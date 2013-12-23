Русалка. Часть четвертая

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:23

Владимир Коун Просмотров: 132 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 11:23 by

Картинка из прошлого плавно растворилась, постепенно проявляя перед глазами встревоженное лицо брата. Он по-прежнему сидел на табурете, внимательно отслеживая каждое мое движение.- Андрей… - шепотом позвал Саша, - ты вообще как?- Все хорошо.- Уверен? Мне показалось, ты отключился на время.- Я вспомнил. – Игнорируя его вопрос, заявил я, пристально посмотрев брату в глаза. - Вспомнил склеп. И все остальное.Саша нервно сглотнул.- Послушай, Андрюх…- начал он сбивчиво, - не знаю, что там произошло… что ты увидел… Но, в любом случае… ты прости меня. Я честно не думал…не хотел, чтобы закончилось вот так…если бы я только мог что-то исправить?Несколько секунд брат с немой мольбой в глазах смотрел в мою сторону, ожидая реакции на свои слова, но я молчал. Ну, а что мне нужно было ему сказать? Ты зря расстраиваешься, братишка, я совершенно точно не псих? Просто вокруг меня творится нечто, неподдающееся пониманию. Только и всего… Да, и кстати, если хочешь, могу поведать, как собственными глазами видел демоническую русалку в местном озере. А еще имеется красочный рассказ о ожившем мертвеце в подвале заброшенного склепа… Или все-таки я тронулся?- Я не сумасшедший, Саш. – В конечном итоге подал я голос. – Но…волноваться есть о чем.Брат несколько оторопел от того, каким спокойным тоном была произнесена последняя фраза. Не давая ему шанса опомнится, я быстро продолжил:- Понимаешь, позавчера я видел то, что не в состоянии объяснить даже самому себе. В подвале того самого склепа. Впоследствии мне стал являться дух девушки. Кати. Я тебе о ней уже рассказывал. И чтобы ты сейчас не подумал, знай, все, что я видел, происходило на самом деле. Я уверен в этом на сто процентов. Как и в том, что оба события тесно связаны между собой. Не понимаю пока каким образом, но…- Малой… - Саня не позволил закончить мысль, - ты не обижайся, ладно? Просто выслушай меня внимательно. То, чем мы занимались на озере, на кладбище – это все игра. Глупая, даже больше идиотская, но все же, игра. Поэтому трубить на каждом шагу о каких-то там духах или призраках в ближайшее время я бы на твоем месте не стал. Тебе дурка грозит, ты что, не втыкаешь?!- Повторяю, я не псих. – Не громко, но твердо напомнил я. - Катю видел также реально, как тебя. И да, если ты еще не понял, это была та самая Катя, чьим именем обозначена заброшенная могила рядом со склепом. Ты ведь ее тоже видел, не так ли? Видел, я знаю. А позже мне явилась другая женщина. В лесу, на озере. И не смотри так. Я был там! Был там прошлой ночью. Наедине с ней. Не знаю как. Волшебство, мистика, думай, что хочешь! Но это случилось. И только поэтому я позже сидел в кровати насквозь мокрый, а не потому что хожу во сне. Она заявила, что не из нашего мира и требовала освободить ее. – Я повторил по слогам. – Не из на-ше-го! А теперь сопоставь все, что я рассказал. Очевидно же, что мы потревожили нечто в том склепе, и теперь просто обязаны свою ошибку исправить.- Да уймись ты! Я не желаю слушать этот бред. Ты вообще понял, что я сказал?!- Я могу доказать!- Да неужели? – огрызнулся брат, начиная выходить из себя. – А мне плевать!- Вернёмся в склеп. Сегодня. Немедленно! Там ты собственными глазами увидишь подтверждение моим словам.- Какие подтверждения, Андрей… ты вообще дурак, да? – психанул Саня, но наткнувшись на мой умоляющий взгляд, резко осекся. Тяжело задышав, он поднялся со стула и прошелся туда-сюда по комнате, о чем-то напряженно размышляя. – То, что вокруг происходит некая чертовщина я, пожалуй, соглашусь. Но твоя идея мне один фиг не нравится. Даже если на секунду представить, что ты прав, возвращение в склеп – это верх кретинизма. К тому же здесь родители, ты про них забыл?- Насчет родителей не волнуйся.- В каком это смысле?- В том, что спрашивать их мы не будем.- Ах, вон оно что… - озадаченно протянул брат. Бросив следом короткий взгляд в сторону кухни, он не спеша продолжил, непривычно растягивая слова. – Ладно. Уговорил. Тогда одевайся пока, а я в кладовку загляну. Фонарь возьму. Молоток на всякий…Еще не договорив, Саша быстрым шагом направился на выход. Слегка удивившись резкой перемене его настроения, я неуверенно потянулся за джинсами, которые весели на спинке стула, рядом с кроватью. Что-то в поведении брата мне однозначно не понравилось. Только мозг, занятый мыслями о сверхъестественном, сразу не придал этому значения. Зато позже, когда я услышал щелчок замка входной двери, и его голос на улице, торопливо окликнувший родителей, понял, что ни в какую кладовку Саша не собирался изначально.Мама буквально ворвалась в комнату, когда я уже был полностью одет. К тому времени я морально приготовился выслушать ее гневную тираду по поводу своего неподобающего поведения. Но вместо ожидаемых упреков, она лишь склонилась ко мне и крепко прижала к груди.- Как же я счастлива, что с тобой все в порядке. Андрюш, ты даже не представляешь, как сильно напугал нас.- Прости, мам. Я не специально.- Ничего, ничего. – Подбадривающе прошептала она. – Не волнуйся. Ничего не бойся и за бабушку не переживай. Здесь нет твоей вины.Мама отстранилась.- Скажи честно. Ты себя хорошо чувствуешь? Голова не болит? Не кружится?- Мам, я в порядке, не волнуйся.Недоверчивым взглядом она осмотрела меня с ног до головы.- Что же, хорошо. В таком случае у нас нет причин больше задерживаться здесь. Убедись, что мы забрали все твои вещи. А я пока схожу, предупрежу отца.- Мам, - негромко позвал я, когда она уже хотела выйти на улицу, - можно мне недолго прогуляться перед дорогой?- Никаких прогулок в одиночку, пока мы не разберемся с последствиями твоего нервного срыва. Побудь в доме, милый, мне так будет спокойнее.Отца не пришлось долго уговаривать, и уже через каких-то полчаса, я нехотя захлопнул заднюю пассажирскую дверь. Помню, в тот момент я чувствовал, что поступаю неправильно. Что обязан каким-то образом повлиять на ситуацию, но только не знал как.Автомобиль тронулся и медленно покатился по дороге, постепенно набирая допустимую для населенного пункта, скорость. Несмотря на то, что стрелка часов приближалась к пяти вечера, на улице по-прежнему было довольно жарко, и я приоткрыл окно. Пока машина отца плавно катилась по раскаленному асфальту, от нечего делать я безразлично осматривал окрестности, витая в своих мыслях. В одном из соседских дворов, в искусственном бассейне плескались дети, а в другом забавный, маленький малыш со всех ног удирал от молодой мамочки, крохотными пятками топча свеже-выполотые грядки и за что, судя по всему, в ближайшее время должен был «жестоко» поплатиться. Обычный день в обычной деревне, не предвещавший ничего плохого, но и не суливший, если учесть мою личную ситуацию, ничего хорошего в будущем.Как только мы проехали крайний дом, погода внезапно ухудшилась. Небо довольно быстро потемнело, бодро затягиваясь темно-серыми тучами, а последовавшие после множественные росчерки ветвистых молний, озарили дорогу впереди так ярко, как если бы хотели воздвигнуть на нашем пути непреодолимую преграду.От неожиданности, отец резко сбросил скорость, уводя автомобиль вправо, избегая случайного попадания смертельного разряда. Машина опасно сблизилась с песчаным покрытием обочины и, на мой взгляд, лишь чудом удержалась в пределах занимаемой полосы. В ту же секунду по кузову автомобиля забарабанили ледяные куски размером с грецкий орех. Лобовое стекло с треском лопнуло, вызвав испуганный вскрик матери. Следом по его поверхности распространилась паутина мелких трещин. Максимально выкручивая руль в противоход, отец вывел машину на встречную полосу. Но тут же начал вращать в обратном направлении, силясь сохранить контроль над взбесившимся транспортом. Только как он не старался, автомобиль все равно заюлил по дороге, петляя из стороны в сторону, с каждой секундой все больше теряя сцепление с дорожным полотном. И довольно скоро тупо закружился на влажном покрытии, окончательно взбунтовавшись против управлявшего им, человека.Дальнейшие события пронеслись как во сне. Перед глазами сплошной полосой замелькали, скрытые мутной стеной дождя, заборы, дома, деревья. Металл кузова протяжно взвыл от предельных нагрузок и многочисленных ударов, перемешавшись со звуком ломающихся веток, а затем меня словно толкнули и…БАМ!Когда в следующий раз мои глаза открылись, машина уже не двигалась. Окна сильно запотели и разглядеть, что творилось снаружи, не представлялось возможным. Жутко орал клаксон. Похоже, отец зажал его головой, потеряв сознание. Снаружи по-прежнему доносился шум ливня, чьи капли остервенело долбили по крыше. Тем самым подтверждая, что за окном до сих пор бушевала непогода. Опасаясь болевых ощущений от возможно-полученных травм, я осторожно пошевелил сначала одной, а после и второй рукой. К счастью, ни боли, ни каких-то других неприятных ощущений не последовало. Медленно приподняв гудящую голову, до этого бессильно опущенную на грудь, я вяло осмотрелся. Брат и родители замерли в своих креслах. Все трое без сознания. Я захотел окликнуть их, привлечь внимание, но внезапно понял, что задыхаюсь. И если прямо сейчас не вдохну порцию свежего воздуха, попросту умру. Заметавшись, я рефлекторно толкнул дверь со своей стороны и она легко поддалась. Навалившись остальным телом, распахнул ее настежь, думая только о том, чтобы поскорее выбраться наружу.Беспомощным мешком я вывалился из стального плена. Голова кружилась, перед глазами плыло. Распластавшись на влажной траве, я жадно задышал. Стало немного лучше. После я смог приподняться и встать на колени. Вокруг стоял жуткий туман. Видимость нулевая. Я тогда еще подумал, может, это следствие сотрясения от удара головой? Но вскоре мгла начала рассеиваться. И то, что я увидел дальше, повергло меня в самый настоящий шок.Озеро…Я ошарашенно замотал головой, рассчитывая избавиться от наваждения.Озеро? Снова чертово озеро?! Да как это возможно?!Я готов был закричать от отчаяния и ужаса, мгновенно охвативших меня. Но в тот момент позади послышались громкие голоса. Обернувшись на звук, первое, что я отметил - пропал автомобиль отца. А затем увидел людей в старомодных одеждах, вышедших из близлежащей рощи и уверенно направляющихся в мою сторону. Всего их было семеро. Пятеро мужчин в давно нестиранных кафтанах, поверх широких штанов. И в головных уборах чем-то напоминающих крупную кепку. За ними шла молоденькая девушка лет четырнадцати-шестнадцати. Чьи кисти рук плотно держали странного вида металлический прут, и были крепко перевязаны веревкой. А на шее висела не до конца затянутая удавка, второй конец которой тот крепко держал один из них.Позади процессии мягко ступала женщина. Ее лица видно не было, так как оно скрывалась глубоким капюшоном длинного, серого плаща, полностью покрывавшего всю ее фигуру.Люди шли прямиком на меня. Но их появление случилось настолько внезапно, что я попросту не успел толком сообразить стоит ли мне прятаться или остаться на своем месте. В итоге, к моему огромному удивлению, пятеро мужчин и две женщины невозмутимо прошли мимо, словно я для них и не существовал вовсе.На расстоянии метров десяти от озера, мужчины с девушкой остановились. В то время, как женщина подошла непосредственно к кромке воды. Постояла недолго, а затем склонилась к поверхности, одновременно сунув руку в карман плаща. Она принялась что-то тихо нашептывать, как если бы обращалась к невидимому собеседнику под водой. Произнося каждое новое предложение быстрее предыдущего. И вскоре громко выкрикнула последнюю фразу, одновременно выдергивая из кармана руку. Размашистым взмахом кисти рассыпая по ближайшей поверхности озера, некий порошок.После замолчала, вытянула руки вдоль тела и принялась ждать. С минуту ничего не происходило. Но затем озеро вспенилось, забурлило, словно закипая. Огромный столб воды вздыбился, метнувшись вверх, и следом вернулся обратно в озеро, окатив женщину обильными брызгами. Правда, в отличие от меня, в изумлении раскрывшего рот, на нее это впечатление не произвело. Женщина даже с места не сдвинулась. Не пошевелилась и когда на поверхности водоема всплыла копна пепельно-русых волос, а позже и часть головы, похожего на человека, существа. Лоб, а за ним белые, словно лед глаза показались над желто-бурой поверхностью. Внимательно осмотрев каждого из присутствующих, их взгляд остановился на связанной по рукам, девушке. И когда это случилось, бледно-розовые веки расширились от негодования и гнева, а гладкий до этого лоб, сморщился, будто иссохшая кожа старухи. Женщина на берегу не отреагировала на угрожающее поведение существа, а вот мужики, наоборот, сгруппировались, плотным кольцом обступив свою пленницу.Обитательница озера приподнялась над водой, демонстрируя молодое девичье лицо и полную, упругую грудь. Снова окинула каждого изучающим взглядом и… запела. Чудесным голосом, каких я никогда не слышал. Но самое странное, губы ее при этом оставались сомкнутыми.Суровые представители сильного пола как-то сразу размякли. Не в силах отвести взгляд от прекрасной незнакомки, безвольно вытянув руки вдоль широких штанин, они замерли словно под гипнозом. Так и стояли безмолвными куклами, пока один из них, буквально зарыдав от переполнившего его, счастья, и растянув на лице придурковатую улыбку, спотыкаясь, не побрел прямиком в озеро. В направлении манившей его, озерной девы. Под влиянием слов о безответной любви и безутешном горе, он шел словно на привязи, спотыкаясь, не разбирая дороги. Не останавливаясь ни на секунду. Только чаще всхлипывал, делая новый шаг.В то же время, женщина, лицо которой по-прежнему скрывалось под капюшоном, следила за поведение мужика спокойно, и даже с интересом. Остановить не пыталась. Лишь когда тот в воду одной ногой вступил, разъяренной волчицей метнулась в его сторону, выхватила из-под полы острый кинжал и единственным, выверенным движением, с легкостью вспорола бедняге горло.Меня вырвало.Следом по округе разнесся звериный вопль. Дева озерная на глазах обратилась в чудовище. Глазные яблоки огнями красными вспыхнули, а волосы окрасились в черный, как вороново крыло, цвет. Нижняя часть лица оскалилась пастью монстра, явив на свет десятки тонких то ли зубов, то ли шипов. И без того непропорционально-длинные руки вытянулись еще больше. Выставив их перед собой, существо с неимоверно-быстрой скоростью, понеслось к берегу.Медленно умирая, раненый мужик осел на колени прямо в воде. Щедро обливаясь собственной кровью, он опустил голову на грудь, и еще бы чуть-чуть рухнул лицом вниз. Но его убийца, оставаясь на шаг позади, аккуратно придержала умирающего за плечо, сохраняя манящую жидкость в поле зрения чудовища.Каких-то несколько секунд, и озерная дева уже готовилась впиться зубами в окровавленную шею, вот только женщина опередила ее. Ловким движением скинув с себя плащ, она сдернула с пояса заранее обмотанную вокруг талии, железную цепь, и проворно обвила шею не ожидавшего такой прыти, монстра. Забилась дева остервенело, страшно визжа и хлопая по воде рыбьим хвостом. Прекрасно понимая, что угодила в смертельную ловушку, она ни на миг не оставляла попыток вырваться на свободу.Между тем, мужики на берегу очнулись и бросились на помощь хозяйке. Общими усилиями вытащили извивающееся существо на берег. А позже обвязали похожими цепями остальную часть его тела, окончательно лишая возможности передвижения. Но даже полностью скованная, дева из озера долго отказывалась смириться с судьбой. Рычала и шипела, без конца переводя ненавидящий взгляд с одного обидчика на другого.Прибывая в необъяснимом трансе, я подошел ближе и теперь мог разглядеть каждую мелочь. На цепях имелись надписи, мерцающие в свете заходящего солнца. Из чего я сделал вывод, что они либо заговоренные, либо обладали магическим предназначением.Словно в подтверждение моих мыслей, движения девы из озера стали замедляться, и вскоре она окончательно затихла. Вернулась к первоначальному виду, сменив черный окрас волос на пепельно-русый. Глаза снова побелели, а хвост…мои брови поползли вверх! Медленно растворился, волшебным образом принимая вид обнаженных, женских ног.К тому моменту, дева уже лежала смирно. Не брыкалась, не рычала. Только в одну точку перед собой смотрела, и горько, горько плакала. Я повернул голову в ту сторону. Оказалось, смотрела она на связанную девушку. Которая по-прежнему была отгорожена спинами своих мучителей. Девушка больше не стояла. Возможно, от усталости, а, может, от ужасных событий, происходивших на ее глазах, не могла держаться на ногах и опустилась на колени. Она тоже тихо всхлипывала, неотрывно смотря в ответ. Бедняжка была настолько поглощена всем этим ужасом, что совершенно не замечала, как к ней, со стороны спины, медленно приближалась та самая женщина в плаще. В руке она держала окровавленный клинок, а в глазах отсутствовала жалость, лишь холодная пустота…- Оглянись! – крикнул я громко, как только мог и вытянул руку, в направлении убийцы. От моего отчаянного вскрика несколько птиц взметнулись вверх, но из людей никто даже не шелохнулся. За исключением пленницы, в зеленых глазах которой мелькнуло изумление…Видение сменилось.Теперь я стоял рядом со свежевырытой могилой, в изголовье которой мужики вбивали тот самый металлический прут, что девушка держала в руках. Под проливным дождем, с ног до головы перепачканные в сырой земле, они, что есть сил, по очереди лупили по нему тяжелыми кувалдами. С каждым новым ударом загоняя железный стержень все глубже.Обстановка вновь колыхнулась и видение обновилась…Сейчас, на обмотанную цепями женщину с пепельно-русыми волосами, натягивали грязный мешок. Ее отрешенный взгляд блуждал где-то в другом месте и никакого сопротивления она не оказывала. Затем те же мужики плотно сшили края мешковины, и затолкали страшный груз в темный проем стены, отделанной резным камнем…- Мам! Пап!Голос брата рывком вернул меня в настоящее, одним махом рассеяв жуткое наваждение. Следом вернулась ясность ума и я осознал, что по-прежнему нахожусь в отцовской машине, а Саня уже успел отстегнуть ремень безопасности, и взволнованно нависал над родителями. Поочередно толкая каждого и тряся за плечи, брат отчаянно старался привести их в чувства. К сожалению, несмотря на все прилагаемые усилия, родители не реагировали. Заметив, что я пришел в себя, он обернулся и обрадованно спросил. – Малой, ты как?- Нормально. Кажется...- Это хорошо. Давай отстегивайся скорее, нужно выбираться отсюда.- А как же мама с папой?! – встревожился я.- Откроем двери снаружи, вытащим их на улицу и оттащим подальше. Затем поищем помощи. В салоне оставаться нельзя. Не дай бог, бензобак поврежден или еще что. Поторопись.Я кивнул, соглашаясь с его доводами, одновременно принимаясь за ремень безопасности. Руки дрожали и слушались плохо, поэтому быстро выщелкнуть замок не удалось. Только после череды неудачных попыток, металлический язычок, наконец, выскользнул. Я даже успел взяться за ручку замка двери, когда автомобиль неожиданно дернуло, будто его кто-то с силой толкнул.Растерявшись, мы с братом озадаченно переглянулись, пробуя навскидку понять, что происходит. В течение этих нескольких секунд все вокруг замерло на время, но затем, машину словно прицепили к тягачу. Одним резким движением выдергивая из кювета, в котором она находилась все это время, и с огромной скоростью потащив обратно в деревню. Повернув головы в сторону заднего стекла, мы в изумлении раскрыли рты. Вопреки нашим негласным предположениям, автомобиль сам, починяясь неведомой силе, несся задом-наперед по дороге в направлении рощи с озером. Наблюдая сюрреалистическую картину, брат лишь испуганно ширил глаза, не в силах произнести ни единого слова. А вот меня, наоборот, внезапно осенила ошеломляющая догадка.- Это она! Саша, ты слышишь? Это она! Пытается вернуть меня!Брат оторвался от невероятного зрелища, нервно переведя на меня рассеянный взгляд.- Нужно прыгать, Саш!- Что?! – взвизгнул брат, не поверив своим ушам.- Нужно прыгать иначе погибнем все. Ей нужен только я. Просто поверь!С этими словами я уверенно распахнул дверцу и оттолкнулся от кресла. Дальше последовала темнота. По всей видимости, я отключился, неплохо приложившись головой. Но очнулся быстро, потому как сразу увидел брата. Он потирал ушибленную ногу и что-то недовольно бормотал, тяжело поднимаясь на противоположной стороне обочины. Дождь по-прежнему лупил не переставая. Я рефлекторно смахнул налипшую на лицо грязь, и помахал ему рукой, привлекая внимание.Завидев меня, он первым делом поинтересовался моим состоянием, не без труда перекрикивая завывания ветра. Я показал большой палец, после чего брат удовлетворенно кивнул.Автомобиль отца неподвижно застыл в нескольких метрах от нас. Прямо посреди дороги. Как если бы невидимая сила, что тащила его, просто бросила машину там, резко потеряв к ней интерес. Между тем, кто-то там наверху, управлявший погодой, похоже, окончательно вышел из себя. Дождь уже не просто шел, а стоял сплошной стеной. То здесь, то там раздавались раскаты грома, а небо без конца освещалось множественными росчерками витиеватых молний.- Нам нужно бежать! – заорал я, безуспешно борясь с оглушающим грохотом. – Кажется, я знаю, чего она хочет.- Что? Ты совсем сдурел?! Куда еще бежать?!- На озеро! Она там. Она ждет меня!- Да ты с ума сошел, Андрей! Немедленно возвращайся к машине! Это уже не игра. Мы должны помочь родителям!С этими словами он так посмотрел на меня, что сомнений не осталось, он не бросит их ни при каких обстоятельствах. Поколебавшись лишь секунду, вместо ответа я развернулся в сторону рощи и побежал так быстро, насколько хватало сил.- Стой! – закричал мне вслед Сашка, чей голос мгновенно потух в очередном раскате грома. – Дурак! Вернись, кому сказал?! Сейчас же!Я не слушал. Просто бежал изо всех сил, будучи абсолютно уверенным, что поступаю правильно. Что все, что сейчас нужно - это откликнуться на ее призыв. И если я это сделаю, то все будет хорошо. Со всеми нами.К тому времени, когда я, мокрый насквозь, задыхаясь и жадно глотая новую порцию влажного воздуха, остановился у озера, складывалось впечатление, что разбушевавшаяся стихия возненавидела весь мир. Ветер сбивал с ног, стволы деревьев мотало из стороны в сторону, словно тонкую проволоку. А озеро бушевало и выбрасывало на берег гигантские волны, будто мечтало вырваться из опостылевшего плена.- Скажи, что ты хочешь! – выкрикнул я в направлении его центра. – Что тебе нужно от меня?!- То же, что и всем остальным. – Послышался в ответ ровный голос Кати. Но не со стороны озера, как я предполагал ранее, и куда смотрел прямо сейчас, не отрывая глаз. – Она хочет свободы.Я взволнованно обернулся. Девушка стояла в двух шагах от меня и, несмотря на беснующуюся непогоду, мило улыбалась. Казалось, она совсем не замечает штормового ветра, больно бросающего в лицо дождевые капли.- Она? – изумленно переспросил я. – О ком ты говоришь? Я был уверен, что все дело в тебе?- Э нет, шкет. – По-доброму ухмыльнулась девушка. - Боюсь, все куда сложнее. Озеро позади тебя не просто водоем. Это портал. Переход между мирами. И как ты, надеюсь, понимаешь, пользуются им отнюдь не люди.- А кто же тогда? Призраки? Вроде тебя?Катя весело рассмеялась, по своему обыкновению мило прищурившись.- Я вовсе не приведение, шкет.- Но ведь ты умерла? Я видел твою могилу.- Здесь ты прав. Могила имеется… Только видишь ли, это… не совсем могила. По крайней мере, не в том смысле, который ты в это вкладываешь. Это моя тюрьма. Что-то держит меня внутри цепкой хваткой. Иначе я бы сама давно освободила ее. Как раз поэтому мне и требуется помощь друга. И все это время я надеялась, что этим другом окажешься ты.- Но как же… я не могу… почему я?! Почему ты не явилась кому-то из ребят? Они взрослые, сильные, они поймут, а я…я же просто ребенок…- Не волнуйся, ты давно не ребенок. И намного сильнее, чем тебе кажется. Можешь мне поверить. К тому же, в силу определенных причин, выбора у меня просто не было.- Катя, это ошибка…- Нет никакой ошибки, шкет! – девушка резко приблизилась, вмиг став серьёзной. Ее лицо помрачнело, глаза блеснули красным, а голос огрубел, разносясь по округе множественным эхом. – Это ты был в склепе! Твоя кровь побудила ее проснуться!От такого неожиданного натиска я непроизвольно попятился назад. Но, вопреки моим ожиданиям, Катя не напала на меня. Наоборот, быстро вернув себе обычный облик, обворожительно улыбнулась.- Прости. Порой это сложно контролировать. Так ты поможешь? Только, пожалуйста, думай быстрее. – Катя обвела руками пространство вокруг. – Она очень злится. И, как видишь, прекращать не планирует.- Я не понимаю. Почему она злится? Что я ей сделал?- Не ты, шкет. Озлобленные, мстительные люди. Очень давно. Твоя вина лишь в том, что по случайному стечению обстоятельств Она вкусила твоей крови. Для существ, вроде нее, это нектар, устоять перед которым, они не в силах. И теперь единственный шанс этого мира заключается в том, чтобы дать ей возможность вернуться домой. Желательно прежде, чем Она окончательно утратит контроль над собой.Не то, чтобы я вдруг стал супергероем, но, похоже, выбора у меня особо не было.- И что нужно делать?- Сущую мелочь. Доставить ее к порталу. - Пояснила девушка тоном, каким просят сходить в магазин. - Сама вернуться она не может. Пока не может. Поверь, если это случится, мало никому не покажется. С другой стороны, если ты поможешь, все закончится очень быстро. А дальше, ты забудешь все свои кошмары, как страшный сон.- А Она, это вообще кто? И откуда ее необходимо доставить?- Я думаю, ты и сам уже все прекрасно понял…Произнося эти слова, Катя в последний раз улыбнулась и медленно растворилась в стене дождя, оставляя меня наедине с беснующейся природой. Знал ли я, что она имела в виду? Да. Наверное, знал. Мог ли выполнить ее просьбу? Пожалуй, это был главный вопрос…

Ключевые слова: Обморок родители поездка происшествие проклятье авторская история

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