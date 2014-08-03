Архив из макулатуры 3. Дело № 1462 - "Саранча" (Секретные архивы КГБ)
Стас не появлялся у меня уже несколько дней, а сегодня утром неожиданно завалился в прихожую, взъерошенный и с увесистой стопкой папок. Пробурчав что-то типа «Запрягли на работе», он снова исчез за дверью. Я нерешительно постоял пару минут, рассматривая очередное «сокровище» от Стаса, потом вздохнул, и аккуратно подхватив документы, отнес их в комнату и сложил на рабочий стол. Сейчас на их изучение не было времени - я торопился на встречу с шефом.
Весь день прошел в беготне по заданию редакции, и только вечером удалось выкроить время и заняться уже так полюбившимся делом. Усевшись за стол, я включил ноутбук и протянул было руку к верхней папке, но что-то меня остановило и, немного помедлив, я взял из массивной пожелтевшей от времени стопки не следующую по порядку, а ту, которая немного торчала из середины. Не знаю, почему я так сделал… Возможно, это было какое-то внутреннее чувство… если хотите интуиция. Пес ее знает… Так или иначе, но через мгновение я уже держал в руках дело довольно внушительных размеров.
В предвкушении новой необычной тайны я уселся за письменный стол и положил папку перед собой. На ее ветхой обложке чернела уже привычная для меня надпись «КГБ СССР, 1983 год, совершенно секретно». В графе «Количество экземпляров» значилась цифра «1», продублированная прописными буквами, а в левом верхнем углу уверенным, размашистым почерком была выведена красная резолюция «Первый отдел. Кадочникову. Уничтожить» и дата «27 января 1983 г.». Фамилия человека, сделавшего эту надпись, была мне неизвестна, но судя по ее ёмкой лаконичности, он обладал немалой властью.
«Дело № 1462», прочитал я заголовок и осторожно открыл папку...
Я не ошибся. Первые же строки документа буквально взорвали мне мозг. Ну а как могло быть иначе, если речь шла о пришельцах…
«Дело № 1462»
Огромные оранжевые цифры над черным тоннелем показывали 0.35. А это значило, что до закрытия московской подземки оставалось чуть менее получаса. В это время станция “Знаменская” практически опустела.
Хрупкая девушка аккуратно расправила на рукаве фирменного пиджака красную повязку с надписью «Дежурная» и замерла на краю платформы в ожидании ночного поезда. Недалеко от нее на платформу не спеша вышел и остановился интеллигентного вида мужчина в сером пальто и фетровой шляпе. В одной руке он держал потертый рыжий портфель, а в другой сжимал, сложенный в несколько раз и уже зачитанный за день, номер «Известий». Подняв голову, мужчина рассеянно осмотрелся по сторонам, потом подслеповато сощурился в сторону часов и снова уткнулся в газету. Немного дальше на скамейке расположилась влюбленная парочка: парень нежно держал за руку миловидную девушку. Они весело переглядывались и хихикали, ничуть не смущаясь стоящей рядом грузной женщины в меховой шапке и толстой шубе. Дама усердно рылась в своей сумочке, что-то недовольно бормоча под нос.
В тишине станции чуть слышно загудели рельсы - верный признак приближающегося состава. Дежурная посмотрела на часы и зевнула. Усталость уже брала свое и ей ужасно хотелось домой.
Гул из тоннеля нарастал, но что-то было не так. Вот уже слышен стук колес, только паузы между ударами слишком велики. Нет, совсем не в таком ритме должно биться стальное сердце электропоезда. Работница метрополитена озадаченно всматривалась в сумрак тоннеля. По усталому лицу пробежала тень беспокойства. Ей показалось, что атмосфера станции стала какой-то вязкой, словно дурной сон. Откуда-то издалека раздался новый смешок парочки. Веселый щебет влюбленных доносился словно из другого мира.
Дежурная, вопреки всем инструкциям, медленно подошла к самой кромке перрона и, немного наклонившись над рельсами, снова попыталась хоть что-то рассмотреть в арке. В туже секунду ее рука стремительно взлетела вверх, крепко закрывая ладонью рот, а в распахнувшихся до предела глазах появился дикий ужас…
Из черной пасти тоннеля очень медленно, словно жуткий катафалк, на «Знаменскую» въезжала нижняя половина состава.
Его верхняя часть, начиная от кабины машиниста и заканчивая последним вагоном, была ровно срезана будто гигантской бритвой. Но самое страшное виднелось внутри искореженных вагонов, все это походило на леденящий ночной кошмар. От обилия красного зарябило в глазах. Алые струи крови медленно стекали со стен на сиденья, а потом и на пол вагонов, превращаясь в ручейки, неторопливо струящиеся между останками пассажиров и лоскутами смятого железа…
Поезд окончательно остановился.
Снова стало тихо.
Но сейчас станция больше напоминала собой музей восковых фигур. На бледных, неестественно застывших лицах медленно проступал ужас. И только дама в шубе продолжала упорно рыться в своей сумочке.
Наконец она подняла глаза и даже успела сделать шаг в сторону замершего перед ней месива.
А дальше... Дальше был только ее крик. Такого крика раньше никто не слышал. Отражаясь стократным эхом и усиливаясь в расписных сводах потолка, он безжалостно ударил по перепонкам застывших от ужаса людей.
Звук был такой силы, словно кто-то резко распахнул дверь в преисподнюю с тысячами вопящих фурий…
Крик еще не затих, как интеллигент, выронив газету и нелепо размахивая руками, метнулся прочь и огромными прыжками понесся к эскалаторам. Девушка на скамейке, потеряв сознание, рухнула на руки остолбеневшего парня, а дежурная, все еще сжимая рукой рот, бросилась к служебному телефону…
***
Ярослав вздрогнул от телефонного звонка и с трудом разлепил сонные глаза. Звук зуммера настольного телефона был выставлен на минимум, но все равно эффект был как от будильника. Жена проворчала что-то сквозь сон и повернувшись спиной к нарушителям ночного спокойствия, накрыла голову подушкой. Ярослав впотьмах нащупал пластиковую трубку и прижал ее к уху.
— Туманов, слушаю. – Рука стала шарить по тумбочке в поисках выключателя.
— Яр, это Самарин.
— Да, Николай Степанович. – Ярослав, наконец, с раздражением нашел неуловимый выключатель и зажег свет. Взгляд профессионально отметил время звонка – 1.20.
— Извини что поздно, там ЧП на «Знаменской». – Голос Самарина выдавал волнение. – Похоже, по твоей части.
— Что случилось?
— Да толком никто не знает, но суета в Управе стоит страшная. От Самого приказ спустили разобраться в считанные часы. Если что не так, то головы, как кочаны на базаре полетят… - Майор сделал паузу и вздохнул. – Действуй осторожно, Туманов, нам в столице только паники не хватает… Служебная «Волга» тебя уже ждет у подъезда. Докладывай каждый час… Если вопросов нет… хотя какие тут вопросы, в общем, дуй на “Знаменскую”.
— Есть, товарищ майор. – Едва сдерживая зевоту пробубнил Ярослав и положил трубку.
Через пятнадцать минут, чмокнув жену в торчащее из-под одеяла плечико и жутко ей завидуя, он выскочил прямо в морозную ночь. Безлюдный двор встретил тускло горящими фонарями.
Самарин, как всегда, был точен: черная «Волга» одиноко маячила метрах в десяти от подъезда. Зима восемьдесят третьего выдалась не особо холодной. Ночью столбик термометра редко опускался ниже двадцати градусов. Но сегодня была именно такая ночь. Утоптанный снег тихо хрустел под подошвами ботинок, пока Ярослав шел к машине.
- Привет, Слав… Давай к метро “Знаменская”! - Едва захлопнув дверь, скомандовал Туманов.
- Будет сделано, товарищ капитан. – Славик смачно зевнул в кулак и поежился от ночной стужи. – Машину еще даже прогреть не успел, как из дома выдернули, так что придется немного померзнуть. – Уточнил он, срывая с места черную «Волгу».
Славик хорошо знал город и свое дело. Тяжелая «Волга», порхая по пустым ночным улицам словно ласточка, мигом домчала чекистов до станции.
— Здесь где-нибудь приткнись, Слав. - Кивнул Туманов в сторону тротуара недалеко от спуска в метро.
Когда мотор заглох, Ярослав открыл дверь машины и, невольно поежившись от мороза, вылез наружу.
Мраморные ступеньки вели вниз к большим стеклянным дверям, за которыми маячили двое: молодой сержант и примерно такого же возраста старлей. Туманов толкнул рукой дверь, но она не поддалась. Тогда он постучал по стеклу и пришлепнул красную корочку удостоверения к холодной поверхности. Сержант опрометью бросился к дверям, открыл одну из створок и, козырнув, отступил в сторону, пропуская капитана внутрь. Старлей уже шел навстречу Ярославу.
— Товарищ Туманов? – Парню было лет двадцать семь, на новеньких погонах красовались три блестящие звезды.
— Да. – Ярослав остановился, разглядывая старлея.
— Старший лейтенант Егоров. – Отчеканил тот. – Приказано проводить вас на место происшествия. Прошу вас следовать за мной.
Егоров звякнул набойками подошвы о ребристую ступень эскалатора, Ярослав встал на подоспевшую следом, и урчащая металлическая лента стала медленно погружать своих пассажиров в подземный мир.
- Сразу после ЧП станцию закрыли, а всю ветку метро обесточили. – Прервал тягостное молчание Егоров. - Но эскалаторы отключать не стали. Там... потребуется эвакуация. - Под конец фразы старлей побледнел и с трудом сглотнул слюну приглушая рвотный позыв.
- Так что там произошло? - Туманов терялся в догадках, ведь ему до сих пор никто не смог ничего пояснить.
— Вам лучше самому все увидеть, товарищ капитан. – Наконец с трудом выдавил старлей и облизал пересохшие губы. – Такое не объяснишь…
Ярославу нравилась эта небольшая станция, построенная еще во время Отечественной войны. В детстве он представлял себе, что находится в каком-то древнеримском дворце и через мгновение из арок появятся мужественные гладиаторы во главе со Спартаком… Время шло, он вырос, и несмотря на то, что античные воины так и не появились, в его душе остались теплые воспоминания о детских фантазиях. Вот только в метро теперь доводилось спускаться не часто, а лишь в случаях крайней необходимости. Вот таких, как сейчас…
Знакомая станция встретила Туманова гулом голосов и приглушенными вспышками фотоаппаратов. Несмотря на яркие потолочные светильники, по залу было расставлено еще несколько мощных прожекторов, а по полу извивались толстые силовые кабели. В конце зала в нише зловеще белели, приставленные к стене, носилки - слишком много носилок. В нос ударил тяжелый запах. Его точно нельзя было ни с чем спутать. Это был запах крови…
Они сошли с эскалатора. Егоров сразу направился налево. На платформе суетились люди с фотоаппаратами и медики в белых халатах.
Навстречу, крепко сжимая ладонями рот, выбежал молодой старшина. Парень неуверенно метнулся в сторону одной из скамеек, и его густо вывернуло прямо на плиты мраморного пола. Он поднял глаза и виновато посмотрел на Егорова.
— Терехов, наверху отдышись и обратно. - Егоров прошел в украшенную лепниной арку, и они вместе с Тумановым вышли на платформу.
Ярослав сначала даже не понял, что находится перед ним. Он в растерянности остановился за спиной Егорова. Мозг отказывался воспринимать увиденное.
На станции стоял состав, если ЭТО можно было назвать составом. Он занимал практически все пространство вдоль платформы. Верхняя часть каждого из вагонов была срезана почти в горизонтальной плоскости, и все они очень напоминали вскрытые консервные банки или даже детские кукольные домики, в которых отсутствует крыша. Внешний вид поезда вгонял в оторопь, но самое чудовищное находилось внутри него. Ярославу, привыкшему за долгие годы работы к самым непредсказуемым ситуациям, стало не по себе, когда он увидел, что неведомой силой были срезаны не только стены вагонов, но и спинки сидений… вместе с пассажирами.
- Это как... такое...возможно? - не в силах оторвать взгляда от жуткой картины, буквально по слогам прохрипел Туманов.
— Что? – Встрепенулся Егоров, повернувшись к Туманову.
- Как можно так поезд искромсать? - Ярослав медленно подошел к срезанной кромке ближайшего вагона и провел по ее поверхности рукой. - И самое главное - ЧЕМ?
В голове почему-то всплыли гладиаторы с острыми, как бритва мечами. Но ведь детские фантазии не могут оживать… так не бывает.
- Пока не знаем… Эксперты говорят, что такого среза они никогда раньше не встречали… словно ножом по маслу.
- И откуда он... тут?
- По инерции выкатился на станцию около половины первого ночи, прямо вот в таком виде.
- А свидетели?
- Дежурная по станции и трое гражданских… Плюс еще один мужчина сбежал, как только увидел вот... это. Личность пока устанавливаем.
- Кто руководит расследованием? - Туманов, наконец, посмотрел на старлея.
Тот не успел ответить – к ним подошел офицер.
— Майор Нечаев. – представился он, протягивая Туманову широкую ладонь.
— Капитан Туманов, госбезопасность. – Ярослав пожал руку, отметив крепкое рукопожатие майора.
- Есть какие-то мысли, товарищ майор?
- Да сложно сказать… Но мы тут позвали на подмогу обходчика опытного и спеца по метрострою. Они вон там с экспертами толкуют. - Нечаев махнул рукой в сторону небольшой группы в конце платформы. - Ну а навскидку, есть предположение, что потолок где-то мог просесть - тоннель ведь под рекой проходит… ну и сорвало крышу на скорости. Хотя понимаю, что не вяжется это с таким ровным срезом... - Майор хмыкнул и потер подбородок рукой. - В общем, надо бы людей снарядить для проверки перегона на предмет обрушения.
Туманов нутром чувствовал, что дело тут совсем не в обрушении тоннеля и причина такого жуткого повреждения состава никак не укладывается в рациональную логику. И это означало только одно - он лично должен идти в тоннель.
- Егоров! - Окликнул он приунывшего без дела старлея. - А давай-ка сюда обходчика с инженером. Да, рацию с фонариком захвати - сходим, глянем что там в тоннеле могло произойти. - Затем он повернулся к Нечаеву. - А вы, товарищ майор, тут на связи оставайтесь.
Туманов снял пальто и, аккуратно свернув, положил его на одну из мраморных лавок. Затем извлек из кармана пиджака лист бумаги и ручку. Быстро написал номер телефона и имя.
Вручив листок Нечаеву, Ярослав попросил. – Свяжитесь пожалуйста срочно с майором Самариным и обрисуйте ситуацию. Скажите, что я пошел осматривать тоннель.
- Хорошо, капитан, только вы там аккуратнее, вдруг действительно обвал.
- Постараемся, - кивнул Туманов.
Через пару минут четыре человека спустились с платформы позади состава и осторожно направились в темную кишку подземного перегона. Впереди шел обходчик Петрович - пожилой коренастый мужчина в телогрейке и с огромным фонарем в руке. Мощный луч света метался по стенам тоннеля в такт его грузным шагам. Следом за ним шли Туманов и сменный инженер Гутерман, а замыкал отряд Егоров с рацией и небольшим милицейским фонариком.
Группа прошла метров пятьсот, прежде чем на пути стали встречаться первые обломки поезда. В свете фонарей то там, то здесь появлялись металлические листы крашеной обшивки, перемешанные с мелкими осколками стекла. Кое-где на стенах можно было разглядеть густые следы крови.
- Эх, всю жизнь в метро проработал, но такого отродясь не видывал. – Вздохнул Петрович, осторожно перешагивая через срезанную спинку сиденья, лежащую на рельсах. – Вот случай был в 77-м…
- Посвети-ка вперед, отец. – Прервал его Ярослав, напряженно всматриваясь вглубь тоннеля.
Луч света выхватил из темноты крышу вагона. Она лежала на боку метрах в ста от людей, загораживая собой почти весь проем тоннеля. Только справа вдоль бетонной стены виднелся узкий проход, усыпанный осколками стекла и щебенкой.
— Это просто кошмар какой-то, товарищи. – Взволнованно пробормотал дрожащими губами Гутерман, когда они подошли ближе.
Перед ними возвышалась искореженная верхняя часть первого вагона поезда. Там, где была кабина машиниста, угадывалось начало все того же загадочного среза. По глубоким бороздам и вмятинам можно было догадаться, что после того, как верхнюю часть срезало, она скользила по рельсам, пока ее не завалил набок удар о стену тоннеля. Повреждения верхней части поезда не вязались с версией обвала. Но что же тогда…
- Можно мне фонарь? – Гутерман взял из рук старлея фонарик, прошел немного вперед вдоль стены и присел на корточки, разглядывая срез вагона. – Что за хрень… - пробормотал он и наклонился ниже. Потом достал из кармана карандаш и провел им по кромке среза. Снова поднял его и приблизил к подслеповатым глазам за толстыми стеклами очков. На карандаше была какая-то слизь и она слабо флюоресцировала бледно-зеленым светом.
- Что это может быть? - Ярослав взял у Гутермана карандаш и осторожно поднес его к носу. Слизь была абсолютно без запаха.
- Понятия не имею, товарищ капитан.
Инженер снова присел на корточки и вдруг громко вскрикнул и резко отпрянул назад.
- Ух блин, там рука…
Туманов поднял выпавший из рук Гутермана фонарь и посветил под кромку обшивки. Между шпалами виднелась ровно срезанная кисть, покрытая брызгами крови.
Он отвел луч фонаря в сторону и похлопал инженера по плечу.
- К этому совершенно невозможно привыкнуть, - пожаловался Гутерман, отряхивая рукав.
Дальше пришлось пробираться через хаос искореженного железа. Только яркий свет фонарей позволял не напороться на торчащие в изобилии острые кромки металла и обломки пластика…
Наконец завал кончился и впереди снова был пустой, теряющийся во мраке, тоннель.
Стояла полная тишина. Ярослав слышал за спиной хриплое, надрывное дыхание Гутермана. Где-то с потолка капала вода.
- Как тут нечистого не вспомнить… - Чуть слышно проворчал Петрович и зашагал вперед, поскрипывая кирзовыми сапогами. Луч света снова забегал по влажным стенам тоннеля.
Метров через сто с протяжными трелями и шумами ожила рация. Егоров протянул ее Туманову.
- Капитан, как слышите?
- Слышу нормально, майор… Самарину доложили?
- Да… Все сделал… Что у вас?
- Нашли верхнюю часть состава… - Туманов остановился и немного посторонился, пропуская вперед Егорова и Гутермана. - Версия обвала не подтверждается.
- Причину выяснили? – Прохрипела рация.
- Пока нет.
- А что сам думаешь?
- Да хрен его знает. - Туманов бросил короткий взгляд в направлении тоннеля: Петрович уже отошел метров на тридцать, а Егоров и сникший от усталости инженер плелись чуть позади о чем-то болтая вполголоса.
- Непоняток много, майор… Но раз крыша поезда тут, значит причина должна быть где-то рядом…
- Логично.
- Все, конец связи, побегу догонять.
Туманов отключил рацию и поспешно стал нагонять группу. Но всего через несколько шагов он замер и недоуменно уставился на потолок тоннеля метрах в десяти перед Петровичем. Свод был усеян тускло светящимися, зелеными кляксами. Старик на ходу что-то подкручивал в своем фонаре и, казалось, не замечал ничего вокруг. На мгновение луч обходчика выдернул из мрака что-то серо-серебристое, подвешенное почти к самому потолку. Что-то, похожее на…
- Стой! – Заорал Туманов, чувствуя какую-то засаду.
Но было уже поздно: Петрович сделал еще несколько роковых шагов вперед, и остановился как вкопанный. А через секунду, часть его головы съехала на плечо затем с противным звуком свалилась прямо на рельс.
Оставшаяся часть тела неуверенно пошатнулась, словно под напором ветра, и тяжело рухнула следом. На бетонные стены брызнула кровь.
У Гутермана от такой картины окончательно сдали нервы. Инженер схватился за голову и со всех ног бросился назад в сторону завала. Он пробежал мимо Ярослава, чуть не сбив того с ног.
Егоров громко втянул в себя воздух и попятился назад, спотыкаясь о шпалы. Его руки дрожали. Непослушными пальцами он вытащил из пачки сигарету и закурил, затем закашлялся и посмотрел на Туманова ошалелым взглядом. Его лицо было бледное, как мел.
- Что за хрень, товарищ капитан?!
- Не двигайся… Замри. - Прошептал Туманов и стал лихорадочно шарить фонариком во мраке тоннеля.
Луч света заскользил по рельсам и серым бетонным стенам, потом остановился на потолке. Туманов буквально впился взглядом в то, что там находилось: на высоте четырех метров прямо в воздухе висело нечто похожее на огромный кокон. Сердце забилось быстрее, когда Ярослав уловил что странный объект не просто висит в пространстве, а еще и чуть заметно шевелится. В самой же стене чернел круглый, будто пробитый средневековым тараном, пролом, из которого густо высыпалась земля вперемешку с глиной.
Туманов осторожно подошел к старлею. В тишине было слышно, как мелкой дробью стучат его зубы.
- Я сейчас подойду к Петровичу, а ты очень осторожно иди следом.
-Ага. -кивнул в ответ Егоров.
Ярослав двинулся вперед. Он шел медленно, стараясь не делать резких и широких движений. И только подрагивающий луч фонарика выдавал волнение.
Недалеко от тела обходчика Ярослав остановился и, присев на корточки, стал осматривать место происшествия стараясь понять, что именно убило старика.
- А это что такое? - послышалось над головой чекиста.
Туманов, не вставая, вопросительно посмотрел снизу вверх, на подоспевшего Егорова. Тот затянулся и выдохнув струйку дыма подсветил ее лучом фонаря.
Ярослав непроизвольно вздрогнул, когда увидел почти над головой тончайшую нить, натянутую поперек тоннеля. Она хищно поблескивала серебром в облаке табачного дыма.
- Обалдеть!!! – Туманов медленно поднялся, не отрывая глаз от тончайшей струны. Егоров потянул было к ней руку, но Ярослав резко схватил его за рукав.
- Сдурел, старлей! Пальцы лишние? – Затем вытащил из кармана авторучку и осторожно коснулся ей серебристой нити. Та прошла сквозь металлический корпус словно через масло и срезанный кусок ручки звонко запрыгал по рельсам.
- Ничего себе!… - Егоров с вытаращенными глазами решил повторить фокус, только теперь с сигаретой. Выпустив для наглядности очередное облачко дыма, старлей коснулся струны тлеющим угольком окурка.
Таинственная струна резко лопнула и со свистом рассекла воздух.
- Ух, блин! -от неожиданности Егоров отпрыгнул назад, одновременно выбросив окурок в сторону, словно тот теперь тоже представлял опасность.
- От огня... р-рвется. - Справившись с испугом заключил старлей тыча пальцем туда, где была струна.
- Я заметил. - развел руками Ярослав, глядя на Егорова так, как глядит классный руководитель на нерадивого ученика.
Подняв с земли фонарь Петровича, Туманов встряхнул его и пощелкал выключателем. Фонарь включился и в тоннеле стало светлее.
Ярослав снова посветил на кокон. Тот подергивался слабыми, неуверенными толчками. Луч света переместился на пролом в стене. Следы зеленой слизи тянулись оттуда к потолку тоннеля, в то место, где висел кокон. Из пролома торчала раскрывшаяся цветком здоровенная гильза, вероятно, из очень прочного материала.
- Думаю, это контейнер, - кивнул Туманов в сторону гильзы. - Та тварь из него выползла.
- Ага, и гнездо себе тут свила из паутины, гнида такая! - с явным желанием расстрелять кокон, выхватил пистолет из кобуры Егоров.
- Отставить оружие! - зыркнул на старлея Туманов. - Живьем брать будем.
***
- Разрешите, товарищ майор? – Ярослав заглянул в кабинет Самарина.
Кроме самого майора за столом сидели еще два человека. Яр знал каждого из них. Сидихин Константин – молодой эксперт-биолог и Шангин Анатолий Федорович – бывший знаменитый хирург, а ныне эксперт-консультант по разным загадочным штучкам, которые в изобилии подбрасывал ему неугомонный Туманов. Яр не переставал удивляться: старику уже за семьдесят, но азарта ему было не занимать.
- Заходи, заходи, капитан. – Махнул рукой Самарин. – Только тебя и ждем… Присаживайся.
Туманов уселся за стол и оглядел знакомые лица. Он весело подмигнул Константину…
Яру удалось урвать несколько часов для сна, пока кокон исследовали в лаборатории, и сейчас он снова чувствовал себя человеком. Вот что значит здоровый сон! От ночной усталости не осталось и следа... На «Знаменской» он закончил только часов в семь утра. А все спасибо старлею! Не ткни Егоров своей сигареткой в ту паутину, так и ковырялись бы еще пару дней, пока доперли. Оказалось, что нити, кромсавшие все подряд, неравнодушны к обыкновенному огню… простому пламени. Поэтому кокон сняли без труда, опалив его осторожно факелами…
- Так вот, Туманов, - Продолжил Самарин, - Наши уважаемые специалисты сделали заключение по тому «чуду», которое ты им отловил… Да уж, заставил ты их попотеть.
- Не то слово, Николай Степанович! – Возбужденно зачастил Шангин. – Попотеть пришлось… Но оно того стоило! Что за экземпляр! Науке совершенно неизвестно это существо!
Самарин протестующе поднял руку, успокаивая эксперта.
- Анатолий Федорович, давайте все по порядку. Пусть Костя начнет, а мы уж с вами потом подключимся. Договорились?
- Да, да, конечно. – Шангин немного успокоился, но начал теребить в руках шариковую ручку, поочередно бросая быстрые взгляды то на Ярослава, то на Самарина.
Сидихин кашлянул, потом обвел всех смущенным взглядом, нервно покусывая верхнюю губу.
- Ну, в общем, - нерешительно начал он, — как сказал Анатолий Федорович, это, действительно, оказалось самым настоящим коконом неизвестного науке существа. Внутри него мы нашли личинку. Учитывая необычайно высокий уровень метаболизма, я бы сказал, фигурально выражаясь, конечно, что еще пять-шесть часов и мы имели бы уже не личинку, а «бабочку».
- Ничего себе бабочка двухметровая... - Яр поймал на себе сердитый взгляд Самарина и осекся.
- Продолжай, Костя.
- В целом, тело этого существа состоит из головы, двух грудных и трех брюшных сегментов. Голова округлая, образована плотной капсулой с… - Услышав тихое покашливание Ярослава, Костя сделал небольшую паузу, а затем продолжил. – Короче, по морфологии существо схоже с представителями отряда чешуекрылых, за исключением двух важных особенностей. Это гигантские размеры и особый состав паутины… На данный момент объект заморозили и продолжаем изучать. Вот в принципе и все, что я могу пока сказать. Возможно, через пару дней появится что-то еще.
- Спасибо, Костя. – Самарин перевел взгляд на Шангина. – Ну, а теперь ваша очередь, Анатолий Федорович.
- Самое интересное в этом существе, - Вмиг оживился эксперт, его глаза заблестели от возбуждения, - не его размеры, что, несомненно, вызывает вопросы, и даже не паутина, которую он выделяет. Но, как заметил товарищ майор, «обо всем по порядку». В общем, что касаемо паутины. Это сверхтонкая субстанция толщиной всего в пару десятков молекул, но она обладает феноменальными свойствами. Одно из них – потрясающая прочность. А кроме этого, материал имеет практически нулевой коэффициент трения! Представьте себе! НУЛЕВОЙ! Это невероятно! Вот именно эти свойства и позволяют ей резать абсолютно все, словно масло!
- А как же само существо? - Удивленно поднял брови Ярослав. - Его ведь тоже должно было покромсать в соломку.
- Вы абсолютно правы, товарищ Туманов! Абсолютно! - Шангин нетерпеливо взмахнул руками. - Но природа - мудрая штука. На любое действие она всегда находит противодействие. Представьте себе, это существо выделяет особый секрет, который и нейтрализует все эти фантастические, не побоюсь этого слова, свойства паутины. И для него она становится абсолютно безвредной. Нам еще предстоит изучить все свойства этого состава, но поверьте мне, нас еще ждет масса неожиданных открытий. Представьте себе, как изменится…
- Анатолий Федорович, - Прервал его Самарин, - прошу вас не отвлекаться от темы и говорить строго по существу.
- Да, да, конечно… Так вот… Теперь о контейнере, который вы, Ярослав, извлекли из стены тоннеля. Вот это… ЭТО и есть самое главное во всей истории! Во-первых, он сделан из неизвестного нам материала. А во-вторых, его технологии … в общем, на земле такими никто не владеет! Мы думаем, что контейнер был своего рода «холодильником». И он открылся под воздействием пока непонятных нам факторов.
— Вот те раз… - в глазах Туманова мелькнула хулиганская искорка. – Выходит, мы пришельца отловили?
- Именно так! – Снова возбужденно затараторил Шангин. – Вы даже не представляете, Ярослав, какие там технологии! К такому уровню мы лет через сто только начнем подходить. Я…
- Прошу внимания, товарищи. – Снова прервал его Самарин. – Технологии технологиями - этим уже другие займутся. А наша задача - определить степень опасности, которую представляют данного рода объекты и нейтрализовать ее. Вот из этого и давайте исходить… Если мы ничего не знаем о его происхождении, то что вы можете сказать о том, откуда оно вообще в метро появилось?
Внезапно на столе Самарина пронзительно зазвонил телефон. Майор взял трубку. Внимательно выслушал. Лицо его помрачнело.
- Слушаюсь, товарищ генерал. Немедленно отправляю сотрудника. – Самарин положил трубку и озабоченно посмотрел на Туманова. – Выезжай, капитан. На Знаменской новое ЧП…
***
Когда Туманов вернулся на «Знаменскую» его снова встретил Егоров. Лицо старлея было совсем серым от недосыпа, под глазами темнели нездоровые круги.
- Что нового-хренового? - Стоя на подрагивающем от натуги эскалаторе, без тени шутки поинтересовался Яр.
- Гутермана не смогли найти после того, как он из тоннеля сбежал. Некоторое время не до него было, пока с поездом разбирались, а потом озаботились, когда помощь потребовалась… Нет мужика. - Старлей развел руками. - Как сквозь землю провалился. Снова перегон прочесать решили и обратили внимание на служебный проход. Его частично обломками поезда завалило, поэтому мы его при первом осмотре и не заметили… Сунулись было туда, да одному нашему по глупости чуть башку не срезало. Ну и решили без вас не лезть.
- Правильно решили, а вот Гутермана найти живым шансов мало, если он действительно в этот проход нырнул.
Внизу их уже встречал Нечаев.
- Думаешь, еще один? - Сходу взял инициативу Туманов.
- Возможно. - Хмуро отозвался майор, он тоже выглядел уставшим. - Гутерман мог только в той дыре сгинуть. Больше негде.
Яр окинул взглядом станцию. В дальней нише уже не было носилок. Не сверкали вспышки фотоаппаратов. Криминалисты тоже закончили работу, а вместо них сновал технический персонал и медики.
- Поезд уже отогнали в ближайшее депо. - Продолжал майор. - Разобрали завалы внутри перегона, но из-за Гутермана я тормознул дальнейшие работы. Тебя ждали.
- Что известно про этот служебный проход?
Нечаев кивнул старлею.
— Это коридор в обычный рост, товарищ капитан. - Присоединился к разговору Егоров. - Между двумя направлениями проходит. Используется только обходчиками при необходимости. Там еще выход в воздушную шахту есть. На поверхность.
- Снаружи осмотрели?
- Да. Все решетки целы. Повреждений нет.
Они уже подошли к концу платформы. Ярослав осмотрелся. Потом весело посмотрел на Егорова.
- Ну, что, старлей, повторим подвиг?
- Не проблема, товарищ капитан.
— Вот и отлично… Возьми рацию с фонарями и сразу спускаемся - Ярослав взглянул на Нечаева. - Шашки сигнальные, которые мы ночью использовали от паутины, воякам еще не успели вернуть?
- Нет. Три ящика еще здесь.
- Егоров! - Крикнул он вслед старлею. - Сигнальных шашек с десяток еще захвати.
***
Служебный проход представлял собой небольшой темный тоннель, уходящий вглубь стены перегона. Бетонная прямоугольная арка больше напоминала собой вход в склеп, чем технический тоннель. Сходство со склепом еще больше усиливалось тем, что справа от арки красовался небольшой крест, намалеванный белой краской. Таким образом кто-то из техников пометил разводку силовых кабелей.
Сейчас напряжение было отключено и Яр без опаски взялся рукой за толстенный провод и осторожно поднялся на первую ступень прохода. На какое-то мгновение ему показалось, что тот дышит: тугие потоки холодного воздуха ритмично пульсировали в его глубине. Яр замер и посветил лучом фонаря в темную глубину. Тоннель шел не перпендикулярно путям, а под углом градусов тридцать. Паутины пока видно не было.
- Майор… мы на месте. - Негромко проговорил он в рацию. – Сейчас заходим… Как понял? Прием.
- Принял. Слышу хорошо. На связи.
Ярослав убрал рацию и фонарик в карманы, вытащил из наплечной кобуры пистолет и привычным движением передернул затвор. Зажег сигнальную шашку. Она зашипела, извергая фонтаном пламя, и ярко-белый свет запрыгал по голым стенам узкого перехода.
Он медленно двинулся по коридору, старательно и осторожно нащупывая факелом невидимые нити. За спиной, в паре шагов, осторожно крался старлей. Впереди, по правой стороне, замаячил контур широкого входа в вентиляционную шахту.
Ярослав преодолел метров семь, когда неожиданно раздался резкий свист лопнувшей паутины. Он замер, и поднял руку, Егоров тоже остановился как вкопанный. На сером бетоне в мерцающем свете факела, влажно поблескивали узкие, чуть заметные дорожки зеленоватой слизи.
Они были повсюду, петляли, завивались в спирали и снова переходили в прямые линии, сходясь в направлении темной арки вентиляционной шахты.
Сквозняк доносил запах гнили. От мысли, что они сейчас лезут в самое логово огромного насекомого, шевелились волосы. Туманов крепче сжал пистолет и снова двинул вперед.
В проеме тоннеля мелькнула оболочка второго кокона. Она свисала с потолка, а из разорванной нижней части капала зеленая слизь, собираясь в большую, светящуюся лужу.
- А вот и второй … - Ярослав остановился и чуть повернул голову к Егорову.
- Тебя как зовут-то, старлей?
- Сашка. – Раздался в ответ чуть слышный шепот.
- Вот что, Сань. Эта тварь, думаю, в вент-шахту залезла и сидит там в засаде. Хитрая, сволочь… Реакция у нее, наверное, тоже звериная, сигануть может в любой момент. Поэтому с оружием аккуратнее, нам бы тут друг друга не положить. Ты сейчас отступи на пару метров назад... Да, вот так. По моей команде зажжешь шашку.
- Понял, товарищ капитан. - направив дуло “Макарова” вверх, шепотом отозвался старлей.
Туманов встал напротив входа в вент-шахту и бросил внутрь догорающий факел. Пылающая трубка звонко ударилась о пол и откатилась к стене. Перед его глазами открылась страшная картина. Стены квадратной шахты уходили отвесно вверх и терялись во мраке. Прямо напротив входа, у противоположной стены, лежало обглоданное тело инженера. Все говорило о том, что жуткая трапеза происходила прямо здесь. Восковое лицо инженера безжизненно смотрело вверх. Справа высилась груда бетонных обломков вперемешку с серой глиной и виднелась дыра в стене, из которой торчала раскрытым цветком пустая гильза. Твари нигде не было.
- Твою налево! - вырвалось у Туманова.
- Что там, товарищ капитан? - отозвался Егоров.
- Гутерман... тут.
- Отлично! Зовите его и айда на станцию, а то жутко здесь...
- Он мертв. - Туманов поджег новый факел и медленно подошел к телу инженера. В голове завертелись варианты эвакуации останков Гутермана. Сходить за носилками, или попробовать дотащить на руках вместе с Егоровым.
В эту секунду на плечо плюхнулась какая-то жижа. Внутри все вмиг похолодело. Туманов бросил горящую шашку на пол и достал из кармана фонарь. Луч взметнулся вверх. От увиденного перехватило дыхание, а время поползло как в замедленном кино.
Метрах в пятнадцати от пола, воздушную шахту перегораживала толстая решетка, вцепившись в которую задними лапами, свисало оно. Это походило на двухметровый гибрид саранчи и летучей мыши.
Прежде всего в глаза бросались ярко-оранжевые пятна, разбросанные по блестящему черному панцирю вытянутого тела. Огромная голова насекомого с толстыми, выступающими жвалами, слегка подрагивала, выпуская наружу зеленую слизь. Тварь прицелилась прямо на новую жертву своими круглыми, похожими на биллиардные шары, глазами.
А потом она просто отцепилась от решетки и камнем полетела вниз. Пронзительное стрекотание пикирующей твари вывело Туманова из оцепенения. Успев, один раз пальнуть вверх, Ярослав буквально вынырнул из вент-шахты в тоннель и заорал не своим голосом:
- На выход Егоров, быстро!!!
За спиной раздался гулкий шелест, словно кто-то расправил огромный плащ на ветру, затем звук усилился, стал тугим и вибрирующим.
Ярослав следом за Егоровым со всех ног рванул к выходу из служебного тоннеля в основной. Барабанная дробь твердых лап насекомого по бетону, умножалась эхом и казалось, что этих лап не меньше сотни. Хищное стрекотание преследователя вселяло тихий ужас. Туманов вслепую выбросил руку назад и несколько раз выстрелил из пистолета.
Выскочив в основной тоннель, Егоров споткнулся о рельс и упал на четвереньки. Зацепившись за Егорова, Туманов полетел кубарем через рельсы к противоположной стене. Попробовал встать, но понял, что сильно подвернул ногу. Егоров отполз в сторону и притаился за шкафом электрощитовой.
Дрожащей рукой Ярослав нащупал шашку, дернул запал и бросил ее в сторону перехода. Пламя выхватило из тьмы кошмарную морду жука с раскрытыми челюстями. Выпуклые глаза плотоядно блеснули. Тварь проворно выползла из тоннеля и метнулась в сторону Туманова.
Яр вскинул пистолет и нажал на спуск. Громкие хлопки выстрелов оглушительно загремели под сводами тоннеля. Но пули рикошетом отскакивали от толстого панциря.
Неожиданно существо остановилось и дернуло всем телом.
Потом еще раз… еще...
Передние лапы потянулись к Туманову, но тварь не смогла сдвинуться с места и лишь остервенело заскребла рельсы когтистыми наростами и шипами.
Яр с трудом откатился в сторону и увидел, что одна из лап жука застряла между рельсом и деревянной шпалой. Тварь отчаянно пыталась вырваться и шипы на лапе кромсали дерево словно пила. Яр с ужасом понял, что у него всего пара минут, чтобы принять решение.
Его взгляд метнулся в сторону жука… на рельсы… снова на жука.
Одна из шипастых лап касается контактного рельса.
Быстрым движением он выдернул из кармана чудом уцелевшую рацию.
- Майор! Майор! – прокричал он диким голосом. – Майор, твою налево! Быстро врубай ток!!! Дай ток на рельс скорее!!!
Рация молчала.
Туманов с отчаянием увидел, как лапа чудовища стала медленно выскальзывать из ловушки…
Неожиданно в ящике электрощитовой раздался громкий щелчок и в туже секунду тело твари выгнулось в дугу, вспыхнуло ярким пламенем и от него повалил густой, едкий дым. 825 вольт сделали свое дело...
***
- Заходи, заходи, герой. – Самарин махнул Туманову рукой, приглашая того в кабинет.
Яр, прихрамывая, вошел и присел за стол. Усмехнулся - за столом сидели все те же знакомые лица, что и неделю назад. За это время в лаборатории успели провести исследования и сейчас готовы были поделиться своими выводами.
- Анатолий Федорович, - Самарин посмотрел на Шангина, - вам слово.
Пожилой эксперт откашлялся.
- Теперь мы с полной определенностью можем заявить, что данная форма жизни является внеземной. На это указывает часть необычных органических соединений в его структуре. Форма очень агрессивная и представляет собой повышенную опасность. – Он сделал паузу. – Контейнеры мы тоже изучили. В них существа находились в анабиозе и ждали некоего сигнала, чтобы активироваться.
- А вот здесь возникает вопрос, - прервал его Самарин, - что же послужило сигналом к их активации?
- Мы проработали несколько гипотез и выбрали самую вероятную. В этом районе сейчас ведутся работы по строительству закрытого НИИ по заказу Минобороны и недавно была выполнена прокладка силовых кабелей повышенной мощности. Думаю, что их обкатка и послужила причиной активации. В любом случае, работы на этом объекте временно приостановлены.
- Я так понимаю, нет никаких гарантий, что таких контейнеров больше не существует?
Шангин вздохнул.
- Совершенно, верно, Николай Степанович. Гарантий нет. Поэтому, мы уже заказали оборонке мощную ультразвуковую установку. Они обещали в течение месяца изготовить, тогда и просканируем весь метрополитен на предмет наличия других контейнеров.
- Думаю, что одним метрополитеном здесь не обойтись. – Невесело заметил Туманов.
- Скорее всего так и есть. – Самарин достал из ящика стола карту и разложил ее перед собой. – Вот это геологи по моему запросу прислали. Ведь странно очень, что контейнеры пролежали нетронутыми при всех темпах строительства в нашем городе? А геологи мне свою версию изложили. – Майор ткнул пальцем в карту. - Там, где контейнеры нашли, порода проходит гранитная. Ее затратно очень обрабатывать, потому, по возможности, стараются обходить.
- Есть еще версия... - подхватил нить рассуждений Шангин. - Контейнеры могут оперативно самоликвидироваться при преждевременном их обнаружении, до сигнала активации. Я ведь говорил про фантастические технологии, так вот, похоже в этих гильзах заложена умная система мгновенного самоуничтожения. К примеру, они просто рассыпаются в прах за пару секунд и все, никаких следов. Нам еще предстоит изучить этот механизм.
Самарин задумчиво побарабанил пальцами по столу.
- Еще бы понять кто, когда и с какой целью их заложил… На первый вопрос, понятное дело, ответа мы не получим. А вот с остальными… В общем, у кого какие соображения имеются, товарищи?
- Мы с Константином думали и прикидывали здесь на досуге. – Начал Шангин. – Не очень хорошая теория у нас вырисовывается… По предварительной оценке, контейнеры были заложены очень давно.
- Как давно? До строительства метро? – Предположил Самарин.
Эксперт усмехнулся.
- Нет, Николай Степанович, мы думаем, что до строительства Москвы.
Ярослав удивленно присвистнул.
- Ну а с какой целью их заложили?
- Здесь, конечно, только наши домыслы, но, не кажется ли вам, что все это напоминает набеги саранчи. – Шангин снял очки и потер переносицу. – Саранчи, которая уничтожает все вокруг… Вот представьте на минуту, что вы развитая цивилизация и вам необходимо держать под контролем технический уровень развития ваших колоний. Не будем вдаваться в моральные принципы, но возможно, на каком-то уровне развития они стираются… Ответ очевиден – как только технический уровень развития конкретной цивилизации переходит за пределы установленной границы, то эту цивилизацию уничтожают. Вот как-то так…
В кабинете наступила тишина. Слишком мрачная теория эксперта уж очень была похожа на правду.
- То есть вы думаете, - Прервал молчание Самарин, - что эти контейнеры сейчас разбросаны по всему миру?
- Не думаю, товарищ майор. Я в этом уверен…
P.S.
Ультразвуковая установка была изготовлена в указанные сроки. Ее использование на территории метрополитена позволило выявить еще 12 не активированных контейнеров. При попытке их извлечь, контейнеры мгновенно рассыпАлись в прах. Два активированных контейнера, кокон и остатки сгоревшего насекомого до сих пор находятся в хранилищах спецслужб. Все дальнейшие работы по поиску контейнеров на территории СССР были засекречены. На этом Дело № 1462 официально было закрыто.
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Авторы: Георгий Немов, Евгений Гришин.
Редактор: Екатерина Сазонова.
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