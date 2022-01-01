Памятник у дороги

Сделано_в_СССР Просмотров: 33 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 09:43 by

- Конечно, мам, приеду, не соседям же Тёму отдавать! - воскликнула Таня, быстро кидая вещи в сумку, - Выходные у вас побуду, а затем поедем с Тёмой ко мне.Таня давно переехала в город - сразу же, как только закончила учёбу в университете. Почти сразу Тане повезло - она устроилась на хорошую работу, сняла квартиру у знакомых. Так как с личной жизнью пока не сильно ладилось, Таня, чтобы не было скучно, завела себе кота.Родители её жили в деревне, которая находилась примерно в ста пятидесяти километрах от города.В этот день Тане позвонила мама и сообщила, что каким-то чудом они наконец смогут с отцом вырваться в санаторий на пару недель, но вот любимого кота, Тёму, оставить не с кем. Можно было бы, конечно, попросить соседку присматривать за пушистым другом, но они боятся, что кот станет тосковать в пустом доме.Конечно же Таня, как большая любительница животных, не могла позволить коту остаться в одиночестве."Заодно и родителей навещу", - подумала девушка, - "переночую в отчем доме."Выехала Татьяна уже ближе к вечеру. Всем хороша была Таня - добрая, ответственная, умница-красавица. Но уж больно любила она немного полихачить на трассе.Так и в этот раз. Выехав на федеральную трассу, Таня прибавила газу. Она знала, что на этом участке камер нет, да и вскоре можно будет повернуть на второстепенную дорогу, которую только недавно отремонтировали. Вот там, при отсутствии машин, Таня разогнала свою видавшую виды Тойоту по полной, до ста шестидесяти километров в час.Было лето, и вместо кондиционера Таня опустила стекло, чтобы насладиться прохладным вечерним воздухом. Она уже предвкушала, как приедет и сядет за накрытый стол. Мама наверняка уже приготовила её любимый тульский пряник, ожидая дочку.Внезапно вдалеке на обочине Таня увидела силуэт парня в светлом костюме. Таня нахмурилась, пытаясь вспомнить, далеко ли от этого места ближайший населённый пункт, и в памяти всплывала только деревня в сорока километрах отсюда. Фигура парня тем временем мельтешила на обочине, периодически выходя на дорогу, и Тане пришлось максимально сбросить скорость.Чем ближе девушка подъезжала к месту, где маячил парень, тем тревожнее ей становилось. Он казался нереально высоким, и словно светился - поэтому Таня и заметила его издали. Осталось проехать буквально несколько десятков метров, как вдруг высокая фигура рванула с дороги и скрылась в посадках.Всё ещё пытаясь справиться с тревогой, Таня остановилась, приглушив мотор. Впереди дорога делала крутой поворот, который частично скрывали необрубленные деревья. И практически тут же, в этот же миг, из-за поворота на всей скорости с грохотом вылетел КамАЗ и промчался мимо автомобиля Тани, оставляя за собой клубы пыли.Таня ещё с минуту стояла на обочине, открыв рот от изумления. Только сейчас до неё стало доходить, что она вполне могла столкнуться с этим грузовиком, если бы не странная фигура...- А где же парень? - пробормотала Таня вслух.Она посмотрела в сторону, куда скрылся парень в костюме, и никого не увидела. Посадки были довольно редкими, поле за ними неплохо просматривалось. Неужели он так быстро куда-то убежал?Таня ещё раз внимательно посмотрела в сторону посадок, надеясь увидеть парня и поблагодарить его, но тут взгляд её упал на заросший травой небольшой памятник, чёрную плиту около полуметра высотой - напоминание о том, что кто-то так и не доехал до места назначения...Таня подошла ближе, стерла с фотографии на памятнике пыль и увидела лицо молодого улыбающегося человека с большими темными глазами.Она несколько минут задумчиво смотрела на фотографию, решительно не понимая, что всё это значит.- Девушка! - неожиданно услышала она голос позади себя, - Вы, наверное, хотите узнать, что произошло?Таня с опаской повернулась. Сзади стоял тот самый парень в светлом костюме, с фотографии на памятнике. Он был невероятно высоким, и словно бы полупрозрачным.Девушка хотела было закричать, но крик застрял в горле: она понимала, что перед ней не живой человек, а фантом.А он тем временем продолжил:- Нам запрещено разговаривать с живыми, но для вас я сделал исключение. И спасать вас не стоило, так как из-за такого лихача я и умер. Но вы человек с добрым сердцем, и ещё можете исправиться.- Что с вами случилось? - дрожащим голосом спросила Таня.- Я сломался как раз в этом месте, мой автомобиль заглох. Я ехал со свадьбы друга, спешил к своей беременной жене. Ну как спешил - ехал в пределах допустимой скорости, но тут неожиданная поломка. Остановился у обочины, открыл капот... И тут, внезапно, лихач с одной стороны, грузовик с другой. Чтобы уйти от столкновения, лихач свернул к обочине... В общем, меня, практически, отскребали от собственной машины, чтобы было что похоронить. Мой сын никогда не видел отца. Моя жена до сих пор плачет на моей могиле. Стоит ли оно того, а? Ведь не даром говорят, правила дорожного движения написаны кровью...Сказав это, парень растворился в воздухе. А Тане стало стыдно. Неужели и правда, порция адреналина того стоит? Она чуть не попала в аварию. А этот незнакомый, ни в чём не виноватый парнишка погиб по вине любителя погонять.Оставшуюся дорогу до деревни родителей Таня ехала с совершенно другой скоростью, непривычной, но более безопасной. Родители дождались дочку живой и невредимой, и котейка не остался без присмотра!Автор - Светлана А.

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