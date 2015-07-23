Душа в клетке

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:32

Причина: Стилистика автора сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 29 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 06:32 by

С тех пор как умерла моя супруга, меня мучает бессонница каждую ночь. Вы не подумайте, что я человек чрезмерно впечатлительный или верящий во что-то сверхъестественное. Нет. Мне просто не спится и всё.Бедная Жозефина. Последние месяцы она очень мало ела, хотя я кормил её каждый день. Возможно, ей не хватало солнечного света и моей ласки. Видит Бог, я не хотел её смерти.Всё случилось неожиданно.Тем ранним утром я, как обычно, спустился в подвал, чтобы накормить мою жену. Она была на цепи. Не спрашивайте, почему я посадил её на цепь и запер в подвале, где бедняжка прожила последние месяцы своей жизни. Так было необходимо для нас обоих, чтобы сохранить нашу семью.Да, я виню себя в том, что повёл себя немного эгоистично по отношению к ней и запер в клетке. Но у меня не оставалось другого выбора. Я хотел сделать как лучше. Но судьба отняла у меня любимого человека раз и навсегда.Так вот, в то утро я, как обычно спустился в подвал, чтобы накормить Жозефину, поскольку делал это исправно один раз в день. И обнаружил, что она не дышит. Мои попытки разбудить её и ослабить хватку стальной цепи вокруг её нежной шеи были тщетными. Я не испугался, нет, меня просто накрыла волна жалости и чувство полного отчаяния. Я понял, что случилось нечто непоправимое, и с этого дня жизнь уже никогда не станет такой, как прежде. И я не ошибся.Я не стал хоронить супругу. Её труп до сих пор находится там, в подвале… И я никогда не спускался туда с того самого рокового момента.Последние четыре месяца меня одолевает бессонница, как я уже говорил. Я пытался пить снотворное, но оно не помогает совершенно. Нет, вы не подумайте, что меня мучают какие-то кошмары в связи с трагическими обстоятельствами смерти моей любимой Жозефины, хоть я и думаю о ней постоянно. Во мне нет никакого страха в плане этого. Я никогда не был суеверным человеком. Но я искренне надеюсь, что моя бедняжка отошла в мир вечный, где ей, возможно, будет лучше, чем со мной и даже смирился этой мыслью. Так было уготовано Господом и его ангелами.И всё таки я не могу заснуть… Вот уже на протяжении нескольких месяцев с того самого дня.Мне хочется спать, но надолго сделать это не получается. Любые шумы и шорохи прерывают моё дремлющее состояние.Вы думаете, что у меня серьёзные проблемы с психикой?Как доктор по образованию, я смею вас заверить, что это просто депрессия, которой страдают миллионы людей на планете.Кстати, позавчера у меня получилось заснуть всего на несколько минут… Правда, в это время я видел немного странные гипнотические образы: передо мной проплывали искажённые лица моей жены, с широко раскрытыми глазами и ртом, а в конце меня словно втянуло в одно из этих видений, и я будто бы оказался на месте моей супруги, там в подвале… Я резко вздрогнул и больше не смог сомкнуть век. Надо же такому случиться.Мне немного не по себе от той мысли, что её тело до сих пор там пребывает. Это всё от того, что я сильно сопереживаю ей.Ко всему прочему с сердцем начались неполадки, по лестнице трудно подниматься и спускаться каждый раз.Вчера выпал первый снег, а я вспотел, глядя на белые хлопья из окна. Видимо, наш дом такой тёплый, что в нём оказывается жарко в любую погоду. Очень хочется пить.Прошёл ещё один месяц. Должен признаться, что мне совсем стало плохо. Я не спал вообще все эти дни ни разу. Вчера упал с лестницы первый раз в своей жизни. Слава богу, что не сломал себе ничего. Теперь трясутся руки, и мне тяжело писать об этом, но я пишу, быть может, кто-то прочтёт эти записки потом… Почему я говорю – потом? У меня есть странное предчувствие по поводу всего происходящего. Нет, я не сошёл с ума. Просто вчера из подвала доносился голос моей благоверной. Она была зла на меня и кричала, что отомстит.Чёрт побери, оказывается, она притворялась мёртвой всё это время, вы можете себе такое представить? Я не захотел спускаться туда, к ней, ни за что! Потому что ничего хорошего не вышло бы из этой затеи. И если честно, то мне не совсем хочется смотреть на неё после всего того, что произошло. А то ещё потом будут сниться кошмары! Ах да, я же забыл, что больше не сплю. Но всё равно не спущусь туда ни за какие богатства мира. Есть подозрения, что она уготовила мне ловушку, и едва я переступлю порог злосчастного подземелья, как его дверь закроется навсегда с обратной стороны, и я останусь там умирать.А ещё за мной кто-то следит… Нет, не жена. Мне кажется, что это её любовник. Он приходит днём и словно наблюдает за мной из окна. Я вижу его там, за стеклом. Странные предпочтения у моей суженой. Если бы вы только видели этого урода, жалко смотреть на его лицо: худющее, морщинистое, старческое и напуганное. Конечно, он обо всём догадывается и теперь боится. Но сделать ничего не может. Одного не пойму – зачем он приходит и смотрит на меня, то там, за окном, то в прихожей. Я постоянно сталкиваюсь с ним глазами. Он смотрит на меня. А я смотрю на него. Правда этот урод никогда ничего не говорит и никогда не появляется ночью. Точно, он боится. По его глазам видно, что этот человек запуган до смерти…Я убью эту мразь! Из-за него всё! Сволочь! Ублюдок! Настоящая тварь!Я несколько раз ударил его тростью, но, к несчастью, промахнулся. Силы от бессонницы совсем покинули меня.… Да, я промахнулся и угодил в зеркало. А потом в окно… Стекло рассыпалось вдребезги. В гневе я страшен!Сволочь успел избежать удара чудом. Но с тех пор больше не появляется. Ублюдок почувствовал мою ярость и понял, что со мной не стоит шутить.Осталось еще чуть-чуть. Прошло очень много времени. Я почти не встаю с кровати. Я… Не спал целый год… Я так мечтаю об отдыхе… Я лежу с закрытыми глазами, но мой мозг давным-давно утратил всякую способность к отключению. Я мечтаю о том, чтобы моё сознание наконец-то смогло покинуть физическое тело и заснуть. О Морфей, как я хочу обнять тебя!Вы знаете, как пытали людей, лишая их сна? Поверьте, нет более страшной пытки на свете.Но я стараюсь всячески найти спасение и выход из своего ужасного положения.Кстати, сегодня утром прошёл ровно год со смерти моей любимой Жозефины. И она пришла ко мне. Да, я видел её воочию. Не удивляйтесь тому. Представьте себе, что вы будто повстречались во сне с давно умершим человеком и кажется, что человек не умирал, а просто был всё это время далеко от вас. Вам знакомо это чувство во сне? Так вот, у меня было то же самое, только наяву, ведь я до сих пор ни разу так и не сомкнул глаз. Поэтому у меня нет сомнений в правдоподобности всего происходящего.Оказывается, Жозефина притворялась некоторое время умершей, а затем просто уехала незаметно, чтобы оставить меня одного, наедине со своими мыслями. Но сегодня утром она вернулась, и мы обо всём с ней договорились.Она отпустит меня… Воистину женское милосердие не знает границ. Вы не можете представить, насколько я счастлив осознавать, что всё это скоро закончится, и я смогу, наконец-таки, заснуть. Моя душа выйдет из клетки на свободу. Правда, она уже никогда не сможет вернуться обратно. Но этого и не надо. Зачем пленнику возвращаться туда, откуда он долгое время пытался найти выход всеми способами? Зачем?Что… почему я… Нет… Вот же ерунда. Бред…- Правда ты поспешила, детка. Не улыбайся. Ну и что.А вот я смогу выбраться из своей клетки без лишних усилий со своей стороны. Веришь?Просто нужно немного подождать. Пить... дай мне пить. И уходи. Нет, постой. Моя клетка откроется скоро, совсем скоро. Она уже наполовину открыта. Кажется, только протяни руку, и ты уже на свободе! Кто ты? Да нет. И не напоминай… Все вы такие…Нет, детка, я не такой смелый, как ты. Я подожду, пока клетка откроется полностью сама.И вот уже я… Нет, ещё нет…Почти.(Вздох)

Ключевые слова: Душа клетка смерть бессонница инсомния авторская история

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