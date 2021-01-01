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Творческие истории

Призрак моего отца

Хочу рассказать, как однажды в моей жизни произошло невероятное событие. Случилось это 15 лет назад. Тогда моему сыну было 10 лет, поэтому я помню точно.

Я живу в селе. В тот день ездила в райцентр. У меня было отличное настроение, ведь я удачно полечила зубы, сделала хорошие покупки, купила гостинец сыну. Сделав все дела в городе, я пришла на автовокзал, чтобы ехать домой, купила билет и спокойно сидела в зале ожидания. До моего рейса оставалось минут 10–15.

И вдруг я почувствовала, как мне резко стало холодно. Читая книгу, я боковым зрением увидела, как дверь автовокзала открылась и кто-то вошел. Это был мужчина. Он прямиком направился ко мне и сел рядом, хотя зал ожидания был практически пуст, и свободных кресел было много. Я почувствовала сильное беспокойство, тысячи острых иголочек пробежали по моему телу, и я не смогла больше усидеть на месте. Найдя в себе силы, я встала, мельком взглянула на того человека и чуть не лишилась чувств. Мой язык онемел, ноги стали холодными, а сердце стало биться в бешеном ритме. Представьте мое состояние: передо мной сидел… мой отец! Покойный. Он умер три года назад, прожив 69 лет. Я сама ему глаза закрывала! И вот он передо мной – те же серые глаза, те же морщинки веерками вокруг глаз, тот же плащ и фуражка на голове! Представляете?!

И этот человек мне говорит: «Спокойно, не волнуйся, слушай меня внимательно. Почему не вылечила своего отца? Он горлом болел, да? Почему ты его не прислала ко мне? Я бы его вылечил. Я знал как. Я тоже болел этим (и называет диагноз моего отца). Я 1929 года рождения, я все про тебя знаю. Тебя зовут Мария, отца твоего звали Степаном. Ты должна ко мне приехать. Меня зовут Иваном Ивановичем, живу в селе Мироновка, вот жду автобуса. Ты, кстати, невероятно похожа на своего отца. Работаешь учительницей? Чтобы приехала ко мне, слышишь?!»

Тут подошел мой автобус и объявили посадку. Мне было страшно, и я сразу вышла из зала ожидания на платформу. Людей на мой автобус было немного. Тот человек вышел вслед за мной. Он вошел в автобус через заднюю дверь, а я – через переднюю. Когда люди расселись по местам, а автобус тронулся с места, я не увидела в салоне этого человека (но я точно видела, как он заходил!). Не вылетел же он через открытый люк!

Автобус долго ехал без остановок (я ехала до конечной). Возле меня сидела какая-то бабушка, и я поинтересовалась у нее, не знает ли она того мужчину из Мироновки, назвала его имя и год рождения. Женщина сказала, что она тоже родом из этого села, хотя живет сейчас в другом. Село то небольшое, но она никогда о таком мужчине не слышала, хотя она тоже 1929 года рождения и всех людей в селе знает.

Когда автобус остановился, я осмотрела пассажиров еще раз и спросила: «Люди, вы не видели здесь пожилого мужчину в черном плаще и фуражке?» К моему изумлению и ужасу никто такого человека в салоне автобуса не видел.

Кто это был, неужели приходил призрак моего отца? Никто, кому я рассказывала об этом случае, мне не поверил. Говорят, «тебе приснилось» или «это твоя бурная фантазия». Как это приснилось? Я же не спала тогда на вокзале! Все это было на самом деле. И даже муж не верит мне, говорит: «Ты все придумала, нафантазировала, ты же фантазерка у меня!»

А чуть позже, уже зимой, мне приснился отец. Он сказал: «Будь поосторожнее на дороге!» И надо же – через два дня я упала на улице и сильно ушибла спину.

И еще один случай, связанный с отцом. Как-то мне очень нужны были деньги на еду ребенку. А до зарплаты было еще три дня! Я, сама не понимая почему, посмотрела на папино фото и говорю: «Папочка, мне деньги нужны!»

А через минуту случайно нашла спрятанные в книге деньги. Получается, отец меня оберегает, предостерегает и подсказывает? Мы с ним были очень дружны и похожи – и внешне абсолютно, и душой. Я была настоящей папиной дочкой.

Но кто был тот человек на вокзале и зачем он мне явился? Я несколько раз после того случая читала в интернете, что такое часто происходит с людьми на вокзалах. И решила по этому поводу обратиться к экстрасенсу.

Она мне сказала, что души умерших могут посещать нас и после смерти, что-то подсказывать, даже во сне. Но увидеть такое на вокзале – это другое. Души людей не ходят средь бела дня, не обвиняют, не упрекают. Тот человек – это была сущность из другого измерения. Они, приобретая облик любого человека, пристают к людям и вызывают у них эмоциональные всплески. Говорят что угодно из того, что вызывает у человека душевные переживания.

И вот эта сущность нашла мое больное место – потерю отца. И начала упрекать меня: не вылечила, мол, не смогла сохранить его жизнь! Кто из нас не корит себя в душе о том, что не помог близкому человеку? В таких случаях надо, отбросив эмоции, поставить перед собой воображаемый защитный щит и прочитать «Отче наш» несколько раз.

Именно на вокзалах и случаются подобные вещи, странные и непонятные. Ведь энергетически вокзал – это место интенсивного движения, перемещения, изменений. Энергетическая оболочка человека, когда он на вокзале, всегда тоньше, чем в других местах, и чужеродные сущности этим пользуются. А я из-за своей неопытности в подобных вещах не сумела прогнать ту сущность. Это не был мой отец…

Спасибо экстрасенсу, что все мне объяснила. Теперь я не мучаюсь в неведении и страхе и сплю спокойно.

Автор: Vadim.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:05
Сегодня, 06:00 by dimacraft04Просмотров: 42Комментарии: 0
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Ключевые слова: Сущность призрак отец вокзал автобус экстрасенс

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