катя застыла.Она представила, как этот врач дергает дверь, представила его руку... И вспомнила! Вспомнила, что её смутило тогда, там, в его кабинете! Что заставило её тревожиться на подсознательном уровне. На что она не обратила внимания!Когда он протянул ей стакан с водой... Его рука... Она была в трупных пятнах.Катя похолодела от ужаса.— Вы там что, всю ночь сидеть будете? — снова голос доктора.Катя зарыдала.— Ну и не выходи, — за дверью вдруг мерзко захихикали. — Думаешь, там ты в безопасности? Как бы не так!Катя не верила, что все это происходит наяву, с ней.А «доктор» между тем продолжал:— В этой комнате, где сейчас ты... — снова хихиканье. — Там вас шестеро. И они уже хотят познакомиться.Катя тут же, в подтверждение тому, услышала знакомый скрип каталок и шлепанье босых ног по кафельному полу.Девушка закрыла глаза...«Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя твоё...»∗ ∗ ∗Шквалистый ветер бушевал во мгле ночи. Деревья роняли последнюю пожухшую листву, качаясь из стороны в сторону. Возле забора больничного городка валялась сорванная ветром табличка «Ремонт!». Дождь обрушивался холодными потоками на тёмные, пустые здания больницы №2.Автор: Камилла.

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