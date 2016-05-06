Наташин защитник

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:18

Сделано_в_СССР Просмотров: 125 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 10:18 by

Хочу тебе историю рассказать, как я однажды с очень древней силой повстречался, прародительской, и очень могучей, такой мощи я никогда не видел. Я боюсь, начала просыпаться эта сила, а что мы с ней делать будем, пока не знаю.Раз девушка ко мне обратилась, молоденькая, чуть за двадцать, Наташей звать, с огромной проблемой помочь справиться попросила, мне бы тогда насторожится, откуда она мой телефон узнала, я ведь совсем человек не публичный, но в то время бытовые проблемы заели, поэтому значения не придал, кстати, а как ты себе Наташу представляешь?— Ну как, высокая блондинка с длинными волосами, ноги чуть не от ушей, глаза голубые, фигуристая, не худая, но и не полная, в общем, стандарт девушка.Все правильно, именно стандарт, и до определенного времени жила стандартной жизнью, стандартный клерк в офисе, стандартная машина в кредит, студия в ипотеке, в отпуск по горящим турам с большой скидкой старалась ездить. И на личном фронте все тоже было стандартно, несколько ничем не закончившихся отношений и опять в поиске. Но в один день все как по мановению волшебной палочки изменилось.Вдруг стали на нее мужчины слишком активно внимание обращать, прямо, что-то ненормальное творилось. Где бы Наташа ни появлялась, в гостях, на отдыхе, на работе, сразу у нее куча поклонников оказывалась, ходящих за ней, как кот за валерианой. Поначалу это ее пугало, но потом она поняла плюсы данного положения и начала ими пользоваться на полную катушку. А как этим не пользоваться?! Дорогие подарки, лучшие курорты, стремительный карьерный взлет, деньги на любую прихоть, и все это благодаря без ума любящим мужчинам. Наташа стала слабым мужским полом вертеть и крутить, и по своему хотению, кого приласкает, а кого и прогонит, а на кого и совсем внимания не обращает, в общем, самая настоящая «блондинка в шоколаде».Но несколько месяцев назад все изменилось, резко Наташа стала красоту свою терять и в старую бабку превращаться. Волосы выпадают, по лицу морщины пошли, и еще похудела сильно, прям как скелет ходячий. И никто помочь не может, врачи только руками разводят да витамины выписывают, ведь по анализам здоровье в полном порядке. А колдуны да знахари либо мошенники, деньги вымогающие, либо помочь отказываются, магия слишком сильная, говорят. Ну и в бытовом плане пошли черные времена, все поклонники быстро отвернулись, с работы выгнали, кому нужна тощая старуха, да еще и в парике. Вот она ко мне и пришла, действительно страшнее атомной войны, да еще и перегаром за версту разит.– Извините – говорит – я ведь раньше совсем не пила, но тут такое навалилось, мало того что всю красоту и здоровье потеряла, еще и по ночам кто-то душит. А сказать об этом боюсь, ведь за ненормальную примут. Вот, чтобы ночью хоть поспать как-то и приходится алкоголь со снотворным принимать. Только мне с каждым днем все хуже и хуже, вы моя последняя надежда, если помочь не сможете, наложу на себя руки.Ну, думаю, матушка, диагноз мне твой ясен, никакой тут мистики нет, а есть «головокружение от успехов». Поклонников куча, каждый норовит в ресторан сводить, а там вся еда со спиртным идет. Начала с дорогих вин, ну а потом и к водочке перешла, уже и остановиться не может, здоровье и растеряла, очень пагубно алкоголь на женском здоровье сказывается. Нервы совсем расшатаны, вот и стала снотворные таблетки принимать, а ведь их с алкоголем нельзя смешивать, отсюда и галлюцинации начались.Я ей посоветовал, спиртное прекратить употреблять, да и таблетки без согласования с врачами тоже, больше на свежем воздухе находится, свежие овощи, фрукты, диетическое мясо кушать. И еще добавил: «чтобы в мистическом плане спокойствие было, давай любыми предметами обменяемся, ты мой предмет ночью под подушку ложи, этим я тебе с твоим душителем справиться помогу». Что-то не верил я в душителя, и обменятся, чисто для психологического комфорта предложил.И тут Наташа неожиданно говорит: «а зачем предметы, давайте кровью обменяемся, гораздо сильнее эффект будет». Кровь – говорю — это очень радикально, можно и без нее обойтись, вот давай ты мне на время свой браслет дашь, а я тебе магнит с холодильника. Но Наташа настояла: «нет, только кровь, она эффективней!». Что делать, лезвием ножа по ладоням провели, ладонями соприкоснулись, я решил для пущего эффекта какую-то абру-кадабру пробубнить, но Наташа палец к губам приложила и говорит: «давайте лучше помолчим минуточку, чтобы мистику не спугнуть», так и стояли рука об руку, кровью менялись. После чего Наташа ушла, пообещав, если какие-то изменения будут обязательно сообщить.А через несколько дней я странный сон увидел, собаку, привязанную к столбу, злющую, похожую на бультерьера, только размером с крупного теленка. Этот бультерьер от лая заливается, шерсть дыбом, рвется, да только веревка уйти не дает. Я чувствую, что не стоит его отвязывать, но тело меня не слушает, к собаке тащит. Против своей воли я пса отвязал, тот стремглав скрылся в пространстве, а я проснулся. Поутру ко мне Наташа пришла, говорит: «этой ночью опять душить пытались, только вдруг странный голос в голове: «сопротивляйся, я уже бегу на помощь». Я и стала от себя душителя отталкивать. Этим душителем старуха оказалась, но очень проворная, и неизвестно бы, кто победил, как вдруг в комнате появилась огромная собака, которая схватила старуху, и стала терзать, как тряпичную куклу. Через несколько мгновений со старухой было покончено, а пес передними лапами встал на ее тело, и опять в моей голове голос: «что ты желаешь своему врагу!» и я изо всех сил крикнула: «осиновый кол в сердце!» в тот же миг все исчезло, и я проснулась на диване. Это был просто сон, но после него я поняла, все худшее уже позади. Кто-то свыше меня от напастей защитил, и я чувствую, как ко мне бурным потоком возвращаются жизненные силы. Больше никаких таблеток и спиртного, только вера в себя и оптимизм! А вам огромное спасибо, и примите в качестве благодарности эту бутылку дорогого коньяка».Мне бы тогда насторожится, по поводу собаки, которая одновременно нам двоим приснилась, да не до этого было, в ванной сантехники трубы меняли, вот я взял бутылку, буркнул: «пожалуйста», и мы расстались. Но через какое-то время меня червячок сомнения глодать начал, уж больно быстро у Наташи все проблемы ушли, прямо за один сон. Не бывает такого, это приобрести проблемы мгновенно можно, а вот убрать несколько месяцев, если не лет требуется. Все-таки без мистики тут обойтись не могло, и я провел свое расследование.К Наташе вдруг одна женщина в подруги навяливаться стала, хотя несколько месяцев назад они с ней поругались очень сильно. Это мама ее очередного воздыхателя, как Наташа его отшила, он в своей комнате заперся, ничего не ест, истерики закатывает, кричит, что руки на себя наложит, вот эта тетенька с Наташей и побежала разбираться. Поначалу они спокойно говорили, но потом эмоции захлестнули и обе на крик перешли, а в самом конце вообще Наташа тетке сказала: «еще раз ко мне придешь, кубарем с лестницы спущу» и с силой дверь захлопнула. А сейчас эта тетенька себя по-другому вести стала, очень ласковая, доброжелательная, льстит, и все сокрушается, что у Наташи с ее сыном ничего не вышло, могла бы такая отличная пара получиться! И так почти каждый день. Но Наташа девушка с изюминкой, тетку троллить начала (интересно, кто ей это подсказал) в разговоре, как бы невзначай, все осину упоминает, то пожалуется, что вместо березовых дров на дачу осиновые привезли, то спросит, какие грибы в осиновом лесу растут лучше, ну и все время в таком духе. А тетке, как про осину услышит, сразу очень плохо становится, до того плохо, что аж лицо от боли перекашивается, и бегом из гостей, как ошпаренная, но на следующий день опять приходит, хоть часы сверяй.И так у них несколько недель продолжалось, и с каждым разом состояние здоровья тети все хуже и хуже, уже и визуально видно, что сильно сдает. А Наташа, наоборот, на глазах расцветает, новые волосы лучше прежних отросли, кожа разгладилась, худоба прошла, в общем, красивей прежнего стала, хоть на конкурс мисс мира езжай. В самом конце эта мамаша уже еле ползала, но все равно, какая-то неведомая сила ее к Наташе тянула, и она туда ходила, как на Голгофу, до последнего. Перестала ходить, только перед самой смертью, когда совсем слегла. Умирала очень тяжело, страшно мучилась, все просила какой-то кол из сердца достать, мол, очень дышать мешает, но только люди вокруг никакого кола не видели и думали, что это бред умирающей.По глупости обеих до беды дело дошло. Одна молодая дура, вместо того, чтобы маму поклонника к себе запустить, напоить чаем, поговорить по-женски, все объяснить, ругаться стала, да еще и с лестницы спустить пригрозилась. А другая сильно оскорбилась, что сопля в два раза ее младше с ней так разговаривает, вот и закусилась, до самого колдовства.— Так значит, эта тетка ведьмой оказалась?Конечно же, нет! Она вообще колдовать не умела, и очень неплохим человеком была, во всяком случае, до этого момента ни в каких крупных грехах не замечена. Более того, как-то раз на работе у ее сотрудницы несчастье произошло, дом сгорел, так она ей большую часть своих сбережений отдала: «бери, когда деньги будут, вернешь». Тут все на эмоциях произошло, на эмоциях залезла она на страничку Наташи в социальных сетях, а там ее фотографий полно. Кстати, а знаешь, почему тебя в соц. сетях нет, и ты фотографироваться дико не любишь, вон, за всю армию три фотографии, и те общие?».— Сам посуди, где мы служили, суеверие у нас было, если сфотографировался, особенно в парадной форме, есть большая вероятность, что эта фотография на твоем памятнике висеть будет, поэтому никто особенно и не фоткался, твоих то армейских фотографий не больше. Это да, но ты ведь и на гражданке не любишь фотографироваться, даже на документы.— Ну, я, наверное, нефотогеничен.Да нет, вполне нормальный, просто на инстинктивном уровне чувствуешь, что фотография, это твоя проекция, твой образ, который кому попало не стоит показывать. И правильно делаешь, место фотографиям в семейном альбоме, а не на всеобщем обозрении в соц. сетях. Тут даже безо всякого колдовства на тебя сотни глаз пялятся, многие люди завистливые, зла желающие, ты представь себе, сколько в твое изображение каждый день недобрых слов летит. Я уж не говорю о том, если твое фото в руки к колдуну попадет.Ну, так вот, эта тетя из соц. сетей взяла самую откровенную фотографию, где Наташа на фоне заката на морском берегу в одних бикини позирует, если эти две тонкие нитки вообще бикини назвать можно, и поехала с этой фотографией в глухую деревню, где ведьма жила. Нет, ты не подумай, эта бабушка совсем не злая, даже наоборот, очень деревенскому люду помогала. Я больше скажу, без такой бабули в деревне вообще жить намного труднее. Она ведь своими заговорами и шепотками много полезных дел делает, и потерявшуюся скотину найдет, и картошке уродиться поможет, и алкаша от бутылки отвадит, а самое главное, людей лечит! В сельской местности с врачами туго, да врачи не все и умеют, а бабка реально от многих болезней исцелить может, причем деньги за свою работу не берет, продуктами расплатятся – хорошо, нет – ну и не надо.Но вот только наша тетенька этой ведьме с три короба наплела, причем сама свято верила в то, что говорит. Мол, эта молодая бесстыдница в таком виде постоянно по городу ходит и мужчин соблазняет, а мужчины из-за нее семьи бросают и самоубийством жизнь кончают. Мы с тобой уже «не первой свежести», а бабка на четверть века нас старше, да еще никуда из своей деревни не выезжала и нравов строгих, для нее юбка чуть выше колен уже верх неприличия, а тут такая срамота. И решила наша ведьма в «спасителя мира» поиграться, разрушенные семьи восстановить, несчастных мужчин от самоубийства спасти, а развратницу жестоко наказать. Только это уже в ведении темных сил, с какими она ни разу не сталкивалась, вот и пришлось к темным силам за помощью обращаться. А те всегда готовы, они ведь никогда не скажут, что тебя обманут, в смертный грех загонят, а затем и душу отберут.Наоборот, польстят: «все правильно, зло должно быть наказано, а ради спасения жизни многих людей одного человека убить совсем не грех, а святая обязанность, тем более что человек этот плохой и живет не по-божески. К тому же вы и есть самая высшая справедливость в мире, а посему только вам решать, кому умереть, а кому жить остаться. А мы вам в этом деле лучшие помощники и знаем, в каком сундуке вам прабабушка тетрадочку оставила, с темными заговорами, так что берите эту тетрадочку, и пользуйтесь ей ради добрых дел смело». Но как всегда упомянуть «забудут», что у них как в мафии, и если хоть раз к ним обратишься, всю жизнь потом на них работать будешь, выполняя любые задания и приказы.В общем, та ведьма к черной магии прибегла и все завертелось. Поначалу у этой парочки все по плану шло, но однажды тетенька проснулась, и неладное почувствовала, дышать тяжело, будто в груди посторонний предмет сидит. И тут, кто-то с ней играться начал, неведомая сила к ведьме потянула. Двери дома ей открыла дочь ведьмы, одетая в траур. «Мама давеча умерла», говорит, «еще вечером все нормально было, а ночью проснулась от ее диких воплей: «спасите, помогите, на меня огромная собака напала!». Я подбежала, а мама уже мертвая. Одно хорошо, недолго мучилась, светлая у нее душа была, стольких людей от тяжелых болезней вылечила, вот Господь Бог и забрал быстро». Так и уехала эта тетя ни с чем. А потом та же сила ее к Наташе на пытки гнать стала. Очень больно было ей про осину слушать, но приходилось, так и бегала, на глазах тая, пока не умерла.— Мне что-то жалко этих тетенек, ведь не плохие женщины, только оступившиеся, по доброму их не убивать надо было, а ремня дать хорошего, чтобы мозги прочистить. А ты знаешь, в большинстве случаев такими вещами как раз хорошие люди и занимаются. Я вот знал одного «товарища», так он за упокой души своего живого начальника в церкви свечи ставил, чтобы его со света сжить и самому начальником стать, тогда бы у него зарплата на две тысячи больше была. Прикинь, Карл, цена вопроса две тысячи деревянных, и он за это готов человека убить и загубить свою душу, как будто его душа, это не дар божий, а рваные грязные носки, которые выбросить совсем не жалко. И ведь не бедствует, жена, дети, квартира, машина имеется, в отпуск в Турцию отдыхать ездят, а за две тысячи в месяц богомерзкое дело совершает! И ведь человек не плохой, со всеми вежлив, исполнителен, жене не изменяет, и детей правильно воспитывает, добрые книжки им на ночь читает.Вот только темной стороне душу по дешевке продал, сейчас темная сторона очень довольна, ведь раньше им душу продавали за полцарства, за сокровища несметные, а сейчас за две тысячи в месяц, как в секонд хенде! И еще, к примеру, убивающий в спину из-за угла подлый человек? Но ведь его искать будут, а если найдут, надолго посадят. То ли дело колдовство! Небольшие деньги заплатил, и ждешь, когда сам человек умрет, и никто тебя искать не будет, и наказания за это нет никакого. Вот и эта тетя, не пошла же девицу за волосы таскать, девица то бойкая, ответит, мало не покажется, вот и решила по более простому пути пройтись, с помощью колдовства девицу убить, так за что ее жалеть?— Это понятно, но скажи, почему силы тьмы ведьму убить позволили, ведь она на их сторону перешла?Ты за силы тьмы не переживай, они никогда в накладе не останутся, любую сказку проанализируй, даже с самым лучшим концом, и сразу поймешь, что силы тьмы как минимум не проиграли, а уж в жизни тем более. А в этой истории вообще силы тьмы в огромном плюсе, сам посуди, ведьма до этого только добро людям делала, о себе должна была самую светлую память оставить, а умерла со страшным грехом. Да и тетя та тоже доброй души человек, ей бы сына на хорошей девушке женить, да с внуками нянчится, а тоже совершила грех, с ним и умерла. Наташа со своими поклонниками далеко не свята, да и я по своей дурости страшного пса отвязал, и все его жертвы на мне грехом лягут. Так что темные силы сами тому псу дорогу к ведьме показали, чтобы зря времени не терял, выгодна им была ведьмы смерть.— А откуда этот пес взялся?Ты понимаешь, меня это тоже смутило, магия то очень не современная. Нынешняя ведь магия интеллигентная, обволакивающая, ласковая, по головке погладит, затем нежно за шею обнимет, …а потом придушит. А здесь магия звериная, жестокая, любящая мясо с кровью. С ведьмой некогда церемониться было, она на его хозяйку нападала, вот он с ней и расправился мгновенно, астральное тело на куски порвав. Причем ведьма то потомственная, у нее защита родовая очень мощная, об такую защиту многие профессионалы зубы сломают, а он эту защиту даже не заметил, смяв ее как каток детскую песочницу. А тетенька уже опасности не представляла, вот он ее и убил не сразу, сначала огромный, как бревно, кол в ее астральное тело загнал, а потом всласть помучил. А ты к Наташе приглядись, да, девушка красивая, но девушки разные бывают. Есть красивая, но и только, а мужчины совсем к ней не идут. А есть совсем с обычной внешностью, а мужчинам очень нравится.А с Наташей вообще, какая то аномалия происходит, мужчины штабелями к ногам падают, забывая обо всем, о женах, детях, обязательствах, лишь бы с ней быть. Это даже не королева, это такая супер самка, которая обладает всеми мужчинами вокруг, любыми: бедными, богатыми, женатыми, холостыми, молодыми, старыми, ей от них и денег не надо, лишь бы ее были. И чтобы только она ими распоряжалась, захотела – приблизила, захотела – прогнала, они ее не имеют права бросить, а она в любой момент, и чтобы брошенный сильно страдал, вплоть до суицида, что это такое? А ответ очень прост, это каменный век, матриархат! Там всем племенем верховная жрица управляла, единолично решая вопросы с кем воевать, а с кем быть союзниками, на кого и где охотится, кому и от кого детей рожать, кого казнить, а кого миловать. Да только очень не просто было ей со всем этим управляться, ведь мужчины вокруг не современные хилые подкаблучники, а жестокие воины и охотники, не брезгующие людоедством, да и соперницы не дремлют, твое «хлебное» место занять хотят, немного зазеваешься, и вмиг нож между лопаток по самую рукоятку загонят.Тут без колдовства не обойтись, они и были сильными колдуньями, нашедшими очень простой и эффективный способ соплеменников в узде держать, себе в тело сущность, похожую на огромного бультерьера, подселяли. Эта сущность питалась мужскими желаниями, а для этого специальную энергетику выделяла, чтобы все окружающие мужчины от ее хозяйки без ума были и любые прихоти исполняли. Но кроме того это был очень надежный охранник, ведь человека можно подкупить, он может предать, струсить, этот же охранник ничего не боялся, не предавал и подкупить его было не возможно, он охранял свою хозяйку, как сторожевой пес, не жалея при этом даже своей жизни. Врагов хозяйки он безжалостно убивал, мог убить мгновенно, если на хозяйку нападали, и требовалось действовать быстро, а мог убивать долго и очень мучительно, если хозяйке надо было кого-то наказать или кому-то отомстить.При матриархате должность верховной жрицы передавалась по наследству от матери к старшей дочери, а вместе с ней и безграничная власть над племенем, и вселившаяся сущность тоже. Сперва процесс передачи сущности был целым ритуалом, очень долгим и болезненным, но законы эволюции никто не отменял, и природа лишние сложности убрала сама, после чего сущность стала передаваться автоматически, без лишних хлопот и боли, и даже без согласия на то наследницы. Времена шли, формации менялись, на смену матриархату пришел патриархат, где власть над племенем взял вождь, а помогал ему главный колдун, который общался уже с совсем другими сущностями. А затем вообще наступил домострой, где всякое общение с сущностями приравнивалось к бесовщине и грозило сожжением на костре.В общем, наступили мужские века, и сущности, охраняющие верховных жриц, оказались не у дел. Но они уже не могли жить вне предела своих хозяек, и поэтому никуда не делись, а просто заснули, как бы перейдя до лучших времен в режим ожидания. Так спящими и продолжали передаваться от матерей к дочерям, а если таких не было, к ближайшим родственницам по материнской линии. Причем женщины даже не подозревали, что внутри их спит сущность, которую они передадут дальше. И таким образом эта «эстафетная палочка» добралась до Наташи. А времена опять изменились, началась эмансипация, равенство полов, современные женщины ничем от мужчин отличаться не хотят, они и боксом занимаются, и штангу поднимают. Наташа, конечно же, штангу не поднимала, но была очень активной девушкой, любящей спорт и путешествия, вот спящая внутри ее сущность и проснулась. Но проснулась то голодной очень, столько веков без корма, вот и давай за весь период сна отъедаться, к Наташе мужчин приманивать, мужики к ней и поперли, как мухи на мед.Только вековой сон даром не прошел, как защитник никакой наш песик оказался, потому что на привязи был, состоящей из многих сотен поколений женщин, которые от всякой магии были очень далеки. Пока на хозяйку никто не покушался, бультерьер со своим положением скрепя сердцем мирился, но тут наши тетеньки начали делать Наташе порчу насмерть. И он оказался в положении боевой собаки, у которой хозяйку избивают, а она помочь не может, потому что крепко к столбу привязана. Ты представь картину, собака страшно лает, до хрипоты, рвется, но привязь ее не пускает. Только это сущность не совсем собака и умом не кислым наделена. Вот и нашла способ освободиться, для этого ему моя кровь нужна была, причем именно моя, а ничья больше. Пес этот так и сделал, чтобы Наташа на меня вышла, и мы с ней кровью обменялись, а он во время нашего обмена специальный ритуал проводил, недаром же мне Наташа молчать велела. После этого ритуала я сам пса и отвязал, причем сделал это помимо своего желания, теперь уже он всем руководил. И благодаря моей глупости сейчас этот бультерьер совершенно свободен и охраняет свою хозяйку известным ему способом, убивая врагов.— Так если против Наташи колдовать не будут, и он не тронет, а ведьм мне не очень то и жалко.Пойми, это мы сейчас живем в веке полутонов и условностей, а его время было очень простым и понятным, вот друг, вот враг, друга надо защищать, а врага убивать. А у мужчин, которые западают на Наташу, есть жены, подруги, матери, тут даже и колдовства не надо, достаточно недоброй мысли, косого взгляда, нехорошего слова, сквозь зубы брошенного в спину, чтобы он это расценил как нападение и убил.— Страшно мне стало, вдруг он теперь людей налево и направо убивать начнет?Конечно же, нет! Силы добра ведь отнюдь не пальцем деланы, и все проблемы разруливают красиво и эффективно, к тому же без лишнего шума и пыли. Только жалко мне их! Мы ведь, люди, как дети непутевые, нагадим, намусорим, посуду побьем, а они после нас придут, все протрут, приберут, помоют. Вот и в этом случае, идет как-то Наташа по улице, а навстречу ей двое детей, девочка и мальчик, лет десяти, с огромным, чуть не в половину их роста, знаком «стоп» в руках, а на знаке полно людских автографов. Подходят они к Наташе, протягивают ей знак с маркером и говорят: «тетенька, мы собираем автографы добрых людей города, уже многие поставили, почти весь знак заполнен, но тут в уголочке место и для вас есть, распишитесь, пожалуйста, вы ведь добрый человек?». Ну, кто же тут откажет, а пока Наташа расписывалась, бультерьеру очень спать захотелось, так сильно, аж глаза слипаются. Он для порядка вокруг огляделся, но опасности для хозяйки не увидел, ну не могут же быть опасны двое маленьких детей. Затем положил морду на лапы и закрыл глаза, как он думал на минуточку, чтобы потом с новыми силами хозяйку охранять, и уснул. И теперь ему хорошо, он в своей эре очутился, где в пещере горит племенной огонь, вокруг которого сидят суровые воины в звериных шкурах, а во главе их верховная жрица, мудрая и прекрасная, которую ему надо беречь и охранять, любой ценой, даже ценой собственной жизни!А Наташа дальше своей дорогой пошла, нет, она не стала дурнее ни на грамм, но свой первобытный драйв потеряла. И у окружающих ее мужчин, будто пелена с глаз слетела, они увидели, да, девушка красивая, но и только, и эта красота не стоит ни семьи, ни детей, ни взятых на себя обязательств. Как не странно, но Наташа от этого тоже выиграла, устроилась на работу, где ее за знания ценили, а не за внешность, а потом и замуж вышла, причем по любви, родила любимому человеку детей и сейчас живет счастливой семейной жизнью. Ну что тут удивительного, на то она и блондинка, чтобы свой кусок шоколада в любом случае ухватить.Автор - Юрий Васильевич.

Ключевые слова: Древняя сила девушка порча обмен кровью страшный сон собака ведьма черная магия

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