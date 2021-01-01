Свинтус

Новость отредактировал Оляна - Сегодня, 00:48

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S.L.Sakurai Просмотров: 46 Комментарии: 0 0 Сегодня, 00:48 by

Всё началось с того, как один мой хороший друг, назовём его Сашей, предложил мне идею вызвать дух Свинтуса – того самого жестокого маньяка, убивающего толстых, и которого, возможно, не было.Вы ведь слышали историю Джека-Потрошителя? Убийцу проституток, которого тоже не было? Та же история и со Свинтусом. Он как бы был, как бы убивал толстых людей, разрезая им животы и выпуская кишки, оставлял на каждом месте преступления голову свиньи, как бы видели его – голого, всего в крови и под маской свиньи, но его как бы и не было.Слишком много «как бы». Дело мутное получается, весь наш город на уши поставил, но это не важно. И зачем он это делал – было много теорий: мотив убийства, личность убийцы, но какая правдивая – это мы никогда не узнаем, но суть не в этом. Главное то, как мы готовились к этому ритуалу и проводили его. Тогда нам лет 16 было, я и Сашка всем этими необычными штучками увлекались: маньяки, духи и прочая чертовщина.Для этого нам понадобилась голова свиньи. Естественно, настоящая. Потом - человек с избыточным весом. И наконец - вызов должен проводиться в мясокомбинате. Благо, один такой комбинат, давно заброшенный, присутствовал в нашем городе. Первые два пункта тоже выполнили. Голову свинки достали в мясной лавке, а знакомый толстяк был у нас на примете. Звать его будем Кириллом. Проводить ритуал можно в любое время суток, мы решили вызывать Свинтуса днём.И вот настал момент вызова. Конечно, Кириллу мы ничего не говорили, что вызываем Свинтуса, тогда он вряд ли согласился бы на это, ведь у многих на слуху маньяк с поросячьей головой. Поэтому сказали, что вызываем обычного духа какого-то мясника. Благо, Кирилл не увлекался вызовами духов, поэтому не знал - кого мы на самом деле решили вызвать. Естественно, он отнекивался, но мы с Сашей всё-таки его сломали, так что ему пришлось с нами пойти, типа пройти проверку на смелость. Кирилл вообще легко поддавался под нашим натиском, над ним мы часто подшучивали, из-за чего он на нас обижался, но всё равно прощал нас. Мы были для него плохой компанией, но Кирилл всегда находился рядом с нами. Как он сам признавался нам – ему было весело с нами, несмотря на все наши уловки и шутки.Как-то слишком много не по теме говорю. В общем, положили мы голову в самом сердце мясокомбината. Там, где весь скот разделывают. Три раза проговорили «Свинтус, приди!», после стали бродить по зданию в ожидании духа. Слишком обыденный, даже банальный, вызов духа, да?Долго так гуляли по заброшке. Уже начали думать, что вызов провалился, как и все прошлые разы, когда мы вызывали различных духов.Но не тут-то было…Мы собирались уходить, как вдруг послышалось противное хрюканье, режущее слух. Эхом мерзкий звук распространился по комбинату, пришлось закрыть уши ладонями.- Что это было? – испуганно проговорил Кирилл.Мы с Сашкой лишь пожали плечами. Слов не находили, чтобы ответить. Здорово мы тогда обделались, но дальше – хуже. Когда мы решили проверить, возвращались к месту вызова, послышались шаги. Тяжёлые, медленные. Помимо шагов слышался режущий звук, словно чем-то острым водили по стене. Затем вновь противное хрюканье. Мы все вместе тогда подпрыгнули на месте от такого.Наступила тишина. Давящая и пугающая. Колени тряслись у всех. Я старался сохранять хладнокровие, мыслить здраво, ведь вдруг кто-то следил за нами и решил подшутить. Звучит немного бредово, но вполне возможно такое.- Ребят, - подал голос Кирилл. - Скажите, что это всё шутка.- Если честно, то эти жуткие звуки не часть нашего плана, - ответил я.- А что было частью вашего плана? – поинтересовался Кирилл, посмотрев на нас.Санёк хотел что-то сказать, но его прервал странный звук. Будто кто-то решил гортанно спеть через рвоту, как-то так можно описать этот звук. Притом раздавался он совсем рядом с нами. Но откуда? Точно сказать не могу. Как вкопанные, мы стояли на одном месте, готовые упасть, ноги совсем не держали от страха, и осматривались. Некто или нечто приближалось к нам, издавая противный звук.Я первым заметил силуэт в проходе скотоубивальника, где проводился вызов Свинтуса. Он как раз и стоял, наблюдал за нами. Прям гигант, под два метра ростом. Атлетического телосложения. В правой руке его красовался здоровенный тесак.- Ребят… - никто меня не услышал, из-за страха мой голос стал тихим.Но вскоре Санёк с Кириллом заметили его.- Вот лять… - проговорил Шурик и первым дал дёру.Следом я и Кирилл побежали. Свинтус сильно стукнул кулаком по косяку прохода и помчался кабанчиком к нам, противно и громко хрюкая. Время от времени лезвие его тесака касалось пола, издавая неприятный звук. Он никак не отставал от нас. Всё приближался и приближался. Кирилл, естественно, отставал от нас. И почему-то у меня мелькнула мысль, что если Свинтус убьёт его, то мы с Саньком выберемся живыми отсюда. Улыбка самовольно появилась на моих губах. Если честно, я был бы рад такому исходу.Пока я думал о том, как нам спастись, Свинтус уже нагнал Кирилла. Раздался крик боли и звук разрывающийся плоти. Санёк резко обернулся, чтобы мельком посмотреть, и стал громко и безумно смеяться, словно Джокер какой-то. От этого смеха у меня волосы дыбом встали и остались в таком состоянии, а мурашки, словно бушующие море, проходили по моей коже. Лично я не стал оборачиваться, мне было очень страшно. Не хотелось смотреть, как мёртвый Кирилл падает на пол. Его жертва стала ненапрасной. Нам удалось покинуть мясокомбинат. Конечно, на этом история не закончилось…По идее, Свинтус убивает только толстых, но он последовал за нами. Теперь он убивает всех, кто потревожит его покой.По поводу смерти Кирилла нас, конечно, допрашивали. Даже подозревали в убийстве, но улик было недостаточно, чтобы запереть нас за решётку. Следовательно, нас с Саньком отпустили. Труп Кирилла так и не нашли.Шурик ночевал у меня, его родители куда-то уехали на время, а он боялся оставаться один. Мои родаки разрешили ему остаться. Да и после всей этой истории с Кириллом для них было проще, когда мы под их присмотром, тем более Санька один у себя дома был.Так мы держались вместе: гуляли вместе, ели вместе, пока один в туалете, второй – на стрёме. Родителям казалось наше поведением странным, а мы объяснили это тем, что типа играем в одну игру, непонятную им. Вроде поверили.Я прятал перочинный нож под подушкой, который когда-то давно купил на накопленные с обедов деньги. Сашка тоже решил приобрести такой нож, немного ему подсобил деньгами. Спали под светом настольных ламп. Всё шло гладко и тихо, но долго это продолжаться не могло…Когда всё более-менее уладилось, прошёл примерно месяц. Мы с Сашкой немного успокоились. Думали, что всё, Свинтус принял жертву и ушёл восвояси. Тем временем родители Шурика вернулись обратно домой. Санёк стал собираться, уведомив своих о своём возвращении. Я его сопроводил до входной двери, попрощались и разошлись.Настал вечер. Я беззаботно лазил по просторам интернета, как вдруг зазвонил телефон. Подумал, что это Санёк решил меня уведомить о своём успешном прибытии домой. Но по ту сторону трубки оказался отец моего друга. Он сказал, что Шурик так и не вернулся домой. Я вновь вспомнил тот ритуал, Свинтуса и смерть Кирилла. Неужели теперь и Санька стал жертвой?Трубка выпала из дрожащей руки. Ком застрял в горле, а голова резко заболела. Ноги подкашивались, вот-вот упаду. Я выбежал на улицу, стал что-то нечленораздельное кричать.Дальше ничего не помню. Помню, что проснулся потом в больнице. Родители были рядом со мной. Они рассказали про мой припадок, что я потом потерял сознание, упал и сильно ударился головой. Сейчас со мной всё хорошо, а вот с Шуриком…Его нашли через неделю. Мёртвым. Ко мне приходили полицейские, допрашивали меня, показали фотографии с места преступления, которые никогда не забуду. Я ничего не стал говорить. Лишь смутно рассказал про некого человека в маске свиньи. С трудом от меня отстали, приняв историю. Вскоре меня выписали, я зажил нормальной жизнью.Теперь по поводу Шурика. Его нашли в том заброшенном мясокомбинате подвешенным на крюке. Кто-то его распотрошил как свинью.По поводу моей нормальной жизни… Это на первой взгляд так казалось. На самом деле Свинтус продолжал меня преследовать. Он мучил меня во снах, пытая Кирилла и Сашку, живьём их расчленяя. Даже с отрубленными конечностями они продолжали кричать и звать на помощь.Я просыпался в холодном поту и чувством тошноты. Почему он не хочет меня убивать? Я не знаю… Но кажется мне, что совсем скоро наступит моя очередь умереть, хоть и прошло уже два года. Возможно, Свинтус хочет, чтобы я сошёл с ума. Или чтобы я встал на его место. Стал новым Свинтусом. Возродил его бойню. И знайте, мне больше нравится второй вариант…

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