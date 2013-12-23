Предопределение

Estellan Просмотров: 136 Комментарии: 2 +3 Вчера, 21:42 by

Не знаю, как у нормальных людей, а лично у меня ясновидение не вызывает никаких приятных ассоциаций. Начиная с того, что ощущается оно как удар по затылку доской, с гвоздем, боль вспыхивает моментально во всей области, а потом стекается в одну, пульсирующую болью точку. А заканчивая тем, что открывается оно всегда накануне каких-либо крупных неприятностей.Так было и в этот раз, едва мы с Айлой вступили в очередной «проход». Сначала показалось, что сейчас глаза выпадут, потом боль сфокусировалась, и мне явилось очередное видение. Видение было пыльным и отрывистым, как чихнувший мустанг: сфера в небе, внутри которой пляшут молнии, а где-то между ними просматривается темная фигура, каменная шрапнель падающая на землю, комната в каком-то доме, заваленная старой рухлядью, Айла в гигантской лапе, куб, светящийся гранями, а внутри него что-то темное, смахивающее на обломок или огрызок. И последнее – огрызок рассыпается черным прахом, а где-то снаружи раздается рев.На выходе из прохода я привычно растянулся на земле, пытаясь переварить увиденное, а за одно и собраться с мозгами, которые, по ощущениям, планировали свалить из головы через нос.- Опять? – Айла присела у моих скорбных останков, положив руку на лоб. Стало полегче.- Надеюсь, этим умникам каждый раз задорно икается, будь они прокляты в веках, - почти миролюбиво заметил я и почесал левую руку, на предплечье которой и был вживлен «кристалл».Что это за фигня, мы так до конца и не разобрались. Подозреваю, что отломаны они были у какого-нибудь ядерного реактора, светились в темноте, приносили здоровье и долголетие.На самом деле, «кристаллами» мы обзавелись в одном из миров, которые не повезло посетить, в поисках своего. Почти все миры, которые мы посещали, были мертвы или умирали. Этот тоже умирал, но сумел достигнуть такого уровня развития технологий, который нашему и не снился даже в самых фантастических фильмах. Но и он угасал. Именно там мы и разжились новыми побрякушками. Понятия не имею, как они работали. Местные пытались мне объяснить про взаимодействие совокупности ежиков, летящих верблюдов и килограмма асфальта, какие-то волны, психику и генетику… но я так и не понял.Мы окрестили все это «неведомой фигней», постепенно сократив до магии, и успокоились. Вживленные прямо в плоть, «кристаллы» давали своему владельцу прямо таки магические способности. Ограниченные, правда, но в скитаниях по мирам и то – хлеб. Мне досталось все, связанное с воздухом. С конкретными характеристиками я еще разбирался. Айле достался такой же, но с перламутровыми пуговицами… в смысле – другого цвета и с другим набором особенностей. У нее вся «сила» была связана с водой.Помимо основных направленностей, каждому доставался ряд побочек, разной степени интенсивности. Мне, к примеру, ясновидение. Айле повезло больше, она могла спонтанно превращать простые камни – в драгоценные. Ну и остальное… по мелочи.- Совсем плохо? – девушка зашуршала одеждой, то ли вставая, то ли просто меняя положение. Лежать стало скучно. Звезды перед внутренним взором рассеялись, голова переставала болеть.- Да вроде проходит, - открыв глаза я тут же отказался им верить, потому быстренько захлопнул обратно, попытался понять, что именно вижу, не смог, снова открыл.На небе ярко светило черное солнце. Нет, серьезно, черное солнце. Прямо как негатив фотографии. Не представляю, как оно вообще может светить. Но от законов физики других миров я, похоже, был еще дальше, чем от собственного.Пришлось сесть, не отводя взгляда от неба, потом встать.- Какой страшный глюк… - задумчиво протянул я.- Думаешь, это – страшный глюк? – Айла ухватила меня за плечо и развернула. – А как тебе вот это?Покорно развернувшись, я уставился на город, на окраине которого мы оказались. Город как город. С поправкой на необычное небо, я бы даже принял его за самый обычный город нашего мира. Чуть левее нашего местоположения, над городом зависла черная туча. Если это – туча. Больше похоже на взрыв нефтехранилища. Черный, клубящийся столб… дыма? Густо обвешанный беззвучно сверкающими молниями.- Кажется, я немного оглох, - вновь усомнился я, и почесал ухо.- Тогда я тоже…Отрицая это утверждение, налетел порыв ветра, принесший запах пыли, под ногами зашуршал мелкий песок. Почему-то вспомнилась пустыня.Не смотря на представление, в городе было тихо. Пустынно. Ни одного человека. То ли эвакуированный, то ли заброшенный. Но если второе, то совсем недавно. Я ожидал бы увидеть на улицах автомобили. Если они тут были. А может и были, но не на самой окраине.- Что-то мне это напоминает, - вдруг осенило меня, а черная туча, словно услышав меня, стала собираться в один комок. Подозрение внезапно переросло в уверенность. – Что щас будет…- Что? – Айла попятилась, когда комок темноты стал оформляться в фигуру. Похожую на человеческую, но – громадную.- Фильм про Годзиллу помнишь?- Ну помню.- Вот что-то похожее, только тут… ифрит, - фигура в городе окончательно оформилась, превратившись в гиганта, насколько расстояние позволяло рассмотреть, каменного. Лишь местами, в стыках камней, проглядывало то ли пламя, то ли лава.- Это – ифрит? – казалось, Айла готова удрать. Я ее понимаю. Я и сам с удовольствием бы удрал, если бы знал куда именно драпать, а еще… еще гигант мог бы нас вполне себе догнать, если бы счел достаточной угрозой. Плохо то, что, судя по видению, удрать нам не грозит. Нам предстоит сразиться.Что еще плохого в видениях? Они ВСЕГДА сбываются. Как бы мы не пытались обойти то, что я видел, они всегда сбывались.- Да, Айла, тот самый ифрит. Здоровенная такая фигня, в одной из своих форм, сделанная из базальта, лавы… и еще какой-то трудноразрушаемой фигни. Короче, фигня из фигни. На них можно охотиться и даже поработить, заставив исполнять желания. У тебя, случайно, не завалялось заговоренной иглы?Девушка выразительно похлопала себя по карманам, а потом развела руками. Понятно. Я вот тоже как-то не догадался разжиться таким ценным артефактом.- Нам точно надо туда? – девушка с сомнением посмотрела в сторону гиганта, азартно крушащего окружающие дома.- К сожалению, - если бы можно было не идти, я бы не пошел. Один неверный шаг, и ифрит с легкостью понаделает из нас труднооттираемые от земли лепешки. – Но, я знаю как его усмирить.- И как же? – нежелание идти на встречу к гиганту было написано на всей фигурке девушки, но, с недавних пор, она доверяла если не мне, то моим видениям. В конце концов, во все передряги, в последнее время, мы встревали вместе.- Ща покажу…Прямой дороги к гиганту не было, пришлось петлять по городу, ориентируясь на шум разрушений. Благо, тот не затихал. Как я и думал, машины по дороге попадались, только странные. Часть из них была ржавой насквозь, другие же выглядели так, словно вчера сошли в конвейера.Размышлять над странными автомобилями не было времени. Людей, впрочем, не попадалось. Над этим я тоже решил подумать как-нибудь потом.Наконец, мы выбрались к границе разрушений, отсюда можно было рассмотреть резвящегося гиганта во всей красе. Ни пожаров, ни хлещущей воды, если тут еще действовал водопровод, не было. Тоже странно. Но это вдруг стало нашей наименьшей проблемой. Заметив нас, гигант заинтересовался этим зрелищем и направился к нам. «Еще пара шагов, и ты будешь весьма подавлен этим фактом», - невпопад посочувствовал мне внутренний голос.- Ма-а-арк! – раздался прямо над ухом высокий голос мертвой хваткой вцепившейся в мою руку Айлы.- Секундочку… - закатав рукав, я коснулся пальцами «кристалла». Сенсорное управление, ничем не хуже обычного мобилы, разве что погоду не показывает. Да и игрушек нет, если не считать… так, о чем это я? Ах да… заряд полный. Хорошо.- Марк!!! – панические нотки в ее голосе заставили меня оторваться от игрушки и посмотреть на ифрита. «Сейчас будет ка-а-а-апец как больно», - снова отметилась шиза, но почти сразу же заткнулась.Не будет. Ощутив заряд «кристалла» всей шкурой, я выпрямился, развел руки в стороны, чуть не сбросив Айлу, и сосредоточился. Полупрозрачная сфера окутала фигуру ифрита, поднялась вместе с ним на несколько метров. Почти сразу же внутри нее стали образовываться светящиеся, неприятно потрескивающие электричеством шары. Один, другой, третий, постепенно сливаясь в подобие пульсирующего и искрящегося облака. Лишь сфера сдерживала молнии от разгула по городу. Она же фокусировала стихию на основной цели.Внутри сферы громыхнуло, казалось, содрогнулась земля под ногами. Черт! Одного я не учел. Дернув девушку за собой, я повалился за одну из груд обломков. Почти сразу же на нас обрушился дождь каменных осколков. Особенно крупные пролетели мимо, а вот мелкими нам настучало от души. Почти град.- Ого! – Айла встряхнулась и поднялась. – Ничоси, ты бы хоть предупредил.- Это его не убило. Лишь задержит. Дальше нам надо…- Смотри! – спутница подняла с земли обломок размером с небольшой чемодан, который почти мгновенно в ее руках превратился в алмаз. – Ого. Прибарахлимся за одно.- Это нам не пригодится, - я покачал головой, ощупал левое ухо, которое, как мне казалось, оторвало одним из осколков. Ухо оказалось на месте, хоть и в крови, зато рядом обнаружился другой обломок, размером с мизинец. Совсем как в видении. Хех, то, что надо. – Брось каку. Дальше нам надо найти дом. Насколько я понял, в доме засечь нас он не сможет. Все же стихия огня с землей не очень дружит. И еще… смотри…Брошенный на землю, алмаз немного покочевряжился и подтянул к себе осколки поменьше, потом, как магнитом, его притянуло к еще большему осколку. Ощущая, как обломок из кармана рвется к своим собратьям, я прижал его ладонью.- Он? – осведомилась Айла севшим голосом.- Да, он собирается обратно. Воздухом его не уничтожить. Тут нужна вода.- Ну так…- Нет. Сначала надо найти дом. Там спокойно объясню что ты должна делать. Нам нужна передышка. К тому же, на этого гада я спустил весь свой запас. На какое-то время от меня не больше толку, чем раньше. Ну, разве что могу побить его пистолетом или попытаться укусить.- Так куда?- Я-а-а… не знаю, - неуверенно протянул я, понимая, что комнату-то я в видении видел. А где ее искать? В какую сторону?- Толку от твоего ясновидения! – возмутилась спутница, но оставаться на месте не было времени. Гигант уже достраивал свой торс.Следующие полчаса мы носились по городу, под недовольный рев гиганта, как раненый в зад дракон, Айла вопрошала куда нам, на что получала неизменный ответ.- Тоже мне супергерой, маг, едрить тебя за ногу, ясновидящий, растудыть тебя в качель… - вяло ругалась девушка, но оставлять меня на растерзание ифриту одного не торопилась. – Идем!Наконец, она свернула на узкую улочку, толкнула первую попавшуюся дверь. Пройдя через темный коридор, толкнула еще одну дверь, и мы оказались в комнате. Небольшой комнате, заваленной старым хламом. Комнатке из видения.С той разницей, что в комнатке обнаружились старухи. В количестве трех штук. Их в видении не было.- Да что за нафиг?! – вопросил я, бешеным взглядом уставившись на мирно вяжущих теток.- А что такое, сынок? – мирно среагировала самая левая, в руках которой спицы не сбились ни на секунду.- Вы что здесь делаете? – высунулась из-за моего плеча Айла, заподозрив, что тут происходит что-то неучтенное.- Дык, эвакуацию объявить-то объявили. Да куда нам? Дряхлым, - парировала центральная. – Здесь и помрем.- Даже быстрей, чем думаете, - грохот шагов гиганта раздавался уже где-то совсем близко. – Давайте, валите отсюда, - подхватив левую бабульку под руку, я попытался разъединить ее с креслом, но бабулька то ли оказалась более тяжелой, чем выглядела, то ли успела с креслом срастись.- Да куда, милок? Куда мы пойдем из нашего дома? – на этот раз голос подала третья, благожелательно рассматривая меня светло-голубыми глазами из-под сбившейся на лоб седой пряди.- Тут скоро и дома не будет, давайте на выход…Возможно, мы упирались бы еще долго, но разумный диалог прервало ощущение, что к нам присоединился лишний наблюдатель. Буквально. Он заглядывал в окно. Не представляю, в какую фигуру ифриту для этого пришлось свернуться.- Ну капец… - настал мой черед комментировать ситуацию севшим голосом.Старух, казалось, в происходящем ровным счетом ничего не удивляло. Можно подумать, к ним трижды на дню заглядывают на огонек каменные гиганты.Удовлетворившись осмотром, ифрит из окна куда-то делся, зато в движение пришел сам дом.- Да что он?- Он… отрывает нас от земли! - на этот раз ясновидение, похоже, включилось у Айлы.Все вздрогнуло, дернулось, сначала мы вместе с мебелью съехали к одной стене, потом к другой, кажется, на меня планировал напасть шкаф, но не успел. В первую очередь я познакомился поближе с одним из бабкиных кресел, которое впечатало меня в стену.- Да твою же… - выбраться не представлялось возможным. Стена то ли треснула сама, то ли ифрит поспособствовал разрушениям. Гигантская рука, прорвавшаяся в щель, попыталась схватить Айлу. Времени на размышления не оставалось. – Активируй «кристалл» и рисуй в воздухе квадрат. Нам нужен замкнутый контур. Быстрее!«Колдовать» трясущимися руками непросто. Особенно, когда у тебя над головой шарит лапа размером с грузовик. Во всем этом безумии поражали своим спокойствием бабульки которые большими глазами наблюдали за происходящим, не переставая стучать спицами. «Это какой-то сюр…»- Быстрее! – рявкнул я, понимая, что еще немного, и крыша просто съедет. На этот раз у меня.Наконец, у Айлы получилось создать небольшой закрытый контур. Смахивающий на мою сферу, получившийся куб слабо светился гранями.- Что дальше? – спутница смахнула со лба прилипшие пряди, посмотрев на меня. Именно в этот момент лапища умудрилась ее поймать.Решив, что терять уже нечего, рванулся из последних сил, сумев выбраться из хватки кресла и стены, «кристалл» пуст, но есть способ запустить его не напрямую. Так сказать, из резервного источника.Вливая остатки сил, мне удалось пробраться сквозь пальцы чудовища, к Айле. Чудо, что он не успел ей навредить. Вытащив осколок ифрита из кармана, я вложил его в куб, созданный девушкой.- А теперь, вливай всю силу, что есть, - выдохнул, чуя, что осталось совсем немного.Айла сосредоточилась, по ее виску скользнула капелька пота. А потом силы иссякли, и я тупо отрубился. Лишь на самой грани отключки услышав грохот и вопль. «Как глупо мы сегодня умрем», - снова не в тему посочувствовал внутренний голос.В себя я пришел. Удивился, чувствуя покалывания в висках и снова рассматривая над собой черное солнце. Надо мной обнаружилась бледная, пыльная, но живая Айла. Вокруг все было засыпано какой-то черной пылью. Справа высились руины дома. Что-то мне подсказывало, что именно там мы и обнаружили старух. Ага, они тоже здесь. Все в том же количестве.- Да что за… - выдохнул я, поперхнулся черной пылью и закашлялся.- Все в порядке, - ответила Айла.- Ты уверена?- А ты уверен? – старухи как-то изменились. Они то ли стали не такими ветхими, то ли наконец отложили свое вязание, то ли что-то еще было не так, как до этого.- Чего? – откашлявшись возмутился.- Ты ведь знаешь, кто был в том подвале? Ты ведь знаешь… знаешь, мы видим, - они говорили одновременно? Определенно одновременно, только голос был один. Один на всех. – Мы знаем и то, что ты думаешь. Но ты не видел. А мы видим. Судьба не предопределена. Пора бы тебе усвоить этот урок. Всегда может что-то вмешаться.Старухи рассмеялись… вихрь черной пыли взметнулся с земли, а когда он опал, на их месте уже никого не было. Со стоном я опал обратно, на землю, взметнув небольшое черное облако, не планируя больше шевелиться в ближайшую тройку суток.- Это они о чем? – сделала стойку моя спутница.- Я расскажу… потом.- Хорошо. Но ты вставать не планируешь? Нужно искать проход. Да и валяться в останках ифрита мне как-то разонравилось, знаешь ли.

Ключевые слова: Ифрит город другие миры судьба авторская история

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