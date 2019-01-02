Наднебесная впадина - скрытые обитатели Земли

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:02

swandance Просмотров: 126 Комментарии: 1 +3 Вчера, 22:02 by

Боль, ужасная боль буквально разъедала и пожирала тело изнутри. Я знал, что в этот день я последний раз в жизни видел рассвет. Жить мне осталось немного, так что лишь сила воли мешала вскрыть себе вены, чтобы мучиться меньше. От этого яда не было никакого противоядия, обращаться куда-то к врачам было бесполезно. Лишь приморят по приказу «сверху». Умирать, правда, от этого не становилось легче, но я успевал. Найденный мной компромат вряд ли кого заинтересует всерьёз, уж эти постараются, чтобы весь материал был уничтожен в ближайшее время. Но хоть кто-то, да узнает правду и сможет бороться за свободу. Настоящую свободу вместо навязанной этими тварями, что жили под водой и манипулировали правительствами, силовыми службами и заставляли их приводить человечество к деградации. Ирония судьбы заключается в том что эти твари — тоже лишь орудия, лишь биологическое оружие, повиновавшееся командам другого горе-кукловода, а именно вымершей много веков назад внеземной цивилизации. Уничтоженной собственными войнами!Что же, мне не о чем жалеть, я нарушил все приказы и сбросил все имевшиеся в наличии глубинные бомбы прямиком в Марианскую впадину, взорвал крепости этих отродий. Отрадно знать, что многие из них понесли заслуженное наказание за все свои непотребства. Жалко только умирать, не освободив человечество совсем. Ведь их прихвостни-люди живы и под видом роскошного подарка принесли мне смерть. Мои родители были у них в заложниках, так что я не заподозрил ловушки. Когда я мирно открыл коробку с тортом, внутри него оказалась раковина, мигом всадившая мне пять игл с чистой смертью внутри. И я услышал голос в голове: «Привет тебе от всех Древних, убитых тобой, и от их погибшего дома». Я в ужасе понял всё. Моим родителям тоже пришёл конец, как приходит сейчас мне. Надеюсь от всей души, что их застрелили сразу и не подвергли таким ужасным пыткам, как меня. Не переварили заживо чудовищным неземным ядом.Я пишу на стене кровью, пока ещё могу двигаться: «Привет врагу из-под волн морских, я убил всех вас. Когда-то кто-нибудь такой же, как я, прикончит всех вас, кто где-то остался, твари! И всех ваших рабов вместе с вами». К этой записи прилагались полные, написанные нормальным образом отчёты обо всём, что я когда-то узнал и сделал против этой древней мрази. Понятное дело, что не в единственном экземпляре, часть материала пущены в анонимные руки с указанием открыть, если со мной что-то случится. Нет ничего лучше метода «мёртвой руки». Да, мёртвой, о, ирония судьбы! Да, я даже после смерти смогу серьёзно навредить этим тварям! Спокойно дотронувшись до ещё живой раковины, я предсказуемо получил ещё уколы шипами с ядом и услышал в голове тот же самый текст, что и впервые. И в ответ мысленно передал: «Мне уже всё равно, мои дни сочтены, но и ваши тоже. Вы все мертвы, я пережил вас! Но могу сказать вам за одну вещь большое спасибо. Когда умираешь, то ощущаешь покой. Всё уже позади, бояться больше нечего, боль и метания закончились. Я умиротворён!».Раковина задёргалась в бессильной ярости и умерла. Я же лёг на свою постель в распятой позе и написал записку: «Всё закончилось, я могу без всяких сомнений сказать, что прожил жизнь не зря и готов умереть за всё, что дорого мне. Свою задачу я выполнил». Всё начало меркнуть, но боль ушла, остался лишь покой…* * *Из истории болезни старшего лейтенанта Каминского Петра Валерьевича, в дальнейшем называемого Погибшим:Был направлен на подлодку «Волк-старик», проявил себя там как замечательный служащий, безупречно выполняющий боевые задачи. С коллективом отношения активно поддерживал, имел много знакомых и приятелей. При выполнении пятьдесят пятого боевого задания он получил радиационные ожоги из-за утечки в атомном реакторе, но выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, но был отправлен в отставку по состоянию здоровья.С тех пор проявлял депрессивные черты характера и не свойственную раньше. Как он утверждал, от разрыва с женой по причине бесплодия и долгой постоянной боли с сильной слабостью совсем потерял жизнерадостность и волю к жизни вообще. Лечение антидепрессантами и курсами психотерапии не принесли никаких результатов. Погибший полностью потерял здоровый и крепкий вид, становясь внешне трясущимся апатичным калекой. Облысение, неизбежное при лучевой болезни, сменилось совсем седыми волосами. Брови и ресницы, ногти выросли бесцветными и ломкими. Попытки реабилитации привели к незначительным улучшениям. Бывшее командование решило в знак прошлых заслуг отправить его на курорты и реабилитировать для дальнейшей службы с минимумом физических нагрузок.Там погибший при купании в море был ужален молодой особью географического конуса (моллюск) и вернулся домой, не пытаясь обратиться к врачу и взяв своего убийцу с собой. В своём номере он и пал, погиб от яда. Лишь молодость моллюска позволила погибшему прожить достаточно, чтобы дойти до номера: взрослая особь убила бы его за три-четыре минуты, максимум.В номере были найдены отчёты, из которых можно заключить крайнее психическое нездоровье погибшего. Материалы подробно описывали конфликты погибшего с некими древними обитателями Марианской впадины, тайно управляющие человечеством во славу давно вымершей инопланетной цивилизации. Сам же погибший, что описано с необычайной детальностью, уничтожил их и был убит «биологической миной», похожей на конус (моллюска, опять же). На прикроватном столике была обнаружены раковина его убийцы. На всех стенах в номере имеются надписи, написанные кровью, где сам погибший бросает прямой вызов так называемым прихвостням Древних. В ряде документов, составляемых довольно долгое время указаны данные о «прихвостнях», источники неизвестны. Известно, что родители погибшего были застрелены выстрелом в голову из пистолета с глушителем неизвестными лицами за день до собственной смерти погибшего. Начинается подробное расследование.Автор: ellison1.Слава воину!

Ключевые слова: Глубоководные обитатели тайное правительство земля чужие расы

Другие, подобные истории: