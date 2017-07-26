Николай Носов. Тук-тук-тук.

Темнокрыскин Просмотров: 105 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 11:38 by

Мы втроём - я, Мишка и Костя - приехали в пионерлагерь на день раньше всего отряда. У нас было задание: украсить помещение к приезду ребят. Мы сами просили нашего вожатого Витю отправить нас вперёд. Нам очень хотелось поскорей в лагерь.Витя согласился и сам поехал с нами. Когда мы приехали, в доме уже заканчивалась уборка. Мы развесили на стенах плакаты, картины, которые привезли с собой, потом нарезали из разноцветной бумаги флажков, нанизали их на верёвочки и повесили под потолком. Потом нарвали в поле цветов, наделали из них букетов и расставили на окнах в банках с водой. Хорошо получилось!Вечером вожатый Витя уехал обратно в город. Марья Максимовна, лагерный сторож, которая жила рядом в маленьком домике, сказала, чтобы мы шли ночевать к ней, но мы не захотели. Мишка сказал, что мы ничего не боимся и будем ночевать одни в доме. Марья Максимовна ушла, а мы поставили во дворе самовар, сели на крылечке и отдыхали.Хорошо было в лагере! Возле самого дома росли высокие рябины, а вдоль забора - огромные старые липы. На них множество круглых вороньих гнёзд.Вороны кружились над липами и громко кричали. В воздухе гудели майские жуки. Они носились в разные стороны, налетали на стены дома и шлёпались на землю. Мишка подбирал их и складывал в коробочку.А потом солнышко скрылось за лесом, и облака на небе вспыхнули красным пламенем. Так красиво стало! Если бы у меня были краски, я бы тут же нарисовал картину: вверху красные облака, а внизу наш самовар. А от самовара поднимается дым прямо к облакам, как из пароходной трубы.Потом облака потухли и стали серые, как будто горы. Всё переменилось вокруг. Нам даже стало казаться, что мы попали каким-то чудом в другие края.Самовар вскипел. Мы перенесли его в комнату, зажгли лампу и сели пить чай. В окно налетели ночные бабочки;они кружились вокруг лампы, будто плясали. Всё было как-то необыкновенно. Тихо так, только самовар на столе шумит. Мы сидим и чай пьём, сами себе хозяева.После чая Мишка запер на крючок дверь и ещё верёвкой за ручку привязал.- Чтоб не забрались разбойники, - говорит.- Не бойся, - говорим мы, - никто не заберётся.- Я не боюсь. Так, на всякий случай. И ставни надо закрыть.Мы посмеялись над ним, но ставни всё-таки закрыли, на всякий случай, и стали укладываться спать. Сдвинули три кровати вместе, чтоб удобнее было разговаривать.Мишка стал просить пустить его в середину. Костя говорит:- Ты, видно, хочешь, чтоб разбойники сначала нас убили, а потом только до тебя добрались. Ну ладно, ложись.Пустили его в середину. Но он всё равно, должно быть, боялся: взял в кухне топор и сунул его себе под подушку. Мы с Костей чуть со смеху не лопнули.- Ты только нас не заруби по ошибке, - говорим. - А то примешь нас за разбойников и тяпнешь по голове топором.- Не бойтесь, - говорит Мишка, - не тяпну! Потушили мы лампу и стали в темноте рассказывать друг другу сказки. Сначала рассказал Мишка, потом я, а когда очередь дошла до Кости, он начал какую-то длинную страшную сказку про колдунов, про ведьм, про чертей и про Кощея Бессмертного. Мишка от страха закутался с головой в одеяло и стал просить Костю не рассказывать больше эту сказку. А Костя, чтоб попугать Мишку, принялся ещё кулаками по стене стучать и говорить, что это черти стучат. Мне самому сделалось страшно, и я сказал Косте, чтоб он перестал.Наконец Костя унялся. Мишка успокоился и уснул. Стало тихо. Мы с Костей почему-то долго не могли уснуть. Лежим, прислушиваемся, как Мишкины жуки в коробке шуршат.- Темно, как в погребе! - сказал Костя.- Это потому, что ставни закрыты, - говорю я.- А всё-таки мы храбрые! Не боимся одни ночевать! - говорит Костя.Скоро чуточку посветлело. Стали видны щели в ставнях.- Наверно, уже рассвет, - говорит Костя. - Теперь ночи совсем короткие.- А может быть, луна взошла?Наконец я задремал. Вдруг слышу сквозь сон:Тук-тук-тук! Я проснулся. Мишка и Костя спят. Я разбудил Костю.- Кто-то стучит, - говорю.- Кто же может стучать?- А вот послушай.Прислушались мы. Тихо. Потом снова:Тук-тук-тук!- В дверь стучат, - говорит Костя. - Кто же это?Подождали мы. Не стучат больше. “Может быть, показалось”, - думаем. Вдруг опять:Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!- Тише, - шепчет Костя, - не надо отзываться. Может быть, постучит и уйдёт.Подождали. Вдруг снова:Тук-тук-тук! Тра-та-та-та!- Ах, чтоб тебя разорвало! Не уходит! - говорит Костя.- Может быть, это из города кто-нибудь приехал? - говорю я.- Зачем же в такую поздноту ездить? Подождём. Если постучат ещё, спросим. Ждём. Никого нет.- Наверно, ушёл, - говорит Костя. Только мы было успокоились, вдруг снова:Тра-та-та-та! Я подскочил в постели от неожиданности.- Пойдём, - говорю, - спросим.- Пойдём.Подкрались мы к двери.- Кто там? - спрашивает Костя. Тихо. Никто не отвечает.- Кто там? Молчит.- Кто там? Никакого ответа.- Наверно, ушёл, - говорю я.Пошли мы обратно. Только отошли от двери;Тук-тук-тук! Трах-та-тах! Бросились снова к дверям:- Кто там? Молчит.- Что он, глухой, что ли? - говорит Костя. Стоим мы, прислушиваемся. За дверью будто об стенку кто-то трётся.- Кто там? Ничего не отвечает.Отошли мы от двери. Вдруг снова:Тук-тук-тук!Забрались мы на кровать и дышать боимся. Сидели, сидели - не стучит больше. Легли. Думаем, не будет больше стучать.Тихо. Вдруг слышим - шуршит по крыше. И вдруг по железу:Бух-бух-бух! Трах!- На крышу забрался! - прошептал Костя. Вдруг с другой стороны:Бум-бум-бум! Бах!- Да тут не один, а двое! - говорю я. - Что ж это они, крышу разобрать хотят?Вскочили мы с кроватей, закрыли дверь в соседнюю комнату, откуда был ход на чердак. К двери стол придвинули и ещё другим столом и кроватью подпёрли. А на крыше всё стучат: то один, то другой, то вместе разом. И ещё третий к ним прибавился. И ещё кто-то снова в дверь колотить начал.- Может быть, это кто-нибудь нарочно, чтоб напугать нас, - говорю я.- Выйти, - говорит Костя, - да накостылять им по шее, чтоб не мешали спать!- Ещё нам, - говорю, - накостыляют. Вдруг их там человек двадцать!- А может, это и не люди!- А кто же?- Черти какие-нибудь.- Брось, - говорю, - сказки рассказывать! И без сказок страшно!А Мишка спит и ничего не слышит. Ему хоть бы что!- Может быть, разбудить его? - спрашиваю.- Не надо. Пусть пока спит, - говорит Костя. - Знаешь, какой он трус. До смерти перепугается.Устали мы, прямо с ног валимся. Спать хочется! Костя забрался в постель и говорит:- Надоела мне вся эта музыка! Пусть там себе хоть головы расшибут на крыше. Очень мне нужно обращать внимание.Я вытащил у Мишки из-под подушки топор, положил его рядом с собой в кровать и тоже прилёг отдохнуть. Стук на крыше становился всё чаще и тише. Мне стало казаться, что это дождь по крыше стучит, и я не заметил, как снова уснул.Утром просыпаемся от страшного стука. Во дворе шум и крик.Я схватил топор, подбежал к двери.- Кто там? - спрашиваю.И вдруг слышу голос Вити, вожатого:- Откройте, ребята! Что там с вами случилось? Полчаса достучаться не можем.Я открыл дверь. Все ребята гурьбой ввалились в комнату. Витя увидел топор.- Зачем топор? - спрашивает. - И что у вас за разгром такой?Мы с Костей стали рассказывать, что здесь ночью случилось. Но никто нам не верил, все смеялись над нами и говорили, что это нам с перепугу показалось. Мы с Костей чуть не плакали от обиды.Вдруг сверху послышался стук.- Тише! - закричал Костя и поднял палец кверху.Ребята умолкли и стали прислушиваться.Тук-тук-тук! - стучало что-то по крыше.Ребята застыли от удивления. Мы с Костей открыли дверь и потихоньку вышли во двор. Все пошли за нами. Мы отошли от дома в сторону и взглянули на крышу. Там сидела обыкновенная ворона и что-то клевала.Тук-тук-тук! Бух-бух! - стучала она по железу клювом.Ребята увидели ворону и расхохотались так громко, что ворона захлопала крыльями и улетела. Ребята сейчас же притащили лестницу; несколько человек забрались на крышу посмотреть, что там клевала ворона.- Здесь прошлогодние ягоды рябины лежат. Наверно, вороны клюют их и стучат по крыше! - закричали ребята.- Откуда же здесь ягоды рябины берутся? - говорим мы.- Да тут ведь вокруг рябины растут. Вот ягоды прямо на крышу и падают.- Постойте, а в дверь-то кто стучал? - говорю я.- Да, - говорит Костя, - зачем это воронам понадобилось в дверь стучать? Вы ещё скажете, что вороны нарочно в дверь стучали, чтоб мы их переночевать пустили.На это никто не мог ничего ответить. Все побежали на крыльцо и стали осматривать дверь. Витя поднял с крыльца ягоду и сказал:- Они и не стучали в дверь. Они клевали на крыльце ягоды, а вам показалось, что стучат в дверь.Мы посмотрели: на крыльце валялось несколько ягод рябины.- Храбрецы! - смеялись над нами ребята. - Втроём испугались вороны!- И совсем не втроём, а вдвоём, - говорю я, - Мишка спал как убитый и ничего не слышал.- Молодец, Мишка! - закричали ребята. - Значит, ты один не боялся вороны?- Я ничего не боялся, - ответил Мишка. - Я спал и ничего не знаю.С тех пор все считают Мишку храбрецом, а нас с Костей трусами.

Ключевые слова: Пионерский лагерь стук в дверь ночной гость крыша дверь рябина

Другие, подобные истории: